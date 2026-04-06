Administración de cuentas para educación

Confirmar cumplimiento de requisitos como administrador

Los administradores de TI de las instituciones educativas deben confirmar que cumplen con los requisitos para obtener acceso a licencias educativas de usuario único, multiusuario y de red. Como parte de este proceso, es posible que soliciten documentación sobre tu empleo en una institución educativa calificada.

 

Importante: Inicia el proceso para confirmar el cumplimiento de los requisitos de manera anticipada para garantizar el acceso al software cuando inicien las clases. Si tu institución aún no aparece en la lista como institución educativa calificada, la validación puede tardar siete días o más. Una vez que se confirme que cumples con los requisitos, recibirás acceso gratuito* durante un año al software y a los servicios de Autodesk disponibles en la Autodesk Education Community. (Puedes renovar el acceso cada año si cumples con los requisitos).

Crear una cuenta y confirmar cumplimiento de los requisitos

Necesitas una cuenta de Autodesk Educación para implementar el software en varios usuarios o dispositivos de tu institución. Si trabajas para una oficina regional o de distrito y eres responsable de la adquisición de software para varias instituciones educativas, debes crear una cuenta para cada institución.

 

Sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:

 

Obtener productos y configurar una cuenta (2:54 min)

 

Si es la primera vez que te registras en Autodesk, al registrarte para obtener el plan de educación, se creará tu cuenta de Autodesk Account. Sigue los pasos que se indican a continuación, en función de si tienes una cuenta de Autodesk Account o no.

  1. Si ya dispones de una cuenta de Autodesk Account, inicia sesión. 
  2. Selecciona el producto que necesitas en la página de productos educativos
  3. A continuación, selecciona el plan de suscripción que coincida con tu función.  
  4. Completa el proceso de pago rellenando la información básica sobre tu centro educativo y tú mismo. Solo te puedes verificar una vez, por lo que asegúrate de que toda la información proporcionada es correcta.  
  5. Una vez que envíes la información de tu cuenta, recibirás un mensaje de correo electrónico para verificar tu dirección de correo electrónico. Para activar tu cuenta, haz clic en el vínculo que aparece en el correo electrónico. 

Requisito de documentación adicional

En algunos casos, es posible que te soliciten una prueba adicional para verificar que cumples con los requisitos:

  • Tu nombre completo (debe coincidir con el nombre que se muestra en el registro institucional)
  • El nombre completo de la institución educativa
  • Una fecha dentro del período escolar actual

A continuación, se proporcionan algunos ejemplos de documentación adecuada, siempre que esta incluya la información anterior:

  • Carta oficial de la institución educativa (puedes usar esta plantilla (inglés))
  • Recibo de inscripción
  • Recibo de matrícula
  • ID de estudiante o empleado (foto no obligatoria)
  • Expediente académico
  • Listado del equipo docente en el sitio web de la institución

Tienes hasta 14 días para cargar un documento válido. Una vez que cargues la documentación, es posible que nuestro proveedor de servicios de verificación de terceros, SheerID, tarde un par de días en confirmar el cumplimiento de los requisitos.

 

Una vez que se confirme que cumples con los requisitos, recibirás un correo electrónico de confirmación en el que te dan la bienvenida a la Comunidad de educación.

Ver también

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