ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PARA ADMINISTRADORES

Primeros pasos con las API de APS

Para usar nuestras API de APS, debes configurar un espacio de trabajo que se conecte a tu facturación. Esto funciona tanto para el acceso de nivel gratuito como para el de pago y garantiza que el uso de la API se rastree de forma correcta.

 

Para obtener información más detallada sobre los centros para desarrolladores y Autodesk Platform Services, consulta este pdf (solo en inglés).

Conceptos clave 

  • Equipo: el espacio de tu organización para las suscripciones y la facturación.

  • Centro para desarrolladores: espacio de trabajo para configurar el acceso, las credenciales y el entorno de la API. Cada centro para desarrolladores se conecta a un equipo.

Asegúrate de seleccionar el equipo correcto antes de crear un centro para desarrolladores en tu cuenta de Autodesk Account. 

Casos de uso comunes

 

  1. Nuevo suscriptor: cuando adquieres el acceso de nivel gratuito o de pago, se crea un equipo y tu suscripción se asigna al equipo automáticamente. 
  2. Si ya administras varios equipos: si eres administrador (administrador principal o secundario en tu cuenta de Autodesk Account) y administras más de un equipo, se te pedirá que asignes la suscripción a un equipo específico después de la compra. También puedes crear un nuevo equipo en este paso si es necesario.

Configurar un centro para desarrolladores

 

Una vez asignada la suscripción a la API a un equipo, crea un centro para desarrolladores a través de tu cuenta de Autodesk Account. Puedes hacerlo en Autodesk Account -> Productos y servicios -> Centros. Una vez creado el centro para desarrolladores, puedes agregar compañeros de equipo al centro y empezar a crear aplicaciones en Autodesk Platform Services.

  • Como comprador o administrador (administrador principal o secundario en Autodesk Account), puedes monitorear el saldo, el uso y el gasto de las API en Autodesk Account. 

  • Como administrador del centro o desarrollador, puedes ver el uso de la API en Autodesk Platform Services.  

Preguntas frecuentes

¿Quién puede crear un centro para desarrolladores?

El administrador del equipo (principal o secundario) puede crear un centro para desarrolladores. Si no eres administrador de un equipo y necesitas crear un centro para desarrolladores, pide a los administradores de tu equipo que te inviten al equipo y te designen como administrador secundario.

¿Un centro para desarrolladores se puede conectar a varios equipos?

No, la relación de asignación es 1:1.

¿Puede haber varios centros para desarrolladores por equipo?

No, solo se puede crear un centro para desarrolladores por equipo.

¿Puedo cambiar el equipo más adelante?

No hay autoservicio para cambiar el centro para desarrolladores a un equipo diferente. Puedes crear un nuevo centro para desarrolladores para el otro equipo o comunicarte con Autodesk para cambiar el equipo. Como administrador del centro, puedes mover aplicaciones entre centros para desarrolladores.

¿Quién ve la solicitud de asignación de equipo?

Solo el comprador de las suscripciones de APS podrá asignar suscripciones a un equipo en la página principal de la cuenta de Autodesk Account si administra varios equipos.

