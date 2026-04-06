Administración de cuentas para educación

Guía para estudiantes sobre el plan de educación

Si eres estudiante, puedes seguir estos pasos para obtener acceso gratuito al software a través del plan de educación de Autodesk en tu computadora personal.

  • Un estudiante que desea instalar productos que un profesor le asignó.
  • Un estudiante que no tiene asignados productos y necesita obtenerlos por sí mismo.
  • Un estudiante listo para renovar el acceso al plan de educación.

Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira estos breves vídeos:
 

Cómo obtener productos y crear una cuenta (2:42 min)
 

Cómo descargar productos (2:42 min)
 

Cómo renovar el acceso (1:35 min)

Estudiantes que instalan productos que se les asignaron

Deberías haber recibido un mensaje de correo electrónico de Autodesk en el que se indica qué productos te asignó tu profesor y dónde puedes descargarlos. Los pasos para acceder al software varían en función de si dispones de una cuenta de Autodesk Account.

Estudiantes que obtienen productos por sí mismos

Si no te asignaron ningún producto, puedes obtener software gratuito de Autodesk por tu cuenta. Como estudiante, puedes crear una cuenta y confirmar que cumples los requisitos para el plan de educación de Autodesk. Sigue estos pasos:

  1. Confirma tu elegibilidad mediante el correo electrónico proporcionado por la institución educativa. Para ello ve a la página de productos educativos y selecciona un producto. Esto implica validar tu función como estudiante con una institución educativa calificada.

    Nota: Es posible que debas enviar documentación adicional para que se apruebe que cumples los requisitos. Asegúrate de que la información de tu perfil sea correcta y que coincida con la que está registrada en la institución, ya que no podrás modificarla posteriormente.

  2. Por último, crea una cuenta de Autodesk Account. Para ello, haz clic en el vínculo Configuración completa de la cuenta en el correo electrónico recibido después de completar el perfil educativo. 
  3. Descarga e instala el software desde la página Todos los productos y servicios de la cuenta de Autodesk Account
  4. Abre el producto, inicia sesión en la cuenta de Autodesk Account y comienza a utilizar el software.

Nota: Una vez que hayas iniciado sesión en el navegador, es posible que debas hacer clic en Ir al producto para volver al software.

 

Estudiantes que renuevan el acceso a los productos

Para continuar accediendo al software educativo, debes renovar tu aptitud cada año.  Puedes comprobar la fecha de vencimiento en la página de productos educativos. Inicia sesión para ver tu banner personalizado en la parte superior de la página. Asegúrate también de consultar tu correo electrónico, ya que Autodesk enviará un recordatorio por correo electrónico 30 días antes de que caduque tu aptitud.

 

Para renovar el acceso educativo al software de Autodesk, consulta Renovación del acceso al software educativo.

 

Nota: Si no renuevas antes de la fecha de vencimiento, debes reiniciar tu acceso al software educativo y a las suscripciones que tenías, incluso aunque ya hayas instalado un producto.

 

 

Estudiantes que se gradúan o cambian de escuela

Los estudiantes que cambien de escuela o se gradúen de la escuela secundaria pueden conservar su cuenta de Autodesk Account para usarla en su nueva escuela. Los estudiantes que se gradúen de la universidad ya no cumplirán los requisitos para el acceso educativo, pero aún podrán conservar su cuenta de Autodesk Account para conservar sus datos y archivos.

 

Si te mudas a una nueva escuela y tu correo electrónico de la cuenta de Autodesk Account es el de tu centro educativo y no utilizas el SSO para iniciar sesión, puedes cambiar tu correo electrónico en la cuenta de Autodesk Account. La próxima vez que envíes tu información para determinar la elegibilidad, el correo electrónico de la nueva institución educativa se utilizará para la verificación. Te recomendamos que sigas utilizando tu nuevo correo educativo para aumentar el éxito en el proceso de verificación. 

 

Si te gradúas y ya no cumples los requisitos para el acceso educativo, tu cuenta de Autodesk Account seguirá activa y podrás comprar

productos Autodesk y conservar tus archivos y datos existentes. Si tu correo electrónico de la cuenta de Autodesk Account es el de tu centro educativo, puedes cambiarlo en la cuenta de Autodesk Account

 

Si tu correo electrónico de la cuenta de Autodesk Account utiliza un correo electrónico personal, no es necesario que realices ningún cambio en tu cuenta.

 

 

 

Ver también

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