Si eres un profesor o administrador de TI que cumple los requisitos para el plan de educación de Autodesk, puedes asignar productos de Autodesk a tus alumnos. Para cada producto disponible en el sitio de Autodesk Education Community, puede acceder a 250 suscripciones de un solo usuario con el plan de suscripción para el aula o a 3000 suscripciones de usuario único con el plan de suscripción para instituciones. Además, los estudiantes asignados a un producto pueden instalarlo en hasta tres dispositivos.

Asignar los productos de esta forma permite a los estudiantes omitir el proceso de confirmación de cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, los estudiantes dependen de ti respecto al cumplimiento de los requisitos. Por lo tanto, si ya no cumples con los requisitos, ellos pierden el acceso a los productos.