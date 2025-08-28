Actor in canyon style environment looking past camera with AI motion capture markers and bones highlighted, and final CG character render

Autodesk Flow Studio

Crea impresionantes efectos visuales con IA que controlas.

Flow Studio convierte las imágenes de video en escenas de CG que puedes dirigir, editar y exportar. Sin equipos, sin controles de acceso, sin límites. Solo tú y la historia que quieres contar.

¿Qué es Autodesk Flow Studio?

Autodesk Flow Studio (anteriormente, Wonder Studio) es un conjunto de herramientas 3D basado en la nube e impulsado por IA que transforma las imágenes de acción en vivo en escenas de CG editables, sin necesidad de configuraciones complejas. Cuenta las historias que siempre has imaginado con IA rápida, accesible y totalmente bajo tu control.

  • Crea a la velocidad de tus ideas con herramientas de IA que aceleran tu flujo de trabajo sin perjudicar la creatividad.

  • Mantén el control con elementos exportables y editables que puedes ajustar fotograma a fotograma.

  • Termina en las herramientas que conoces gracias a la integración perfecta con Maya, Blender, Unreal Engine y USD.

Descripción general de Flow Studio (video: 1:08 min)

¿Por qué utilizar Flow Studio?

Historias contadas sin barreras

Desde cortometrajes independientes hasta epopeyas cinematográficas, las herramientas de efectos visuales de alta gama ahora están a tu alcance: sin equipos, sin control de acceso.

IA que eleva tu oficio

Se puede dirigir, es editable y nunca se bloquea: diseñado para apoyar a los artistas, no para reemplazarlos.

Optimizado para flujos de trabajo creativos

Acelera la producción con herramientas que eliminan la fricción y se integran sin problemas en tu estructura creativa, desde contenido digital hasta trabajo a escala de estudio.

Gratis

Gratis

 

Para creadores curiosos que exploran los efectos visuales con tecnología de IA para elevar su narración de historias sin costo alguno. No se requiere tarjeta de crédito.

  • 300 créditos/mes
  • Resolución máxima de exportación 720p
  • Espacio de almacenamiento 1 GB
  • Tamaño máximo de carga de video 100 MB
  • 3 cargas de personajes personalizados
  • Captura de movimiento de 1 persona

Error

Lite

/mes

 

Para creadores que están listos para desbloquear funciones avanzadas de IA y dar vida a los proyectos con mayor flexibilidad.

  • 2100 créditos/mes
  • Resolución máxima de exportación 1080p
  • Espacio de almacenamiento 5 GB
  • Tamaño máximo de carga de video 500 MB
  • 6 cargas de personajes personalizados
  • Captura de movimiento de 2 personas

Standard

/mes

 

Para creadores y equipos pequeños que necesitan más opciones de exportación y creación rápida de prototipos: demuestra tu valor rápidamente y amplíate con confianza.

  • 6000 créditos/mes
  • Resolución máxima de exportación 4K
  • Espacio de almacenamiento 20 GB
  • Tamaño máximo de carga de video 500 MB
  • 15 cargas de personajes personalizados
  • Captura de movimiento de 3 personas

Pro

/mes

 

Para equipos grandes que producen a escala: desbloquea todas las funciones para admitir proyectos complejos y listos para producción.

  • 12 000 créditos/mes
  • Resolución máxima de exportación 4K
  • Espacio de almacenamiento 80 GB
  • Tamaño máximo de carga de video 2000 MB
  • 50 cargas de personajes personalizados
  • Captura de movimiento de 4 personas

Enterprise

Comunícate con Ventas para conocer los precios

 

Para estudios y organizaciones que necesitan escalabilidad, seguridad, control y flexibilidad para admitir estructuras productivas de gran volumen y precisión.

  • 48 000 créditos/mes
  • Resolución máxima de exportación 4K
  • Espacio de almacenamiento 1 TB
  • Tamaño máximo de carga de video 2000 MB
  • 50 cargas de personajes personalizados
  • Captura de movimiento de 7 personas

Qué puedes hacer con Flow Studio

Acelera tu creatividad para narrar historias

No importa cuán grande o pequeño sean tu proyecto y equipo, la interfaz intuitiva de Flow Studio permite a los artistas hacer lo que mejor saben hacer: crear. Carga imágenes de video, escanea fotogramas y asigna rápidamente personajes de CG a los actores reales que desees integrar. Y crea videos únicos que se iluminan, animan y componen automáticamente.
Imagen en miniatura de captura de movimiento de IA sin marcadores

Captura de movimiento con IA sin marcadores

Integra personajes de CG con actores reales y captura sin problemas los movimientos de la cara, el cuerpo y las manos con la tecnología de captura de movimiento de Flow Studio. 

 

Obtén datos completos de captura de movimiento para tu proyecto en formatos USD o FBX, con reasignación de objetivos de esqueletos de personajes avanzada y animaciones listas para exportar.

Explora la captura de movimiento de IA

Tecnología de video a escena 3D

Convierte cualquier secuencia de video en una escena animada en 3D con la innovadora tecnología de video a escena 3D de Wonder Animation. 

 

Filma y edita secuencias con múltiples cortes y tomas variadas, luego utiliza IA para reconstruir la escena en un espacio 3D y hacer coincidir la posición y el movimiento de la relación de cada cámara con los personajes y el entorno.

