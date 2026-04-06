30 días antes de que caduque el acceso al plan de educación de un año, recibirás un recordatorio por correo electrónico. También puedes encontrar la fecha de caducidad en la notificación de banner personalizada al iniciar sesión en tu cuenta en la página de los productos educativos del sitio web de Autodesk Education Community.

Si no renuevas el acceso, el acceso gratuito finalizará cuando caduque el plan de educación. Si tienes archivos almacenados en Drive, podrás seguir accediendo a ellos, pero no podrás editarlos ni cargar archivos nuevos.

Nota: Los documentos almacenados en el servicio en la nube de Autodesk permanecen disponibles durante 30 días después de que caduque el acceso al plan de educación. Asegúrate de recuperar los archivos almacenados en el servicio en la nube de Autodesk antes de que finalice este período.



Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:

Cómo renovar el acceso (1:35 min)