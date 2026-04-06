Administración de cuentas para educación

Opciones para instituciones que no cumplen con los requisitos

Las instituciones educativas que no cumplen con los requisitos para acceder al software gratuito de Autodesk disponen de otras opciones, como capacitaciones, participación en organizaciones de membresías y acceso al software para organizaciones sin fines de lucro.

Capacitación

  • Cursos para clientes comerciales: los Centros de Capacitación Autorizados (ATC) de Autodesk proporcionan capacitación, soporte para el dominio de productos, preparación de exámenes con pruebas y certificaciones para los usuarios de productos de Autodesk. Para encontrar un ATC o para obtener más información sobre cómo convertirte en ATC, consulta el sitio web de capacitación de Autodesk.
  • Cursos para estudiantes y educadores: los socios académicos autorizados (AAP) forman parte de la comunidad mundial de socios de capacitación de Autodesk. Los AAP ofrecen cursos, soporte para educadores y estudiantes, desarrollo del equipo docente, adopción de cursos, certificaciones y otros servicios para los clientes académicos que utilizan productos de Autodesk. Para encontrar un AAP o para obtener más información sobre cómo convertirte en un AAP, consulta el sitio web de capacitación de Autodesk.
  • Programas de perfeccionamiento: las organizaciones que participan en programas de perfeccionamiento financiados por el gobierno o de otro tipo para trabajadores desplazados no suelen ser instituciones educativas calificadas. Sin embargo, tu organización puede participar del Programa del Centro de Capacitación Autorizado (ATC) (inglés).

Organizaciones de membresías y sindicatos

El Programa de proveedores de capacitación de membresía es una colaboración entre Autodesk y los líderes nacionales de los sindicatos más importantes de América del Norte. Este esfuerzo incluye personal que administra los programas de capacitación de membresías. El programa respalda organizaciones de membresías que capacitan, evalúan y certifican a sus miembros. Para obtener más información, consulta el sitio web de capacitación de membresías.

Cómo inscribirse

El Programa de proveedores de capacitación de membresía actualmente está disponible en Norteamérica, Irlanda y Australia. Para inscribirte en el programa, sigue estos pasos:

  1. Completa el formulario de inscripción en el sitio Proveedores de capacitación de membresía y entrégaselo a un distribuidor designado o a Autodesk.
  2. Revisa la Guía del programa de proveedores de capacitación de membresía.
  3. Revisa y firma el Contrato del programa de proveedores de capacitación de membresía.
  4. Paga las tarifas anuales de suscripción antes de solicitar suscripciones de software.

Contactos de inscripción

Organizaciones sin fines de lucro

¿Necesitas ayuda? Pídela al asistente de Autodesk

El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.

Consulta al asistente

¿Qué nivel de soporte tienes?

Los distintos planes de suscripción ofrecen diferentes categorías de soporte. Averigua el nivel de soporte para tu plan.

Ver niveles de soporte