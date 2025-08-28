Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Autodesk Flow Studio (anteriormente, Wonder Studio) es un conjunto de herramientas 3D basado en la nube e impulsado por IA que transforma las imágenes de acción en vivo en escenas de CG editables, sin necesidad de configuraciones complejas. Cuenta las historias que siempre has imaginado con IA rápida, accesible y totalmente bajo tu control.
Crea a la velocidad de tus ideas con herramientas de IA que aceleran tu flujo de trabajo sin perjudicar la creatividad.
Mantén el control con elementos exportables y editables que puedes ajustar fotograma a fotograma.
Termina en las herramientas que conoces gracias a la integración perfecta con Maya, Blender, Unreal Engine y USD.
Desde cortometrajes independientes hasta epopeyas cinematográficas, las herramientas de efectos visuales de alta gama ahora están a tu alcance: sin equipos, sin control de acceso.
Se puede dirigir, es editable y nunca se bloquea: diseñado para apoyar a los artistas, no para reemplazarlos.
Acelera la producción con herramientas que eliminan la fricción y se integran sin problemas en tu estructura creativa, desde contenido digital hasta trabajo a escala de estudio.
Gratis
Para creadores curiosos que exploran los efectos visuales con tecnología de IA para elevar su narración de historias sin costo alguno. No se requiere tarjeta de crédito.
Para creadores que están listos para desbloquear funciones avanzadas de IA y dar vida a los proyectos con mayor flexibilidad.
Para creadores y equipos pequeños que necesitan más opciones de exportación y creación rápida de prototipos: demuestra tu valor rápidamente y amplíate con confianza.
Para equipos grandes que producen a escala: desbloquea todas las funciones para admitir proyectos complejos y listos para producción.
Comunícate con Ventas para conocer los precios
Para estudios y organizaciones que necesitan escalabilidad, seguridad, control y flexibilidad para admitir estructuras productivas de gran volumen y precisión.
No importa cuán grande o pequeño sean tu proyecto y equipo, la interfaz intuitiva de Flow Studio permite a los artistas hacer lo que mejor saben hacer: crear. Carga imágenes de video, escanea fotogramas y asigna rápidamente personajes de CG a los actores reales que desees integrar. Y crea videos únicos que se iluminan, animan y componen automáticamente.
Integra personajes de CG con actores reales y captura sin problemas los movimientos de la cara, el cuerpo y las manos con la tecnología de captura de movimiento de Flow Studio.
Obtén datos completos de captura de movimiento para tu proyecto en formatos USD o FBX, con reasignación de objetivos de esqueletos de personajes avanzada y animaciones listas para exportar.
Convierte cualquier secuencia de video en una escena animada en 3D con la innovadora tecnología de video a escena 3D de Wonder Animation.
Filma y edita secuencias con múltiples cortes y tomas variadas, luego utiliza IA para reconstruir la escena en un espacio 3D y hacer coincidir la posición y el movimiento de la relación de cada cámara con los personajes y el entorno.
Exporta exactamente lo que necesitas para refinar tu trabajo: obtén los elementos adecuados para cualquier tarea creativa, incluidos:
Agrega sin problemas toques finales a tu trabajo exportando fácilmente los resultados a la herramienta que ya usas actualmente. Mejora la colaboración con estándares de código abierto integrados como descripción universal de escena (inglés) (USD) y permite un intercambio de datos fluido entre herramientas 3D profesionales como Maya, Blender y Unreal Engine para realizar exportaciones optimizadas de alta calidad.
Aumenta la eficiencia y libera tus máquinas para poder realizar más trabajos creativos con la tecnología de renderización basada en la nube de Flow Studio. Envía varios trabajos de renderización a la nube y continúa trabajando en otros proyectos simultáneamente, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad y permite que los artistas puedan producir resultados creativos más rápido.
Únete a una creciente comunidad de narradores de historias, artistas 3D y cineastas que usan Flow Studio para crear, experimentar y subir de nivel juntos. Ven a pasar el rato con nosotros.
