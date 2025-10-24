ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PARA ADMINISTRADORES

Designar usuarios externos

Puedes definir cualquier usuario (excepto un administrador principal o secundario) como usuario externo en Administración de usuarios. Por lo general, esto se hace para las personas que no son empleados, como contratistas o proveedores.

 

Nota: Por defecto, los usuarios que se añaden automáticamente desde un centro al equipo a través de un producto de colaboración en la nube integrado (como Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build o Autodesk Takeoff) se designan como usuarios externos.

 

Para designar un usuario externo en los detalles del usuario

  1. Ve a Administración de usuarios y selecciona Por usuario.
  2. Busca y selecciona el usuario adecuado.
  3. Selecciona Cambiar función.
  4. Elige Usuario externo en las funciones disponibles.
  5. Guarda los cambios. 

Para designar un usuario externo con una política de funciones de usuario

En la configuración del equipo, puedes crear reglas de usuario basadas en dominio que administren automáticamente quién se considera un usuario estándar o uno externo. Para establecer usuarios externos por política, activa los usuarios externos basados en dominio en la configuración del equipo.

 

Para ver los pasos detallados sobre la administración de reglas de usuario controladas por dominio, consulta Administrar la política de funciones de usuario.

