I clienti con un piano Education ricevono 25 GB di spazio di archiviazione nel cloud Autodesk per utente nominativo incluso nel piano. Gli amministratori dei contratti possono designare un utente nominativo per postazione in un piano attivo.
Ad esempio, se è stata effettuata l'iscrizione per 1.250 utenti, l'istituto didattico riceverà 31.250 GB (1.250 x 25 GB) di spazio di archiviazione nel cloud Autodesk.
Attualmente non è possibile combinare gli spazi di archiviazione degli account utente nominativi. Lo spazio di archiviazione non è infatti cumulativo, ovvero la quantità massima di spazio di archiviazione disponibile per un utente nominativo è di 25 GB.