Integra personajes de CG con actores reales y captura sin problemas los movimientos de la cara, el cuerpo y las manos con la tecnología de captura de movimiento de Flow Studio.

Obtén datos completos de captura de movimiento para tu proyecto en formatos USD o FBX, con reasignación de objetivos de esqueletos de personajes avanzada y animaciones listas para exportar.