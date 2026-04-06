Se è la prima volta che si utilizza Autodesk, l'iscrizione al piano Education comporterà la creazione del proprio Autodesk Account.
Autodesk utilizza un sistema Single Sign-On (SSO). Questo significa che è possibile utilizzare la stessa combinazione di indirizzo e-mail e password per accedere a più siti Web di Autodesk. Se è stato eseguito l'accesso alla pagina Attivazione e registrazione, al sito Education Community, ad Autodesk Drive, ai gruppi di discussione Autodesk o ad altri siti Web di Autodesk, si dispone già di un Autodesk Account.
Se si dispone già di un Autodesk Account, eseguire innanzitutto l'accesso per ottenere l'esperienza migliore. Assicurarsi di essere idonei per l'accesso al software didattico (vedere di seguito).
Importante
Per accedere al software e ai servizi inclusi nel piano Education, è necessario verificare la propria idoneità. Durante questo processo, potrebbe essere necessario fornire la documentazione per dimostrare di essere dipendenti di un istituto didattico qualificato. Non sarà possibile accedere al software del piano Education finché la propria idoneità non sarà stata confermata. Avviare il processo di verifica della propria idoneità in anticipo per essere sicuri di poter accedere quando il corso inizierà.
- Se il proprio istituto non è presente nell'elenco degli istituti didattici qualificati, potrebbero essere necessari almeno sette giorni per la convalida.
- Se viene richiesto di caricare la documentazione, potrebbero essere necessari alcuni giorni per la verifica dell'idoneità.
Nota Per confermare l'idoneità, non è sufficiente né richiesto specificare l'indirizzo e-mail del proprio istituto didattico. Per informazioni su questi requisiti, vedere "Inviare documentazione aggiuntiva" di seguito.
Per creare un account Education:
- Se si dispone già di un Autodesk Account, accedere utilizzando l'icona "Accedi" nella parte superiore destra della pagina.
- Selezionare il prodotto desiderato nella pagina dei prodotti didattici.
- Quindi, selezionare il piano di abbonamento per docente.
- Completare la procedura di verifica immettendo le informazioni di base personali e sulla propria scuola. Se si dispone già di un Autodesk Account e non è stato ancora effettuato l'accesso, verrà chiesto di accedere per continuare.
- Scegliere il proprio istituto nell'elenco a discesa. Verificare di aver selezionato il segmento giusto per il proprio istituto:
- "Scuola superiore/Secondaria" include il segmento dalle elementari alle medie.
- "Università/Scuola secondaria di secondo grado" include le università, nonché i licei e gli istituti tecnici e professionali.
Se si sceglie il segmento sbagliato, non sarà possibile selezionare la propria scuola nell'elenco.
Se la propria scuola non è inclusa nell'elenco, fare clic su Impossibile trovare la scuola? e compilare il modulo. La convalida può richiedere almeno sette giorni. Per l'istruzione domiciliare, digitare Istruzione domiciliare nel campo e selezionare Istruzione domiciliare nell'elenco a discesa.
- Controllare tutte le informazioni.
Importante Assicurarsi che le informazioni del profilo siano corrette e che corrispondano a quelle del proprio istituto didattico perché non sarà possibile modificarle in seguito.
- Potrebbe essere necessario dover inviare documentazione aggiuntiva per la verifica dell'idoneità. Per informazioni su cosa inviare, vedere "Inviare documentazione aggiuntiva" di seguito.
- Dopo aver completato tutte le sezioni del modulo di pagamento, fare clic su Invia.
- Una volta inviate le informazioni relative al proprio account, si riceverà un'e-mail per verificare il proprio indirizzo. Fare clic sul collegamento nell'e-mail per attivare l'account.