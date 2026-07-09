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La configuración de IA avanzada permite a los administradores controlar si los usuarios de un centro o proyecto pueden acceder a las funciones de IA avanzada. También controla si tu contenido de cliente en ese ámbito se puede utilizar para el posterior entrenamiento de la IA avanzada.
Puedes gestionar la configuración de IA avanzada:
A nivel de centro en Autodesk Account
A nivel de proyecto en aquellos productos que lo ofrezcan
Los cambios pueden tardar unas horas en surtir efecto.
Las funciones de IA estándar seguirán estando disponibles y no se verán afectadas por esta configuración.
Índice
Cambiar la configuración de IA avanzada en tu cuenta de Autodesk Account
Cuando esta experiencia esté disponible, la IA avanzada estará activada por defecto para todos los proyectos en los centros que tengan esta posibilidad. Puedes cambiar la configuración en cualquier momento si prefieres desactivar la IA avanzada.
La configuración de IA avanzada se aplica a las funciones de IA avanzada en bloque. No es posible activar o desactivar funciones de IA avanzada por separado.
|Si activas la IA avanzada
|Si desactivas la IA avanzada
|Los usuarios del centro o proyecto seleccionado pueden acceder a las funciones de IA avanzada.
|Los usuarios del centro o proyecto seleccionado no pueden acceder a las funciones de IA avanzada.
|El contenido de ese ámbito puede utilizarse para el posterior entrenamiento de la IA avanzada.
|El contenido de ese ámbito no se utilizará para el posterior entrenamiento de la IA avanzada, a partir de ese momento.
|Los proyectos nuevos heredan la configuración del centro, a menos que la configuración a nivel de proyecto permita una opción distinta.
|Los proyectos nuevos heredan la configuración del centro, a menos que la configuración a nivel de proyecto permita una opción distinta.
|Los cambios pueden tardar unas horas en surtir efecto.
|Los cambios pueden tardar unas horas en surtir efecto.
Nota: Desactivar la IA avanzada no altera retroactivamente los modelos que ya se hayan entrenado.
Nota: No existe un parámetro independiente para mantener activadas las funciones de IA avanzada pero, al mismo tiempo, evitar que el contenido del cliente se utilice para el posterior entrenamiento de la IA avanzada.
La configuración de IA avanzada puede aplicarse a diferentes niveles en función de las modalidades de producto y administrador.
Como administrador, puedes gestionar la configuración de IA avanzada en tu cuenta de Autodesk Account para los centros que cuenten con esta posibilidad.
La configuración del centro:
Controla el acceso a las funciones de IA avanzada para el centro.
Controla si el contenido del cliente en ese centro puede utilizarse para el posterior entrenamiento de la IA avanzada.
Se convierte en la configuración por defecto para los nuevos proyectos de ese centro.
Permite o impide que a nivel de proyecto se modifique la opción configurada. De esta manera, los administradores de cuenta y de centro podrían aplicar a proyectos individuales una configuración de IA avanzada diferente, si el producto ofrece esta posibilidad.
Algunos productos de Autodesk permiten la configuración de IA avanzada a nivel de proyecto.
Cuando está disponible la configuración a nivel de proyecto:
Un proyecto puede aplicar una configuración distinta de la del centro del que depende.
Los administradores del proyecto gestionan la configuración en la experiencia de administrador local del producto.
Aun así, los proyectos nuevos seguirán heredando la configuración por defecto del centro.
El permiso para usar una configuración diferente en cada proyecto se controla a través de la opción de modificación en el nivel de proyecto,
en el mismo diálogo que se emplea para establecer la configuración por defecto del centro.
Comprueba que tengas los permisos de administrador necesarios para el centro.
Varían de una organización a otra, pero pueden incluir:
Administrador principal
Administrador secundario
Otra función de administrador aprobada para la gestión del centro
Inicia sesión en tu cuenta de Autodesk Account.
Entra en Productos y servicios.
Selecciona Centros.
Busca el centro que quieres modificar.
Modifica la configuración de una de estas maneras:
Selecciona uno o varios centros y pulsa en Acciones > Actualizar la configuración de IA.
Abre el menú Más acciones (…) del centro en cuestión y pulsa en Actualizar la configuración de IA.
Revisa el valor que aparece en la columna IA avanzada:
Activado por defecto para todos los proyectos: la IA avanzada está activada para todos los proyectos del centro.
Desactivado por defecto para todos los proyectos: la IA avanzada está desactivada para todos los proyectos del centro.
Activado por defecto (se puede modificar): la IA avanzada está activada por defecto para todos los centros pero los administradores del centro pueden aplicar una configuración distinta en proyectos individuales.
Desactivado por defecto (se puede modificar): la IA avanzada está desactivada pero los administradores del centro pueden aplicar una configuración distinta en proyectos individuales.