— Dean Hughes, fotógrafo y editor de Corridor Digital
— Juan Carlos Galindo, director de Nuevas Tecnologías en Boxel Studio
Autodesk AI está diseñado para artistas y creadores que desean moverse más rápido sin perder el control de su visión. Ya sea que estés presentando un proyecto, dando forma a tomas de efectos visuales o buscando inspiración, la tecnología avanzada de IA en Flow Studio te permite crear con intención y centrarte en tu pasión por contar historias.
Crea escenas y personajes impresionantes para cine, televisión y juegos.
Todas las herramientas creativas que necesitas para generar una estructura productiva potente y escalable por menos, incluidas cinco licencias de Arnold, 15 veces más potencia de simulación, nuevas y exclusivas capacidades de simulación de multitudes y captura de movimiento impulsada por IA.
Con tecnología de Autodesk AI, Flow Studio (anteriormente, Wonder Studio) es un conjunto de herramientas 3D basado en la nube que transforma las imágenes de acción en vivo en escenas de CG editables sin la necesidad de configuraciones complejas.
Genera automáticamente elementos de exportación esenciales, como datos de captura de movimiento, seguimiento de cámara, máscaras alfa, placas limpias y pasos de personaje, listos para usar en herramientas 3D como Autodesk Maya, Blender, Unreal y Autodesk 3ds Max a través de USD.
Flow Studio te permite contar las historias que siempre has imaginado, con IA que es rápida, accesible y que está bajo tu control.
Flow Studio ofrece un nivel gratuito para los creadores curiosos que exploran los efectos visuales con tecnología de IA para mejorar su narración de historias. Para obtener Flow Studio sin costo, ve a la página Comparar y haz clic en "Acceder gratis".
Flow Studio usa un sistema de créditos, lo que te da la libertad de usar tu suscripción como quieras. Cada mes, obtienes una cantidad fija de créditos en función de tu plan, que puedes gastar en diferentes tipos de proyectos, como captura de movimiento con IA, acción en vivo o animación/video a escena 3D.
Cada proceso utiliza una cierta cantidad de créditos por segundo. Los créditos se reinician cada mes, ¡así que asegúrate de usarlos antes de que venzan! Para ver cuántos créditos vienen con cada plan, consulta la página Comparar.
El seguimiento de cámara analiza las imágenes de video para determinar el movimiento de la cámara real en el espacio 3D, lo que permite la colocación precisa de objetos, actores o efectos 3D dentro de una escena. El seguimiento de movimiento, por otro lado, sigue el movimiento de actores o elementos específicos dentro de un video. Mientras que el seguimiento de cámara reconstruye una ruta de cámara virtual, el seguimiento de movimiento adjunta gráficos o efectos a objetivos en movimiento.
Flow Studio proporciona una amplia gama de herramientas basadas en IA diseñadas para acelerar tu proceso creativo. Las características clave incluyen: captura de movimiento sin marcadores, tecnología de video a escena 3D y generación automática de elementos esenciales, como seguimiento de cámara, placas limpias, máscaras alfa y pasos de personajes.
Todo está listo para exportar en tus herramientas 3D preferidas, como Maya, Blender o Unreal, para que puedas refinar y desarrollar fácilmente tu trabajo con total control creativo.
Algunas funciones de Autodesk AI no aprovechan el aprendizaje automático y, por lo tanto, no requieren datos para el entrenamiento de los modelos subyacentes. Cuando una función de IA requiere datos para el entrenamiento, Autodesk utiliza diferentes fuentes de datos según la función. Puedes obtener más información sobre si una función de Autodesk AI se basa en el aprendizaje automático y qué fuentes de datos se utilizan para el entrenamiento en la tarjeta de transparencia de IA de la característica, que se encuentra en la sección de IA de confianza del Centro de confianza de Autodesk. Nota: Próximamente habrá más tarjetas de transparencia.
Muchas herramientas tradicionales de IA pueden parecer una caja negra: una solución de un solo clic en la que no se tiene mucho control sobre el resultado. Flow Studio es diferente. Está diseñado para trabajar contigo, no solo para ti. Flow Studio ofrece una IA controlable y dirigible que te pone al mando. Tú puedes guiar el proceso, refinar los resultados, y dar forma al producto final para que refleje verdaderamente tu visión creativa. No se trata de apretar un botón y esperar lo mejor, se trata de tener las herramientas adecuadas para dar vida a tus ideas, con la IA como facilitadora creativa.