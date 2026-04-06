Los educadores que cumplen con los requisitos son empleados y contratistas independientes que tienen como objetivo principal capacitar a estudiantes inscritos en una institución educativa calificada.

Una institución educativa calificada es una institución que cuenta con acreditación de un organismo gubernamental autorizado y tiene el fin primario de enseñar a los alumnos inscritos. Esto incluye a todas las escuelas públicas y privadas acreditadas, incluidas las siguientes:

Escuelas de nivel medio y escuelas secundarias

Centros de educación superior (Junior colleges)

Institutos terciarios, universidades y escuelas técnicas

Programas de educación en el hogar que pertenecen a un organismo de educación en el hogar reconocido a nivel nacional o que están expresamente reconocidos por un organismo gubernamental educativo local como una alternativa aceptable a una institución educativa acreditada

Los siguientes tipos de organizaciones son instituciones educativas que no cumplen con los requisitos:

Instituciones educativas no acreditadas

Centros de capacitación

Iglesias, hospitales, sistemas de salud y bibliotecas públicas

Laboratorios de investigación

Programas de perfeccionamiento

Si tu organización no cumple con los requisitos, consulta Opciones para organizaciones que no cumplen con los requisitos.

Nota: La mayoría de las instituciones educativas de todo el mundo cumplen con los requisitos para el acceso educativo. Las excepciones son las instituciones de los países sujetos al embargo comercial de los Estados Unidos. Para obtener más información, consulta Cumplimiento de exportaciones (inglés).