N/C: la configuración de IA avanzada no está disponible para el centro seleccionado.
Desactivado por defecto para todos los proyectos (icono de advertencia): la IA avanzada está desactivada a nivel de cuenta y los administradores no pueden cambiarla.
Elige si quieres permitir a los administradores de centro personalizar la configuración de IA avanzada a nivel de proyecto, con la opción Modificación en el nivel de proyecto.
Elige si deseas activar o desactivar por defecto la IA avanzada para todos los proyectos.
Guarda los cambios.
También puedes seleccionar varios centros para aplicarles la misma configuración a la vez.
Los cambios pueden tardar unas horas en surtir efecto.
Desactivar la IA avanzada para un centro o proyecto:
Elimina el acceso a las funciones de IA avanzada en ese ámbito.
Evita que el contenido del cliente de ese ámbito se utilice para entrenar la IA avanzada (a partir de ese momento).
Esto se aplica únicamente al centro o proyecto seleccionado.
Desactivar la IA avanzada no:
Desactiva las funciones de IA estándar.
Elimina el entrenamiento que los modelos ya han obtenido con ese centro o proyecto.
Altera retroactivamente los modelos ya entrenados.
Proporciona reentrenamiento de modelos específico para cada cliente.
Elimina modelos ya entrenados.
Crea un control independiente para restringir el uso del contenido del cliente pero a la vez manteniendo activas las funciones de IA avanzada.
Una vez modificada la configuración:
Los cambios en el acceso pueden tardar unas horas en surtir efecto.
Cada producto puede actualizarse a ritmos distintos.
La propagación completa puede tardar hasta unas horas.
La IA avanzada y la IA estándar se gestionan de manera diferente.
|Categoría de funciones
|Esta configuración la controla
|Funciones de IA avanzada
|Sí
|Funciones de IA estándar
|No
Las funciones de IA estándar siguen estando disponibles aunque se desactive la IA avanzada.
Autodesk Assistant es una función de IA estándar. Si Autodesk Assistant intenta acceder a una funcionalidad de IA avanzada en un centro o proyecto en el que la IA avanzada esté desactivada, esa funcionalidad no estará disponible.
Activa o desactiva la IA avanzada a nivel del centro y no permitas la modificación a nivel de proyecto.
Los proyectos nuevos heredarán la configuración del centro de manera automática.
Si el producto admite la configuración a nivel de proyecto:
Permite la modificación en el nivel de proyecto para el centro.
Abre la modalidad de administrador local del producto.
Actualiza la configuración del proyecto aparte del resto del centro.
Entonces, el proyecto podrá utilizar una configuración diferente de la del centro del que depende.
Los cambios pueden tardar unas horas en propagarse entre todos los productos y servicios.
Comprueba:
Que se haya actualizado el centro o proyecto correcto.
Que el usuario pertenezca al centro o proyecto correspondiente.
Que el producto ofrezca la configuración que has establecido.
|Resolución
|Qué cosas comprobar
|No es posible editar la configuración.
|Comprueba que tengas la función de administrador requerida.
|No aparece la configuración.
|Es posible que el centro o el producto no ofrezcan configuración de IA avanzada.
|Los usuarios siguen teniendo acceso a la IA avanzada después de desactivarla.
|Espera unas horas a que se propaguen los cambios.
|En un proyecto no se puede aplicar una configuración diferente.
|Comprueba que la opción de modificar la configuración a nivel de proyecto esté disponible y que el centro la tenga activada.
|Sigue apareciendo Autodesk Assistant
|Autodesk Assistant es una función de IA estándar, por lo que va a estar siempre disponible.
En el registro de actividades pueden figurar eventos como:
Restricciones de la IA avanzada a nivel del sistema.
Cambios en la configuración a nivel de centro por parte de los administradores.
Ejemplos de mensajes del registro de actividades:
El sistema ha desactivado la IA avanzada para todos los centros y proyectos de este equipo.
Luis García actualizó la configuración de IA avanzada en el centro X.
Esta configuración controla:
El acceso a las funciones de IA avanzada.
Si el contenido del cliente del ámbito seleccionado puede utilizarse para el posterior entrenamiento de la IA avanzada.
No. La configuración se aplica a las funciones de IA avanzada en bloque.
No. No existe un control independiente para cada uno de estos aspectos.
No. Pueden tardar unas horas en surtir efecto.
No. Las funciones de IA estándar siguen estando disponibles.
No. No es posible hacer cambios en la configuración de IA avanzada a nivel de cuenta a través de tu cuenta de Autodesk Account.
No. Desactivar la IA avanzada no altera retroactivamente los modelos que ya se hayan entrenado.
Los proyectos nuevos heredan la configuración del centro del que dependen, a menos que la configuración a nivel de proyecto permita una opción distinta.
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