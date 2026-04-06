Si eres educador, puedes seguir los pasos descritos en esta guía para obtener acceso gratuito al software de Autodesk a través del plan de educación de Autodesk. Puedes obtener acceso por ti mismo y ayudar a los estudiantes a obtener acceso.

Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira estos breves vídeos:

Cómo obtener productos y crear una cuenta (3:02 min)

Asignar y anular la asignación de puestos para aulas (2:29 min)

Cómo descargar los productos de Autodesk (2:01 min)

Cómo renovar el acceso (1:35 min)