Primeros pasos con las API de APS

Para usar nuestras API de APS, debes configurar un espacio de trabajo que se conecte a tu facturación. Esto funciona tanto para el acceso de nivel gratuito como para el de pago y garantiza que el uso de la API se rastree de forma correcta.
Para obtener información más detallada sobre los centros para desarrolladores y Autodesk Platform Services, consulta este pdf (solo en inglés).
Equipo: el espacio de tu organización para las suscripciones y la facturación.
Centro para desarrolladores: espacio de trabajo para configurar el acceso, las credenciales y el entorno de la API. Cada centro para desarrolladores se conecta a un equipo.
Asegúrate de seleccionar el equipo correcto antes de crear un centro para desarrolladores en tu cuenta de Autodesk Account.
Una vez asignada la suscripción a la API a un equipo, crea un centro para desarrolladores a través de tu cuenta de Autodesk Account. Puedes hacerlo en Autodesk Account -> Productos y servicios -> Centros. Una vez creado el centro para desarrolladores, puedes agregar compañeros de equipo al centro y empezar a crear aplicaciones en Autodesk Platform Services.
Como comprador o administrador (administrador principal o secundario en Autodesk Account), puedes monitorear el saldo, el uso y el gasto de las API en Autodesk Account.
Como administrador del centro o desarrollador, puedes ver el uso de la API en Autodesk Platform Services.
El administrador del equipo (principal o secundario) puede crear un centro para desarrolladores. Si no eres administrador de un equipo y necesitas crear un centro para desarrolladores, pide a los administradores de tu equipo que te inviten al equipo y te designen como administrador secundario.
No, la relación de asignación es 1:1.
No, solo se puede crear un centro para desarrolladores por equipo.
No hay autoservicio para cambiar el centro para desarrolladores a un equipo diferente. Puedes crear un nuevo centro para desarrolladores para el otro equipo o comunicarte con Autodesk para cambiar el equipo. Como administrador del centro, puedes mover aplicaciones entre centros para desarrolladores.
Solo el comprador de las suscripciones de APS podrá asignar suscripciones a un equipo en la página principal de la cuenta de Autodesk Account si administra varios equipos.
