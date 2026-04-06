Gestione degli account per l'istruzione

Software per istituti didattici

Importante A partire dal 31 dicembre 2027, Autodesk non offrirà più nuove licenze di rete e per più postazioni. Autodesk consiglia di scegliere subito l'abbonamento per istituti didattici. Per ulteriori informazioni, vedere le Domande frequenti.

 

Docenti, amministratori di laboratorio e amministratori IT di istituti didattici qualificati possono accedere gratuitamente ai titoli del software Autodesk per l'installazione in aule o laboratori. La maggior parte dei prodotti Autodesk è disponibile con accesso didattico.

 

Tutto il software e i servizi Autodesk sono tutti disponibili in inglese. Determinati prodotti potrebbero essere disponibili anche in altre lingue. Per ulteriori informazioni su prodotti specifici, vedere la pagina dei prodotti Autodesk. L'accesso ai prodotti include la versione corrente e fino a tre versioni precedenti (se disponibili).

 

Nota Il software e/o i servizi basati sul cloud gratuiti di Autodesk sono soggetti all'accettazione e al rispetto delle condizioni per l'utilizzo e/o delle altre condizioni (inglese) applicabili al software o ai servizi basati sul cloud. Il software e i servizi basati sul cloud soggetti ad una licenza o ad un abbonamento didattici possono essere utilizzati solo dagli utenti idonei esclusivamente per scopi di carattere didattico (inglese) e non possono essere destinati a fini commerciali o professionali oppure a qualsiasi altro scopo di lucro.

Idoneità

Gli istituti didattici qualificati possono usufruire del software e dei servizi di Autodesk Education. Per "istituto didattico qualificato" si intende un istituto che è stato accreditato da un ente governativo autorizzato la cui finalità principale consiste nell'offrire un servizio di formazione agli studenti iscritti. Sono incluse tutte le scuole pubbliche e private accreditate, tra cui:

  • Scuole secondarie inferiori
  • Licei e istituti tecnici
  • Università e scuole di formazione superiore
  • Programmi di istruzione domiciliare appartenenti ad un ente di istruzione domiciliare riconosciuto a livello nazionale o espressamente riconosciuto da un ente governativo scolastico locale come alternativa accettabile ad un'istituzione educativa accreditata

I seguenti tipi di organizzazione non sono istituti didattici qualificati:

  • Istituti didattici non accreditati
  • Centri di formazione
  • Chiese, ospedali, servizi sanitari e biblioteche pubbliche
  • Laboratori di ricerca
  • Programmi di riqualificazione professionale

Se l'organizzazione non è qualificata, vedere Opzioni per le organizzazioni che non sono qualificate.

 

Nota La maggior parte degli istituti didattici di tutto il mondo ha diritto all'accesso didattico. Fanno eccezione le istituzioni nei paesi soggetti all'embargo commerciale degli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, vedere Conformità delle esportazioni (inglese).

Limitazioni di utilizzo

L'accesso didattico al software e ai servizi può essere utilizzato solo per scopi direttamente correlati all'apprendimento, all'insegnamento, alla formazione e alla ricerca. Non possono essere utilizzati per scopi commerciali, professionali o per qualsiasi altro scopo di lucro. 

Per ulteriori informazioni sull'idoneità, vedere Informazioni sull'idoneità per amministratori e docenti di istituti.

 

Gli usi non consentiti per l'accesso didattico includono:

  • Utilizzo per le infrastrutture: non sono consentite la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture e delle strutture fisiche di un istituto didattico.
    Eccezione: un istituto didattico può continuare ad utilizzare le versioni specifiche del software per le infrastrutture, se tale utilizzo è stato incluso in precedenza in un accordo di licenza o in un accordo separato.
  • Ricerca: non è consentito l'uso per eventuali ricerche condotte da programmi o enti commerciali gestiti da o affiliati all'istituto didattico per fini commerciali.
    Eccezione: è consentito l'uso per la ricerca accademica condotta e pubblicata da studenti o docenti nell'ambito dei programmi didattici accreditati dell'istituto didattico.

Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni per le organizzazioni che non sono qualificate.

Single Sign-On

 Con il Single Sign-On (SSO), è possibile utilizzare un unico gruppo di credenziali per accedere a più prodotti e servizi Autodesk con le credenziali dell'organizzazione. L'autenticazione SSO offre molti vantaggi, tra cui maggiore sicurezza, esperienza utente migliorata e amministrazione semplificata.

 

Gli amministratori IT con un abbonamento per istituti didattici possono abilitare il sistema di autenticazione SSO per invitare facilmente studenti e docenti nel proprio account Autodesk. Per informazioni più dettagliate su SSO, consultare la sezione Abilitazione di SSO.

Servizi cloud

Il piano Education offre i servizi cloud elencati di seguito.

