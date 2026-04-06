Administración de cuentas para educación

Requisitos para el plan de educación

Los educadores aptos son aquellos que están empleados por una institución educativa calificada o son contratistas de la misma. Una institución educativa calificada es una institución que cuenta con acreditación de un organismo gubernamental autorizado y tiene el fin primario de enseñar a los alumnos inscritos. Esto incluye a las escuelas de educación media, secundaria y superior acreditadas.

 

Cómo confirmar el cumplimiento de los requisitos y configurar una cuenta (3:01 minutos)

 

Para obtener más información, consulta las Condiciones de uso de los servicios de educación.

 

Educadores y profesores

Los educadores que cumplen con los requisitos son empleados y contratistas independientes que tienen como objetivo principal capacitar a estudiantes inscritos en una institución educativa calificada.

Una institución educativa calificada es una institución que cuenta con acreditación de un organismo gubernamental autorizado y tiene el fin primario de enseñar a los alumnos inscritos. Esto incluye a todas las escuelas públicas y privadas acreditadas, incluidas las siguientes:

  • Escuelas de nivel medio y escuelas secundarias

  • Centros de educación superior (Junior colleges)

  • Institutos terciarios, universidades y escuelas técnicas

  • Programas de educación en el hogar que pertenecen a un organismo de educación en el hogar reconocido a nivel nacional o que están expresamente reconocidos por un organismo gubernamental educativo local como una alternativa aceptable a una institución educativa acreditada

  • Los siguientes tipos de organizaciones son instituciones educativas que no cumplen con los requisitos:

  • Instituciones educativas no acreditadas

  • Centros de capacitación

  • Iglesias, hospitales, sistemas de salud y bibliotecas públicas

  • Laboratorios de investigación

  • Programas de perfeccionamiento

 

Nota: La mayoría de las instituciones educativas de todo el mundo cumplen con los requisitos para el acceso educativo. Las excepciones son las instituciones de los países sujetos al embargo comercial de los Estados Unidos. Para obtener más información, consulta Cumplimiento de exportaciones (inglés).

Participantes y mentores del concurso patrocinado por Autodesk

Los estudiantes que estén matriculados y sean aceptados como participantes en estos concursos patrocinados por Autodesk (inglés), así como los tutores que les proporcionen orientación y asesoramiento, podrán optar por el plan de educación. Cualquier otro participante que desee acceder al software de Autodesk para utilizarlo en el concurso debe ponerse en contacto directamente con el organizador de este. 

¿Quiénes cumplen con los requisitos para acceder al plan de educación?

  • Los participantes en cursos en centros de formación y programas de reciclaje
    centros de formación y programas de reciclaje no se consideran instituciones educativas reconocidas. Por lo tanto, los usuarios que asisten a dichos cursos no son elegibles para el plan de educación. Tampoco se les permite utilizar las versiones de prueba gratuita por 30 días con fines de formación.
  • Instructores profesionales
    Los instructores certificados de Autodesk (conocidos como ACI) que estén afiliados a un centro de formación autorizado (ATC) (inglés) o a un distribuidor de Autodesk que también sea un ATC no cumplen los requisitos para el plan de educación. Un centro ATC puede proporcionar a los instructores certificados de Autodesk acceso a licencias auténticas que podrán utilizar con fines formativos. Si eres un proveedor de formación independiente, no cumples los requisitos del plan de educación y no se te permite utilizar las versiones de prueba gratuita por 30 días con fines de formación.

¿Necesitas ayuda? Pídela al asistente de Autodesk

El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.

Consulta al asistente

¿Qué nivel de soporte tienes?

Los distintos planes de suscripción ofrecen diferentes categorías de soporte. Averigua el nivel de soporte para tu plan.

Ver niveles de soporte