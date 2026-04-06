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Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Si eres educador, puedes seguir los pasos descritos en esta guía para obtener acceso gratuito al software de Autodesk a través del plan de educación de Autodesk. Puedes obtener acceso por ti mismo y ayudar a los estudiantes a obtener acceso.
Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira estos breves vídeos:
Cómo obtener productos y crear una cuenta (3:02 min)
Asignar y anular la asignación de puestos para aulas (2:29 min)
Cómo descargar los productos de Autodesk (2:01 min)
Cómo renovar el acceso (1:35 min)
El método para obtener productos por ti mismo depende de si alguien ya te los asignó.
Dispones de varias opciones para obtener productos para tus estudiantes:
Asigna productos a tus estudiantes y confirma que cumplen los requisitos. Puedes asignar hasta 250 estudiantes por producto. Esta es la opción recomendada.
Pide a tus estudiantes que instalen productos ellos mismos y confirmen su propia aptitud.
Los pasos para obtener acceso a los productos para ti o tus estudiantes se describen en las siguientes secciones. Si necesitas más ayuda en el proceso, haz clic en un vínculo para obtener más información en un artículo detallado.
Deberías haber recibido un mensaje de correo electrónico de Autodesk en el que se indica qué productos te asignó un colega y dónde puedes descargarlos. Los pasos para acceder al software varían en función de si dispones de una cuenta de Autodesk Account.
Si no te asignaron ningún producto, puedes obtener software gratuito de Autodesk por tu cuenta. Como educador, puedes crear una cuenta y confirmar que cumples los requisitos para el plan de educación de Autodesk. Sigue estos pasos:
Nota: Es posible que debas enviar documentación adicional para que se apruebe que cumples los requisitos. Asegúrate de que la información de tu perfil sea correcta y que coincida con la que está registrada en la institución, ya que no podrás modificarla posteriormente.
Nota: Una vez que hayas iniciado sesión en el navegador, es posible que debas hacer clic en Ir al producto para volver al software.
Los educadores que cumplan nuestros requisitos de aptitud deben obtener y administrar su propia cuenta de Autodesk Account. Puedes asignar y anular la asignación de productos de Autodesk a un máximo de 250 estudiantes por producto. Los estudiantes no tienen que confirmar individualmente su propia aptitud, ya que esta está vinculada a la aptitud del educador. Sin embargo, cada estudiante debe tener su propia cuenta de Autodesk Account.
Antes de que comience el período de clases, los educadores deben remitir a los estudiantes a la Guía para estudiantes sobre el plan de educación y pedirles que sigan los pasos que se indican en la sección Estudiantes que instalan productos que se les asignaron.
Sigue estos pasos:
Nota: Es posible que debas enviar documentación adicional para que se apruebe que cumples los requisitos. Asegúrate de que la información de tu perfil sea correcta y que coincida con la que está registrada en la institución, ya que no podrás modificarla posteriormente.
Los educadores pueden pedir a los estudiantes que establezcan su propia aptitud y obtengan acceso al software por sí mismos. Para guiar a tus estudiantes a hacerlo, dirígelos a la sección Estudiantes que obtienen productos por sí mismos de la Guía para estudiantes sobre el plan de educación.
Dado que hay un límite de 250 estudiantes por producto, cuando finalice un período de clases y esté por comenzar otro, es recomendable anular la asignación de los estudiantes de sus productos para poder reasignar estos puestos a los estudiantes nuevos.
Para quitar estudiantes: anula la asignación de los estudiantes de los productos en la cuenta de Autodesk Account.
Nota: Los estudiantes no reciben notificaciones automáticamente cuando se les quita la asignación de un producto. Si los estudiantes desean seguir disfrutando de acceso educativo gratuito al software de Autodesk, pueden consultar la sección "Estudiantes que instalan productos por sí mismos" de la Guía para estudiantes sobre el plan de educación.
Para continuar accediendo al software educativo, debes renovar tu aptitud cada año. Puedes comprobar la fecha de vencimiento en la página de productos educativos. Inicia sesión para ver tu banner personalizado en la parte superior de la página. Asegúrate también de consultar tu correo electrónico, ya que Autodesk enviará un recordatorio por correo electrónico 30 días antes de que caduque tu aptitud.
Para renovar el acceso educativo al software de Autodesk, consulta Renovación del acceso al software educativo.
Nota: Si no renuevas antes de la fecha de vencimiento, debes reiniciar tu acceso al software educativo y a las suscripciones que tenías, incluso aunque ya hayas instalado un producto.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
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