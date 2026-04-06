Importante A partire dal 31 dicembre 2027, Autodesk non offrirà più nuove licenze di rete e per più postazioni. Autodesk consiglia di scegliere subito l'abbonamento per istituti didattici. Per ulteriori informazioni, vedere le Domande frequenti.

Docenti, amministratori di laboratorio e amministratori IT di istituti didattici qualificati possono accedere gratuitamente ai titoli del software Autodesk per l'installazione in aule o laboratori. La maggior parte dei prodotti Autodesk è disponibile con accesso didattico.

Tutto il software e i servizi Autodesk sono tutti disponibili in inglese. Determinati prodotti potrebbero essere disponibili anche in altre lingue. Per ulteriori informazioni su prodotti specifici, vedere la pagina dei prodotti Autodesk. L'accesso ai prodotti include la versione corrente e fino a tre versioni precedenti (se disponibili).

Nota Il software e/o i servizi basati sul cloud gratuiti di Autodesk sono soggetti all'accettazione e al rispetto delle condizioni per l'utilizzo e/o delle altre condizioni (inglese) applicabili al software o ai servizi basati sul cloud. Il software e i servizi basati sul cloud soggetti ad una licenza o ad un abbonamento didattici possono essere utilizzati solo dagli utenti idonei esclusivamente per scopi di carattere didattico (inglese) e non possono essere destinati a fini commerciali o professionali oppure a qualsiasi altro scopo di lucro.