Activar SSO

Te recomendamos que utilices el correo electrónico de tu institución para crear tu cuenta de Autodesk Account, ya que deberás probar que cumples los requisitos. Si un correo electrónico de administrador de TI dedicado forma parte de la práctica interna de tu institución, puedes invitar a otra cuenta de Autodesk Account mediante el correo electrónico de administrador de TI dedicado como administrador secundario de tu cuenta. Para obtener más información sobre las funciones de administrador, consulta Funciones de los administradores en la administración de usuarios .

Sigue los pasos descritos en el manual de configuración de inicio de sesión único de Autodesk para el dominio de tu institución. Después de completar las fases de configuración y prueba, se te preguntará si deseas que los nuevos usuarios reciban automáticamente acceso de inicio de sesión único. Para ello, activa la opción para otorgar acceso automático a los nuevos usuarios para iniciar sesión con SSO. (Puedes cambiar este parámetro en cualquier momento en Editar acceso de SSO).

Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video: Activar el SSO para instituciones (1:55 min)