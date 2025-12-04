Primeros pasos con las API de APS

Para usar nuestras API de APS, debes configurar un espacio de trabajo que se conecte a tu facturación. Esto funciona tanto para el acceso de nivel gratuito como para el de pago y garantiza que el uso de la API se rastree de forma correcta.

Para obtener información más detallada sobre los centros para desarrolladores y Autodesk Platform Services, consulta este pdf (solo en inglés).