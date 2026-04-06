Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Los educadores aptos son aquellos que están empleados por una institución educativa calificada o son contratistas de la misma. Una institución educativa calificada es una institución que cuenta con acreditación de un organismo gubernamental autorizado y tiene el fin primario de enseñar a los alumnos inscritos. Esto incluye a las escuelas de educación media, secundaria y superior acreditadas.
Cómo confirmar el cumplimiento de los requisitos y configurar una cuenta (3:01 minutos)
Los educadores que cumplen con los requisitos son empleados y contratistas independientes que tienen como objetivo principal capacitar a estudiantes inscritos en una institución educativa calificada.
Una institución educativa calificada es una institución que cuenta con acreditación de un organismo gubernamental autorizado y tiene el fin primario de enseñar a los alumnos inscritos. Esto incluye a todas las escuelas públicas y privadas acreditadas, incluidas las siguientes:
Escuelas de nivel medio y escuelas secundarias
Centros de educación superior (Junior colleges)
Institutos terciarios, universidades y escuelas técnicas
Programas de educación en el hogar que pertenecen a un organismo de educación en el hogar reconocido a nivel nacional o que están expresamente reconocidos por un organismo gubernamental educativo local como una alternativa aceptable a una institución educativa acreditada
Los siguientes tipos de organizaciones son instituciones educativas que no cumplen con los requisitos:
Instituciones educativas no acreditadas
Centros de capacitación
Iglesias, hospitales, sistemas de salud y bibliotecas públicas
Laboratorios de investigación
Programas de perfeccionamiento
Si tu organización no cumple con los requisitos, consulta Opciones para organizaciones que no cumplen con los requisitos.
Nota: La mayoría de las instituciones educativas de todo el mundo cumplen con los requisitos para el acceso educativo. Las excepciones son las instituciones de los países sujetos al embargo comercial de los Estados Unidos. Para obtener más información, consulta Cumplimiento de exportaciones (inglés).
Los estudiantes que estén matriculados y sean aceptados como participantes en estos concursos patrocinados por Autodesk (inglés), así como los tutores que les proporcionen orientación y asesoramiento, podrán optar por el plan de educación. Cualquier otro participante que desee acceder al software de Autodesk para utilizarlo en el concurso debe ponerse en contacto directamente con el organizador de este.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
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