Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
El acceso al plan de educación caduca en un año. Puedes renovar el acceso anualmente, siempre que cumplas con los requisitos. Puedes iniciar el proceso de renovación 30 días antes de la fecha de caducidad.
30 días antes de que caduque el acceso al plan de educación de un año, recibirás un recordatorio por correo electrónico. También puedes encontrar la fecha de caducidad en la notificación de banner personalizada al iniciar sesión en tu cuenta en la página de los productos educativos del sitio web de Autodesk Education Community.
Si no renuevas el acceso, el acceso gratuito finalizará cuando caduque el plan de educación. Si tienes archivos almacenados en Drive, podrás seguir accediendo a ellos, pero no podrás editarlos ni cargar archivos nuevos.
Nota: Los documentos almacenados en el servicio en la nube de Autodesk permanecen disponibles durante 30 días después de que caduque el acceso al plan de educación. Asegúrate de recuperar los archivos almacenados en el servicio en la nube de Autodesk antes de que finalice este período.
Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:
Una vez que renueves el acceso, no es necesario descargar una versión nueva del software instalado, a menos que desees la última versión. Para descargar la versión más reciente, ve a Todos los productos y servicios de Autodesk Account.
Si el acceso caducó y aún cumples con los requisitos, puedes reiniciar el acceso educativo.
Nota: Cualquier producto que tuvieras en tu cuenta antes de la fecha de vencimiento ya ha caducado. Necesitarás otra suscripción al producto desde la página de productos educativos, incluso si ya tienes el producto instalado.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
¿Qué nivel de soporte tienes?
Los distintos planes de suscripción ofrecen diferentes categorías de soporte. Averigua el nivel de soporte para tu plan.