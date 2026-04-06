Activar SSO

Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Si eres administrador de TI con una suscripción de institución, puedes activar el SSO para invitar fácilmente a estudiantes y profesores a tu cuenta de Autodesk Account. Para obtener información detallada, consulta el manual de configuración de inicio de sesión único de Autodesk.
En las escuelas secundarias que utilizan SSO, el administrador de TI del centro educativo controla el acceso a los productos. Si los estudiantes o los educadores intentan acceder a productos no asignados, se les pedirá que se pongan en contacto con el administrador de TI de su centro educativo para obtener acceso. Una vez asignados por el administrador de TI de la escuela, los productos se pueden ver y descargar desde su cuenta.
Te recomendamos que utilices el correo electrónico de tu institución para crear tu cuenta de Autodesk Account, ya que deberás probar que cumples los requisitos. Si un correo electrónico de administrador de TI dedicado forma parte de la práctica interna de tu institución, puedes invitar a otra cuenta de Autodesk Account mediante el correo electrónico de administrador de TI dedicado como administrador secundario de tu cuenta. Para obtener más información sobre las funciones de administrador, consulta Funciones de los administradores en la administración de usuarios.
Sigue los pasos descritos en el manual de configuración de inicio de sesión único de Autodesk para el dominio de tu institución. Después de completar las fases de configuración y prueba, se te preguntará si deseas que los nuevos usuarios reciban automáticamente acceso de inicio de sesión único. Para ello, activa la opción para otorgar acceso automático a los nuevos usuarios para iniciar sesión con SSO. (Puedes cambiar este parámetro en cualquier momento en Editar acceso de SSO).
Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video: Activar el SSO para instituciones (1:55 min)
Si has activado la opción Conceder acceso a nuevos usuarios automáticamente para iniciar sesión con el SSO (puedes comprobar esta configuración en cualquier momento en Editar acceso de SSO), el equipo de Autodesk que ha activado el SSO para el dominio de tu institución es donde aparecerán los nuevos usuarios. Una vez que el usuario se añade al equipo de Autodesk, puedes crear grupos y mover usuarios dentro de estos grupos.
Si tu institución necesita licencias educativas y comerciales, puedes separarlas en diferentes cuentas de Autodesk Account, gestionadas por diferentes administradores de TI o por el equipo de Autodesk para evitar confusiones y asignaciones accidentales de licencias.
Ten en cuenta que, si se ha marcado la opción para conocer acceso automático a los nuevos usuarios para iniciar sesión con SSO, los nuevos usuarios aparecerán en el equipo de Autodesk que ha activado el SSO.
Separa las licencias educativas y comerciales en dos equipos de Autodesk de una sola cuenta de Autodesk Account:
Nota: Si tu institución tiene previsto utilizar Directory Sync como parte de una oferta comercial, ten en cuenta las restricciones actuales del equipo de Autodesk.
El plan de educación de Autodesk no admite actualmente la sincronización de directorios para licencias educativas.
Cuando un estudiante se gradúa y se elimina del dominio, la cuenta y el contenido subyacentes del estudiante de Autodesk SSO permanecen en su lugar. La retención de datos de la cuenta de estudiante de SSO seguirá los procesos estándar de Autodesk, que están sujetos a cambios. Puedes obtener más información sobre las prácticas de retención de datos en la sección "¿Qué son las prácticas de almacenamiento y retención de datos de Autodesk?" de la Declaración de privacidad de Autodesk
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