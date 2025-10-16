Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
La política de funciones de usuario permite designar usuarios como un usuario externo o estándar.
Un usuario externo es alguien ajeno a tu organización, como un contratista o un proveedor, que necesita obtener acceso a los productos o los servicios de Autodesk. Esta función, denominada anteriormente como usuario invitado, garantiza una colaboración segura sin exponer recursos internos confidenciales.
Puedes decidir qué política se aplica a los usuarios externos, ya sea mediante el uso de la configuración por defecto en Administración de usuarios o reglas basadas en nombres de dominio. Esto te ayuda a controlar si se trata a alguien como usuario externo o como usuario estándar, lo que facilita la administración de acceso de forma segura y transparente.
Cuando se usa la política por defecto basada en la administración de usuarios, cualquier persona agregada al equipo mediante un producto de colaboración en la nube de Autodesk, como Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build o Autodesk Takeoff, se define automáticamente como usuario externo en la cuenta de Autodesk Account.
Si decides usar reglas basadas en dominio, puedes configurar una lista de dominios de correo electrónico aprobados para tu equipo. Esto te permite administrar automáticamente quién se considera usuario estándar o externo. Cualquier persona agregada con una dirección de correo electrónico de un dominio aprobado se asignará como usuario estándar, mientras que los usuarios con direcciones de correo electrónico de otros dominios se configurarán automáticamente como usuarios externos.
Para cambiar la función de los usuarios que no se alinean con tu política de dominio, consulta Ver excepciones a la política de funciones de usuario.
Nota: Incluye el dominio de tu organización para el inicio de sesión único (SSO) o la sincronización de directorios en las reglas basadas en dominio. Esto garantiza que los miembros del equipo que usen SSO sean reconocidos automáticamente como usuarios estándar.
Nota: Si configuras una regla de dominio, los usuarios existentes del equipo conservarán sus funciones actuales. Si algún usuario existente no cumple la política de dominio, se marcará como excepción. Consulta Ver excepciones a la política de funciones de usuario.
Puedes eliminar dominios en cualquier momento. Al eliminar dominios, debe quedar al menos uno.
Nota: Los usuarios existentes con el dominio eliminado se marcarán como excepciones. Consulta Ver excepciones a la política de funciones de usuario.
Puedes revisar y cambiar los usuarios que no se alineen con la política basada en dominio. Compara la función actual con la esperada.
Puedes filtrar los usuarios para ver todas las funciones o solo aquellos con la función de usuario estándar o externo.
Nota: Cuando seleccionas varios usuarios a la vez, deberás asignarles la misma función nueva.
Verás alertas en tu cuenta cada vez que un usuario no siga las reglas basadas en dominio.
Verás una señal de advertencia en los detalles de un usuario si su función no sigue las reglas basadas en dominio. Esto significa que la regla basada en dominio está activada y el usuario es una excepción. Para cambiar la función de un usuario, haz clic en Cambiar función o ve a Configuración de equipo para ver todas las excepciones de funciones de usuario.
Cuando cambies la función de un usuario para que coincida con la regla de dominio, verás un mensaje que te informará de que su función es actualmente una excepción. Si deseas que este usuario siga las reglas de dominio, selecciona Deshacer excepción.
Si cambias la función de un usuario que sigue las reglas de tu dominio, verás un mensaje que indica que esta actualización creará una excepción. Cambia la función si no deseas que el usuario siga la política de dominio. Si deseas eliminar la excepción, ve a los detalles del usuario o a la configuración del equipo para ver todas las excepciones.
Si aplicas la política basada en la administración de usuarios por defecto, el sistema agrega usuarios de de inicio de sesión único (SSO) o de sincronización con Active Directory (AD) como usuarios estándar. Si activas la política basada en dominio, el sistema agrega usuarios de SSO o de sincronización con AD como usuarios estándar solo si su dominio coincide con tu política. Si su dominio no coincide, el sistema los agrega como usuarios externos.
Ejemplo: Si activas la regla de usuario externo basada en dominio y solo incluyes el dominio cba.net, pero el dominio de SSO o AD es abc.net, el sistema agrega usuarios sincronizados a través de SSO o AD como usuarios externos en la administración de usuarios.
No verás ningún cambio en las funciones de usuario existentes. Los usuarios cuyas funciones no se alinean con la política basada en dominio aparecen como excepciones. Ve a la configuración del equipo para ver las excepciones.
Ahora llamamos "usuarios externos" a los usuarios invitados. No es necesario cambiar la forma de trabajar, solo ha cambiado su designación.
No, este cambio no afectará a las asignaciones de productos por defecto. Solo cambiamos el nombre de los usuarios invitados a usuarios externos. Asignarás los productos de la misma forma que antes.
Sí, puedes ver qué usuarios son externos en tus informes de uso.
Puedes administrar las excepciones de funciones de usuario basadas en dominio desde el menúVer excepciones o mediante la actualización de la función en la página de detalles del usuario. Para obtener más información, consulta Designar usuarios externos.
Si agregas un usuario cuyo dominio de correo electrónico no está en tu política de dominio, Autodesk lo marca como externo. Esto sucede tanto si añades el usuario a través de un producto de colaboración en la nube de Autodesk como si lo haces directamente en la administración de usuarios de la cuenta de Autodesk Account. Siempre cumplimos con la política de dominio al establecer las funciones de usuario.
