Administración de cuentas para educación

Renovar el acceso al software educativo

El acceso al plan de educación caduca en un año. Puedes renovar el acceso anualmente, siempre que cumplas con los requisitos. Puedes iniciar el proceso de renovación 30 días antes de la fecha de caducidad.

 

30 días antes de que caduque el acceso al plan de educación de un año, recibirás un recordatorio por correo electrónico. También puedes encontrar la fecha de caducidad en la notificación de banner personalizada al iniciar sesión en tu cuenta en la página de los productos educativos del sitio web de Autodesk Education Community.

 

Si no renuevas el acceso, el acceso gratuito finalizará cuando caduque el plan de educación. Si tienes archivos almacenados en Drive, podrás seguir accediendo a ellos, pero no podrás editarlos ni cargar archivos nuevos.

 

Nota: Los documentos almacenados en el servicio en la nube de Autodesk permanecen disponibles durante 30 días después de que caduque el acceso al plan de educación. Asegúrate de recuperar los archivos almacenados en el servicio en la nube de Autodesk antes de que finalice este período.


Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:

 

Cómo renovar el acceso (1:35 min)

Renovar acceso

  1. Asegúrate de que sigues reuniendo los requisitos para el acceso educativo. Para ello, revisa quiénes cumplen con los requisitos.
  2. En la página de productos educativos, inicia sesión con tu cuenta.
  3. Haz clic en Renovar en la notificación del banner.
  4. Completa el proceso de pago rellenando la información básica sobre tu centro educativo y tú mismo. Si ya dispones de una cuenta de Autodesk Account y aún no has iniciado sesión, se te pedirá que lo hagas antes de continuar.
  5. Una vez que confirmas tu elegibilidad, tu acceso y los productos enumerados se extenderán por un año adicional automáticamente.

Una vez que renueves el acceso, no es necesario descargar una versión nueva del software instalado, a menos que desees la última versión. Para descargar la versión más reciente, ve a Todos los productos y servicios de Autodesk Account.

Reiniciar el acceso

Si el acceso caducó y aún cumples con los requisitos, puedes reiniciar el acceso educativo.

  1. En la página de productos educativos, inicia sesión con tu cuenta.
  2. Selecciona el producto que necesitas en la página de productos educativos.
  3. A continuación, selecciona el educador del plan de suscripción.
  4. Completa el proceso de pago rellenando la información básica sobre tu centro educativo y tú mismo. Envía toda la documentación que sea necesaria.
  5. Una vez que confirmes que cumples con los requisitos, tu acceso se ampliará por un año adicional.

Nota: Cualquier producto que tuvieras en tu cuenta antes de la fecha de vencimiento ya ha caducado. Necesitarás otra suscripción al producto desde la página de productos educativos, incluso si ya tienes el producto instalado.

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