Los administradores de TI de las instituciones educativas deben confirmar que cumplen con los requisitos para obtener acceso a licencias educativas de usuario único, multiusuario y de red. Como parte de este proceso, es posible que soliciten documentación sobre tu empleo en una institución educativa calificada.

Importante: Inicia el proceso para confirmar el cumplimiento de los requisitos de manera anticipada para garantizar el acceso al software cuando inicien las clases. Si tu institución aún no aparece en la lista como institución educativa calificada, la validación puede tardar siete días o más. Una vez que se confirme que cumples con los requisitos, recibirás acceso gratuito* durante un año al software y a los servicios de Autodesk disponibles en la Autodesk Education Community. (Puedes renovar el acceso cada año si cumples con los requisitos).