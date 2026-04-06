Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Los administradores de TI de las instituciones educativas deben confirmar que cumplen con los requisitos para obtener acceso a licencias educativas de usuario único, multiusuario y de red. Como parte de este proceso, es posible que soliciten documentación sobre tu empleo en una institución educativa calificada.
Importante: Inicia el proceso para confirmar el cumplimiento de los requisitos de manera anticipada para garantizar el acceso al software cuando inicien las clases. Si tu institución aún no aparece en la lista como institución educativa calificada, la validación puede tardar siete días o más. Una vez que se confirme que cumples con los requisitos, recibirás acceso gratuito* durante un año al software y a los servicios de Autodesk disponibles en la Autodesk Education Community. (Puedes renovar el acceso cada año si cumples con los requisitos).
Necesitas una cuenta de Autodesk Educación para implementar el software en varios usuarios o dispositivos de tu institución. Si trabajas para una oficina regional o de distrito y eres responsable de la adquisición de software para varias instituciones educativas, debes crear una cuenta para cada institución.
Sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:
Si es la primera vez que te registras en Autodesk, al registrarte para obtener el plan de educación, se creará tu cuenta de Autodesk Account. Sigue los pasos que se indican a continuación, en función de si tienes una cuenta de Autodesk Account o no.
En algunos casos, es posible que te soliciten una prueba adicional para verificar que cumples con los requisitos:
A continuación, se proporcionan algunos ejemplos de documentación adecuada, siempre que esta incluya la información anterior:
Tienes hasta 14 días para cargar un documento válido. Una vez que cargues la documentación, es posible que nuestro proveedor de servicios de verificación de terceros, SheerID, tarde un par de días en confirmar el cumplimiento de los requisitos.
Una vez que se confirme que cumples con los requisitos, recibirás un correo electrónico de confirmación en el que te dan la bienvenida a la Comunidad de educación.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
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