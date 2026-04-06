Para continuar accediendo al software educativo, debes renovar tu aptitud cada año. Puedes comprobar la fecha de vencimiento en la página de productos educativos. Inicia sesión para ver tu banner personalizado en la parte superior de la página. Asegúrate también de consultar tu correo electrónico, ya que Autodesk enviará un recordatorio por correo electrónico 30 días antes de que caduque tu aptitud.

Para renovar el acceso educativo al software de Autodesk, consulta Renovación del acceso al software educativo.

Nota: Si no renuevas antes de la fecha de vencimiento, debes reiniciar tu acceso al software educativo y a las suscripciones que tenías, incluso aunque ya hayas instalado un producto.