Explorar Animación/Video a escena 3D

Exportaciones de elementos individuales

Exporta exactamente lo que necesitas para refinar tu trabajo: obtén los elementos adecuados para cualquier tarea creativa, incluidos:

 

  • Captura de movimiento
  • Seguimiento de cámara
  • Escenas 3D
  • Paso de personaje
  • Máscara alfa
  • Placa limpia
  • Renderización final
Integraciones poderosas

Agrega sin problemas toques finales a tu trabajo exportando fácilmente los resultados a la herramienta que ya usas actualmente. Mejora la colaboración con estándares de código abierto integrados como descripción universal de escena (inglés) (USD) y permite un intercambio de datos fluido entre herramientas 3D profesionales como Maya, Blender y Unreal Engine para realizar exportaciones optimizadas de alta calidad.

Automatiza la renderización en la nube

Aumenta la eficiencia y libera tus máquinas para poder realizar más trabajos creativos con la tecnología de renderización basada en la nube de Flow Studio. Envía varios trabajos de renderización a la nube y continúa trabajando en otros proyectos simultáneamente, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad y permite que los artistas puedan producir resultados creativos más rápido. 

Construye. Conéctate. Inspírate.

Únete a una creciente comunidad de narradores de historias, artistas 3D y cineastas que usan Flow Studio para crear, experimentar y subir de nivel juntos. Ven a pasar el rato con nosotros.

Tu historia, a tu manera. Con tecnología de Autodesk AI.

Autodesk AI está diseñado para artistas y creadores que desean moverse más rápido sin perder el control de su visión. Ya sea que estés presentando un proyecto, dando forma a tomas de efectos visuales o buscando inspiración, la tecnología avanzada de IA en Flow Studio te permite crear con intención y centrarte en tu pasión por contar historias.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Flow Studio?

Con tecnología de Autodesk AI, Flow Studio (anteriormente, Wonder Studio) es un conjunto de herramientas 3D basado en la nube que transforma las imágenes de acción en vivo en escenas de CG editables sin la necesidad de configuraciones complejas.

Genera automáticamente elementos de exportación esenciales, como datos de captura de movimiento, seguimiento de cámara, máscaras alfa, placas limpias y pasos de personaje, listos para usar en herramientas 3D como Autodesk Maya, Blender, Unreal y Autodesk 3ds Max a través de USD.

Flow Studio te permite contar las historias que siempre has imaginado, con IA que es rápida, accesible y que está bajo tu control.

¿Cómo puedo utilizar Flow Studio de forma gratuita?

Flow Studio ofrece un nivel gratuito para los creadores curiosos que exploran los efectos visuales con tecnología de IA para mejorar su narración de historias. Para obtener Flow Studio sin costo, ve a la página Comparar y haz clic en "Acceder gratis".

¿Cómo funcionan los créditos de Flow Studio?

Flow Studio usa un sistema de créditos, lo que te da la libertad de usar tu suscripción como quieras. Cada mes, obtienes una cantidad fija de créditos en función de tu plan, que puedes gastar en diferentes tipos de proyectos, como captura de movimiento con IA, acción en vivo o animación/video a escena 3D.

Cada proceso utiliza una cierta cantidad de créditos por segundo. Los créditos se reinician cada mes, ¡así que asegúrate de usarlos antes de que venzan! Para ver cuántos créditos vienen con cada plan, consulta la página Comparar.

¿Cuál es la diferencia entre el seguimiento de cámara y el seguimiento de movimiento?

El seguimiento de cámara analiza las imágenes de video para determinar el movimiento de la cámara real en el espacio 3D, lo que permite la colocación precisa de objetos, actores o efectos 3D dentro de una escena. El seguimiento de movimiento, por otro lado, sigue el movimiento de actores o elementos específicos dentro de un video. Mientras que el seguimiento de cámara reconstruye una ruta de cámara virtual, el seguimiento de movimiento adjunta gráficos o efectos a objetivos en movimiento.

¿Qué funciones de IA están disponibles en Flow Studio?

Flow Studio proporciona una amplia gama de herramientas basadas en IA diseñadas para acelerar tu proceso creativo. Las características clave incluyen: captura de movimiento sin marcadores, tecnología de video a escena 3D y generación automática de elementos esenciales, como seguimiento de cámara, placas limpias, máscaras alfa y pasos de personajes.

Todo está listo para exportar en tus herramientas 3D preferidas, como Maya, Blender o Unreal, para que puedas refinar y desarrollar fácilmente tu trabajo con total control creativo.

¿Qué hace Autodesk para garantizar el uso responsable y ético de la IA y el aprendizaje automático?

Algunas funciones de Autodesk AI no aprovechan el aprendizaje automático y, por lo tanto, no requieren datos para el entrenamiento de los modelos subyacentes. Cuando una función de IA requiere datos para el entrenamiento, Autodesk utiliza diferentes fuentes de datos según la función. Puedes obtener más información sobre si una función de Autodesk AI se basa en el aprendizaje automático y qué fuentes de datos se utilizan para el entrenamiento en la tarjeta de transparencia de IA de la característica, que se encuentra en la sección de IA de confianza del Centro de confianza de Autodesk. Nota: Próximamente habrá más tarjetas de transparencia.

¿Qué diferencia a Flow Studio de otras herramientas de IA?

Muchas herramientas tradicionales de IA pueden parecer una caja negra: una solución de un solo clic en la que no se tiene mucho control sobre el resultado. Flow Studio es diferente. Está diseñado para trabajar contigo, no solo para ti. Flow Studio ofrece una IA controlable y dirigible que te pone al mando. Tú puedes guiar el proceso, refinar los resultados, y dar forma al producto final para que refleje verdaderamente tu visión creativa. No se trata de apretar un botón y esperar lo mejor, se trata de tener las herramientas adecuadas para dar vida a tus ideas, con la IA como facilitadora creativa.

