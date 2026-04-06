Administración de cuentas para educación

Guía para educadores sobre el plan de educación

Si eres educador, puedes seguir los pasos descritos en esta guía para obtener acceso gratuito al software de Autodesk a través del plan de educación de Autodesk. Puedes obtener acceso por ti mismo y ayudar a los estudiantes a obtener acceso.

 

Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira estos breves vídeos:

 

Cómo obtener productos y crear una cuenta (3:02 min)

 

Asignar y anular la asignación de puestos para aulas (2:29 min)

 

Cómo descargar los productos de Autodesk (2:01 min)

 

Cómo renovar el acceso (1:35 min)

 

El método para obtener productos por ti mismo depende de si alguien ya te los asignó.

 Dispones de varias opciones para obtener productos para tus estudiantes:

  • Asigna productos a tus estudiantes y confirma que cumplen los requisitos. Puedes asignar hasta 250 estudiantes por producto. Esta es la opción recomendada.

  • Pide a tus estudiantes que instalen productos ellos mismos y confirmen su propia aptitud.

Los pasos para obtener acceso a los productos para ti o tus estudiantes se describen en las siguientes secciones. Si necesitas más ayuda en el proceso, haz clic en un vínculo para obtener más información en un artículo detallado.

Estudiantes que instalan los productos que se les asignaron

 

Deberías haber recibido un mensaje de correo electrónico de Autodesk en el que se indica qué productos te asignó un colega y dónde puedes descargarlos. Los pasos para acceder al software varían en función de si dispones de una cuenta de Autodesk Account.

Docentes que obtienen productos por sí mismos

Si no te asignaron ningún producto, puedes obtener software gratuito de Autodesk por tu cuenta. Como educador, puedes crear una cuenta y confirmar que cumples los requisitos para el plan de educación de Autodesk. Sigue estos pasos:

  1. Confirma tu elegibilidad mediante el correo electrónico proporcionado por la institución educativa. Para ello ve a la página de productos educativos y selecciona un producto. Esto implica validar tu función como estudiante con una institución educativa calificada.

    Nota: Es posible que debas enviar documentación adicional para que se apruebe que cumples los requisitos. Asegúrate de que la información de tu perfil sea correcta y que coincida con la que está registrada en la institución, ya que no podrás modificarla posteriormente.

  2. Por último, crea una cuenta de Autodesk Account. Para ello, haz clic en el vínculo Configuración completa de la cuenta en el correo electrónico recibido después de completar el perfil educativo.
  3. Descarga e instala el software desde la página Todos los productos y servicios de la cuenta de Autodesk Account.
  4. Abre el producto, inicia sesión en la cuenta de Autodesk Account y comienza a utilizar el software.

Nota: Una vez que hayas iniciado sesión en el navegador, es posible que debas hacer clic en Ir al producto para volver al software.

Educadores que asignan productos a sus estudiantes (recomendado)

Los educadores que cumplan nuestros requisitos de aptitud deben obtener y administrar su propia cuenta de Autodesk Account. Puedes asignar y anular la asignación de productos de Autodesk a un máximo de 250 estudiantes por producto. Los estudiantes no tienen que confirmar individualmente su propia aptitud, ya que esta está vinculada a la aptitud del educador. Sin embargo, cada estudiante debe tener su propia cuenta de Autodesk Account.

Antes de que comience el período de clases, los educadores deben remitir a los estudiantes a la Guía para estudiantes sobre el plan de educación y pedirles que sigan los pasos que se indican en la sección Estudiantes que instalan productos que se les asignaron.

 

Sigue estos pasos:

  1. Confirma tu elegibilidad mediante el correo electrónico proporcionado por la institución educativa. Para ello ve a la página de productos educativos y selecciona un producto. Esto implica validar tu función como estudiante con una institución educativa calificada.

    Nota: Es posible que debas enviar documentación adicional para que se apruebe que cumples los requisitos. Asegúrate de que la información de tu perfil sea correcta y que coincida con la que está registrada en la institución, ya que no podrás modificarla posteriormente.

  2. Crea una cuenta de Autodesk Account haciendo clic en el vínculo Configuración completa de la cuenta en el correo electrónico recibido después de completar el perfil educativo.
  3. Accede a los productos que deseas asignar.
  4. Asigna productos a los estudiantes.

Educadores que les piden a los estudiantes que obtengan software por sí mismos

Los educadores pueden pedir a los estudiantes que establezcan su propia aptitud y obtengan acceso al software por sí mismos. Para guiar a tus estudiantes a hacerlo, dirígelos a la sección Estudiantes que obtienen productos por sí mismos de la Guía para estudiantes sobre el plan de educación.

Educadores que quitan estudiantes

Dado que hay un límite de 250 estudiantes por producto, cuando finalice un período de clases y esté por comenzar otro, es recomendable anular la asignación de los estudiantes de sus productos para poder reasignar estos puestos a los estudiantes nuevos.

 

Para quitar estudiantes: anula la asignación de los estudiantes de los productos en la cuenta de Autodesk Account.

 

Nota: Los estudiantes no reciben notificaciones automáticamente cuando se les quita la asignación de un producto. Si los estudiantes desean seguir disfrutando de acceso educativo gratuito al software de Autodesk, pueden consultar la sección "Estudiantes que instalan productos por sí mismos" de la Guía para estudiantes sobre el plan de educación.

Educadores que renuevan el acceso a los productos

Para continuar accediendo al software educativo, debes renovar tu aptitud cada año. Puedes comprobar la fecha de vencimiento en la página de productos educativos. Inicia sesión para ver tu banner personalizado en la parte superior de la página. Asegúrate también de consultar tu correo electrónico, ya que Autodesk enviará un recordatorio por correo electrónico 30 días antes de que caduque tu aptitud.

 

Para renovar el acceso educativo al software de Autodesk, consulta Renovación del acceso al software educativo.

 

Nota: Si no renuevas antes de la fecha de vencimiento, debes reiniciar tu acceso al software educativo y a las suscripciones que tenías, incluso aunque ya hayas instalado un producto.

Ver también

¿Necesitas ayuda? Pídela al asistente de Autodesk

El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.

Consulta al asistente

¿Qué nivel de soporte tienes?

Los distintos planes de suscripción ofrecen diferentes categorías de soporte. Averigua el nivel de soporte para tu plan.

Ver niveles de soporte