  • Rendering: consente di creare immagini e panorami fotorealistici dei progetti in minor tempo.
  • Energy Analysis per Revit: consente di confrontare i costi energetici e del ciclo di vita delle alternative di progetto, per prendere decisioni più consapevoli e creare progetti più sostenibili.
  • Autodesk Green Building Studio: consente di ottimizzare l'efficienza energetica per raggiungere zero emissioni di carbonio grazie a più iterazioni di progetto.
  • Optimization for Autodesk Inventor: consente di testare le prestazioni di più progetti tramite la simulazione dei progetti basata sul cloud per il software Autodesk Inventor.
  • Structural Analysis for Revit: consente di estendere i modelli di progetto dal software Autodesk Revit al cloud e analizzarli nell'ambito del processo BIM (Building Information Modeling).
  • Autodesk MockUp 360: consente di collaborare con fornitori e clienti in un ambiente basato sul cloud semplice da usare, mediante uno strumento di creazione di modelli di progettazione digitale e di condivisione in tempo reale.
  • Autodesk Process Analysis 360: consente di modellare, studiare e ottimizzare i processi di produzione, nonché identificare i colli di bottiglia dalla pianificazione al layout e migliorare l'efficienza.
  • Autodesk Remote software service: consente di gestire il software Autodesk installato nel computer principale da un PC o un iPad remoto per accedere ai dati di progetto nativi. L'app per iPad, compatibile solo con il software Autodesk Inventor, permette di lavorare ovunque sia disponibile un accesso ad Internet.

Per ulteriori informazioni sui servizi cloud di Autodesk, vedere Servizi cloud (inglese).

Assegnazioni di spazi di archiviazione nel cloud

I clienti con un piano Education ricevono 25 GB di spazio di archiviazione nel cloud Autodesk per utente nominativo incluso nel piano. Gli amministratori dei contratti possono designare un utente nominativo per postazione in un piano attivo.

 

Ad esempio, se è stata effettuata l'iscrizione per 1.250 utenti, l'istituto didattico riceverà 31.250 GB (1.250 x 25 GB) di spazio di archiviazione nel cloud Autodesk.

 

Attualmente non è possibile combinare gli spazi di archiviazione degli account utente nominativi. Lo spazio di archiviazione non è infatti cumulativo, ovvero la quantità massima di spazio di archiviazione disponibile per un utente nominativo è di 25 GB.

Licenze didattiche precedenti

A partire dal 31 dicembre 2027, Autodesk non offrirà più nuove licenze di rete e per più postazioni. Per evitare di perdere l'accesso al prodotto, Autodesk consiglia di scegliere subito l'abbonamento per istituti didattici.

 

A giugno 2024, Autodesk ha modificato l'accesso didattico alle licenze di rete per più postazioni passando dalla durata triennale alla durata annuale. Se attualmente si dispone di una licenza didattica di rete per più postazioni annuale o triennale per un prodotto software Autodesk rilasciato prima di giugno 2024, la licenza rimarrà valida per la sua intera durata. Quando scadrà, è consigliabile aggiornare la licenza tramite Education Community. Non perdere l'idoneità al piano Education per continuare ad accedere al software Autodesk.

Termini di licenza e abbonamento

Le licenze degli istituti didattici consentono automaticamente il seguente numero massimo di utenti e dispositivi:

  • Abbonamenti per istituti didattici. 3.000 postazioni per utente singolo
  • Licenze didattiche di rete*. 3.000 utenti simultanei
  • Licenze didattiche singole per più postazioni. 1.250 dispositivi

 

*Nota Assicurarsi di registrare la licenza iniziale nel sito registeronce.

 

Le Condizioni d'uso specificano i termini e le condizioni per l'uso del software tramite il piano Education.

 

Oltre alle Condizioni d'uso del sito Web applicabili a tutti i clienti che utilizzano il sito Web di Autodesk, l'accesso alla Education Community è soggetto anche a Condizioni speciali per il settore didattico (inglese).

 

Autodesk Drive e altri servizi Web vengono offerti in base alle condizioni di utilizzo. Poiché le condizioni applicabili ad un determinato servizio possono variare, è consigliabile esaminare le condizioni specifiche di ciascun servizio. Tali condizioni si aggiungono alle condizioni applicabili all'utilizzo del software Autodesk associato ad un servizio e alle condizioni per l'utilizzo del sito autodesk.com e di altri siti Web di Autodesk.

Verifica e privacy

Per mantenere il suo impegno a fornire software professionale gratuito da utilizzare nel settore didattico, Autodesk ha deciso di affidare a SheerID, un fornitore di servizi di verifica di terze parti, il compito di verificare l'idoneità per l'accesso didattico. A tale scopo, gli utenti devono fornire una prova del loro stato di iscritti, dipendenti o appaltatori rilasciata da un istituto didattico qualificato. Vedere Verifica dell'idoneità per amministratori e docenti di istituti.

 

La protezione della privacy dei clienti è importante per Autodesk. Per ulteriori informazioni sulla modalità di raccolta, utilizzo e divulgazione dei dati personali, vedere l'Informativa sulla privacy di Autodesk.

 

Se si desidera ricevere assistenza per l'account Education, fare clic sull'icona della chat nell'angolo inferiore destro della pagina per trovare l'assistenza necessaria per ottenere prodotti, configurare account, installare software e molto altro.

Vedere anche

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