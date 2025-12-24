ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PARA ADMINISTRADORES

Uso de recursos y API

La sección Uso de recursos y API de Autodesk Account muestra en tiempo real los saldos y los datos de uso de los recursos (elementos utilizados en las suscripciones basadas en la capacidad) y las API. Obtén más información sobre las suscripciones basadas en capacidad (inglés).

Descripción general

 

La sección Uso de recursos y API proporciona una vista centralizada en tiempo real de los saldos de todos los recursos de un equipo. Ayuda a los administradores de cuentas de Autodesk Account (principal, secundario, SSO) a monitorear el consumo, planificar renovaciones y evitar interrupciones del servicio. Cada recurso aparece en formato de tarjeta con los siguientes detalles:
  • Saldo disponible: muestra las unidades restantes en comparación con la compra total (por ejemplo, 140 de 150 disponibles).
  • Capacidad total comprada: muestra el total de unidades compradas para el producto (por ejemplo, 60 000 unidades).
  • Información de vencimiento y actualización de saldos: resalta cuándo finaliza el acceso o cuándo se actualizan los saldos (por ejemplo, finaliza en 30 días, se actualiza en 12 días).

Todos los recursos, incluidas las API, se agrupan en el nivel de equipo. Por ejemplo, si hay 1000 activos disponibles para Info360 Asset en el equipo A, los usuarios con acceso completo en ese equipo podrán acceder a ellos por orden de llegada.

 

Panel principal que muestra el uso de API y productos basados en capacidad.

Saldo de API

 

La medida de facturación para cada unidad de API es una unidad cobrada. Cada unidad cobrada equivale a una cantidad fija de uso de la API.

 

A los suscriptores del nivel gratuito, no se les cobra ningún costo por unidad. El saldo de API se actualiza cuando se utiliza una unidad completa. Por ejemplo, si 1 unidad equivale a 20 minutos de procesamiento, el saldo se actualiza tras 20 minutos de uso.

 

A los suscriptores de nivel de pago no se les facturarán ni cobrarán tokens por unidades parciales. Por ejemplo, si solo utilizas 10 minutos de procesamiento en un ciclo de facturación y la unidad de cobro es de 20 minutos, no se te cobrará nada. Los 10 minutos utilizados se transfieren al siguiente ciclo de facturación.

 

Si tienes diferentes tipos de suscripción en el mismo equipo, el sistema calcula el uso de API en el siguiente orden:

  1. Tiempo libre
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Pago por demanda

Uso de API y desglose

 

En estas secciones, se muestra el uso real, no las unidades cobradas. Observe lo siguiente:

  • Los datos de uso se basan en la hora universal coordinada (UTC).
  • El retraso en la actualización de los datos de uso es de aproximadamente unos minutos, aunque en ocasiones puede prolongarse hasta 30 minutos. Si no ves reflejadas las llamadas más recientes a las API, espera unos instantes y actualiza la página.
  • En los informes, se incluyen datos históricos de hasta 24 meses.

Pago por demanda

 

Al suscribirte al modo de pago por demanda, ten en cuenta lo siguiente:

  • Es tu responsabilidad mantener actualizada la información del método de pago. Al final de cada ciclo de facturación, tú, como comprador, recibirás una factura por los cargos automáticos mediante el método de pago guardado.
  • El ciclo de facturación se basa en la zona geográfica/horaria registrada en el momento de la compra. Por ejemplo, si realizas la compra el 15 de julio, el primer ciclo de facturación será del 15 de julio al 14 de agosto. Las fechas del ciclo de facturación pueden diferir de la zona horaria (UTC) que se utiliza para realizar el seguimiento del uso de API.
  • Los cargos de la factura se basan en el número de unidades cobradas utilizadas. Cualquier uso restante que no se traduzca en una unidad completa cobrada se transferirá al siguiente ciclo de facturación.

