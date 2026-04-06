Administración de cuentas para educación

Configurar una clase

Si eres un profesor o administrador de TI que cumple los requisitos para el plan de educación de Autodesk, puedes asignar productos de Autodesk a tus alumnos. Para cada producto disponible en el sitio de Autodesk Education Community, puede acceder a 250 suscripciones de un solo usuario con el plan de suscripción para el aula o a 3000 suscripciones de usuario único con el plan de suscripción para instituciones. Además, los estudiantes asignados a un producto pueden instalarlo en hasta tres dispositivos.

 

Asignar los productos de esta forma permite a los estudiantes omitir el proceso de confirmación de cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, los estudiantes dependen de ti respecto al cumplimiento de los requisitos. Por lo tanto, si ya no cumples con los requisitos, ellos pierden el acceso a los productos.

 

Crear una cuenta y confirmar el cumplimiento de los requisitos

Si es la primera vez que te registras en Autodesk, al registrarte para obtener el plan de educación, se creará tu cuenta de Autodesk Account. Sigue los pasos que se indican a continuación, en función de si tienes una cuenta de Autodesk Account o no.

  1. Si ya dispones de una cuenta de Autodesk Account, inicia sesión.
  2. Selecciona el producto que necesitas en la página de productos educativos.
  3. A continuación, selecciona el plan de suscripción para instituciones. 
  4. Completa el proceso de pago rellenando la información básica sobre tu centro educativo y tú mismo. Solo te puedes verificar una vez, por lo que asegúrate de que toda la información proporcionada es correcta. Si ya dispones de una cuenta de Autodesk Account, se te solicitará que inicies sesión antes de continuar.
  5. Una vez que envíes la información de tu cuenta, recibirás un mensaje de correo electrónico para verificar tu dirección de correo electrónico. Para activar tu cuenta, haz clic en el vínculo que aparece en el correo electrónico.

 

Acceder a los productos que necesitas

  1. Selecciona el producto que necesitas en la página de productos educativos.
  2. A continuación, selecciona el plan de suscripción que coincida con tu función. 
  3. Completa el pago. Si ya estás verificado, sigue accediendo al producto en la cuenta de Autodesk Account. Si aún no estás verificado, recibirás un mensaje de correo electrónico sobre tu estado.
  4. En Todos los productos y servicios de Autodesk Account, puedes acceder al producto que has seleccionado o descargarlo.
  5. Si necesitas más productos, vuelve a la página de productos educativos y selecciona otro producto.
 

Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:
 

Cómo obtener productos y crear una cuenta (2:54 min)

Agregar estudiantes a tu cuenta y asignarles productos

Existen dos formas de añadir estudiantes a tu cuenta

  • Si eres un administrador de TI con una suscripción de institución, puedes activar el SSO para ellos. Consulta Activar SSO

  • Si lo deseas, también puedes conceder a un estudiante o a un compañero de tu organización privilegios de administrador secundario para que te ayuden a agregar y asignar estudiantes. Asigna tantos administradores secundarios como necesites. Para obtener más información sobre los administradores secundarios, consulta Funciones de los administradores en la administración de usuarios.

Para asignar estudiantes a productos:

  1. Inicia sesión en la cuenta de Autodesk Account.
  2. En Autodesk Account, puedes asignar a los estudiantes suscripciones a productos, ya sea como clase o de forma individual. Autodesk recomienda que los estudiantes tengan acceso únicamente a los productos que necesitan.

 

Para obtener más información, sigue las instrucciones de este breve video:

 

Asignar y anular la asignación de puestos para instituciones (2:29 min)

Notificar a los estudiantes

Cuando le asignas un producto a un estudiante, este recibe automáticamente uno o dos correos electrónicos de Autodesk, según si tiene una cuenta de Autodesk Account o no.

  • Los estudiantes con una cuenta de Autodesk Account reciben un correo electrónico que confirma que pueden descargar el producto asignado. Este correo electrónico contiene un vínculo a Autodesk Account, donde los estudiantes inician sesión con sus direcciones de correo electrónico y contraseñas. Después de iniciar sesión, un estudiante puede descargar el software del producto que se le asignó e instalarlo en un máximo de tres computadoras.
  • Los estudiantes que no tienen una cuenta de Autodesk Account reciben dos correos electrónicos de Autodesk. El primer correo electrónico les indica cómo crear su propia cuenta de Autodesk Account. El segundo proporciona un vínculo a la ubicación de la cuenta donde pueden descargar los productos asignados.

Anular la asignación de estudiantes de productos 

En la cuenta de Autodesk Account, los administradores pueden asignar y anular la asignación del acceso a los productos y servicios con la frecuencia que necesiten. Se recomienda hacerlo al final de cada período o al principio del siguiente para liberar puestos para otros estudiantes. Esto se puede realizar en el portal mediante la eliminación en masa o por parte de un usuario individual en el nivel de grupo. Consulta Agregar y eliminar usuarios.

 

Para obtener más información, mira este breve video:

 

Asignar y anular la asignación de puestos para instituciones (2:29 min)

Análisis y límite de puestos

Autodesk recomienda cancelar la asignación de estudiantes al final de cada período o al principio del siguiente período para liberar puestos para otros estudiantes.

 

Como administrador de tu cuenta de Autodesk Account, tienes acceso a un análisis de uso en Autodesk Account, que muestra el número de puestos restantes por producto.

 

Para centros educativos con SSO activado: si alcanzas el número de puestos de un producto y un estudiante intenta iniciar sesión y no dispone de derechos, se le remite a la página de productos educativos, donde podrá acceder a los productos y descargarlos por su cuenta.

Estudiantes que necesitan productos adicionales

Si los estudiantes necesitan acceder a productos además de lo que tú y tu institución pueden proporcionar, pueden acceder a ellos por su cuenta mediante el proceso estándar en la página de productos educativos. Pueden obtener más información al respecto en la Guía para estudiantes sobre el plan de educación.

Ver también

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