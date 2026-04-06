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y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Si eres un profesor o administrador de TI que cumple los requisitos para el plan de educación de Autodesk, puedes asignar productos de Autodesk a tus alumnos. Para cada producto disponible en el sitio de Autodesk Education Community, puede acceder a 250 suscripciones de un solo usuario con el plan de suscripción para el aula o a 3000 suscripciones de usuario único con el plan de suscripción para instituciones. Además, los estudiantes asignados a un producto pueden instalarlo en hasta tres dispositivos.
Asignar los productos de esta forma permite a los estudiantes omitir el proceso de confirmación de cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, los estudiantes dependen de ti respecto al cumplimiento de los requisitos. Por lo tanto, si ya no cumples con los requisitos, ellos pierden el acceso a los productos.
Si es la primera vez que te registras en Autodesk, al registrarte para obtener el plan de educación, se creará tu cuenta de Autodesk Account. Sigue los pasos que se indican a continuación, en función de si tienes una cuenta de Autodesk Account o no.
Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:
Existen dos formas de añadir estudiantes a tu cuenta
Si eres un administrador de TI con una suscripción de institución, puedes activar el SSO para ellos. Consulta Activar SSO.
Si lo deseas, también puedes conceder a un estudiante o a un compañero de tu organización privilegios de administrador secundario para que te ayuden a agregar y asignar estudiantes. Asigna tantos administradores secundarios como necesites. Para obtener más información sobre los administradores secundarios, consulta Funciones de los administradores en la administración de usuarios.
Para asignar estudiantes a productos:
Para obtener más información, sigue las instrucciones de este breve video:
Asignar y anular la asignación de puestos para instituciones (2:29 min)
Cuando le asignas un producto a un estudiante, este recibe automáticamente uno o dos correos electrónicos de Autodesk, según si tiene una cuenta de Autodesk Account o no.
En la cuenta de Autodesk Account, los administradores pueden asignar y anular la asignación del acceso a los productos y servicios con la frecuencia que necesiten. Se recomienda hacerlo al final de cada período o al principio del siguiente para liberar puestos para otros estudiantes. Esto se puede realizar en el portal mediante la eliminación en masa o por parte de un usuario individual en el nivel de grupo. Consulta Agregar y eliminar usuarios.
Para obtener más información, mira este breve video:
Asignar y anular la asignación de puestos para instituciones (2:29 min)
Autodesk recomienda cancelar la asignación de estudiantes al final de cada período o al principio del siguiente período para liberar puestos para otros estudiantes.
Como administrador de tu cuenta de Autodesk Account, tienes acceso a un análisis de uso en Autodesk Account, que muestra el número de puestos restantes por producto.
Para centros educativos con SSO activado: si alcanzas el número de puestos de un producto y un estudiante intenta iniciar sesión y no dispone de derechos, se le remite a la página de productos educativos, donde podrá acceder a los productos y descargarlos por su cuenta.
Si los estudiantes necesitan acceder a productos además de lo que tú y tu institución pueden proporcionar, pueden acceder a ellos por su cuenta mediante el proceso estándar en la página de productos educativos. Pueden obtener más información al respecto en la Guía para estudiantes sobre el plan de educación.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
¿Qué nivel de soporte tienes?
Los distintos planes de suscripción ofrecen diferentes categorías de soporte. Averigua el nivel de soporte para tu plan.