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Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Si eres estudiante, puedes seguir estos pasos para obtener acceso gratuito al software a través del plan de educación de Autodesk en tu computadora personal.
Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira estos breves vídeos:
Cómo obtener productos y crear una cuenta (2:42 min)
Cómo descargar productos (2:42 min)
Deberías haber recibido un mensaje de correo electrónico de Autodesk en el que se indica qué productos te asignó tu profesor y dónde puedes descargarlos. Los pasos para acceder al software varían en función de si dispones de una cuenta de Autodesk Account.
Si no te asignaron ningún producto, puedes obtener software gratuito de Autodesk por tu cuenta. Como estudiante, puedes crear una cuenta y confirmar que cumples los requisitos para el plan de educación de Autodesk. Sigue estos pasos:
Nota: Es posible que debas enviar documentación adicional para que se apruebe que cumples los requisitos. Asegúrate de que la información de tu perfil sea correcta y que coincida con la que está registrada en la institución, ya que no podrás modificarla posteriormente.
Nota: Una vez que hayas iniciado sesión en el navegador, es posible que debas hacer clic en Ir al producto para volver al software.
Para continuar accediendo al software educativo, debes renovar tu aptitud cada año. Puedes comprobar la fecha de vencimiento en la página de productos educativos. Inicia sesión para ver tu banner personalizado en la parte superior de la página. Asegúrate también de consultar tu correo electrónico, ya que Autodesk enviará un recordatorio por correo electrónico 30 días antes de que caduque tu aptitud.
Para renovar el acceso educativo al software de Autodesk, consulta Renovación del acceso al software educativo.
Nota: Si no renuevas antes de la fecha de vencimiento, debes reiniciar tu acceso al software educativo y a las suscripciones que tenías, incluso aunque ya hayas instalado un producto.
Los estudiantes que cambien de escuela o se gradúen de la escuela secundaria pueden conservar su cuenta de Autodesk Account para usarla en su nueva escuela. Los estudiantes que se gradúen de la universidad ya no cumplirán los requisitos para el acceso educativo, pero aún podrán conservar su cuenta de Autodesk Account para conservar sus datos y archivos.
Si te mudas a una nueva escuela y tu correo electrónico de la cuenta de Autodesk Account es el de tu centro educativo y no utilizas el SSO para iniciar sesión, puedes cambiar tu correo electrónico en la cuenta de Autodesk Account. La próxima vez que envíes tu información para determinar la elegibilidad, el correo electrónico de la nueva institución educativa se utilizará para la verificación. Te recomendamos que sigas utilizando tu nuevo correo educativo para aumentar el éxito en el proceso de verificación.
Si te gradúas y ya no cumples los requisitos para el acceso educativo, tu cuenta de Autodesk Account seguirá activa y podrás comprar
productos Autodesk y conservar tus archivos y datos existentes. Si tu correo electrónico de la cuenta de Autodesk Account es el de tu centro educativo, puedes cambiarlo en la cuenta de Autodesk Account.
Si tu correo electrónico de la cuenta de Autodesk Account utiliza un correo electrónico personal, no es necesario que realices ningún cambio en tu cuenta.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
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