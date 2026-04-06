Se è la prima volta che si utilizza Autodesk, l'iscrizione al piano Education comporterà la creazione del proprio Autodesk Account.

Autodesk utilizza un sistema Single Sign-On (SSO). Questo significa che è possibile utilizzare la stessa combinazione di indirizzo e-mail e password per accedere a più siti Web di Autodesk. Se è stato eseguito l'accesso alla pagina Attivazione e registrazione, al sito Education Community, ad Autodesk Drive, ai gruppi di discussione Autodesk o ad altri siti Web di Autodesk, si dispone già di un Autodesk Account.

Se si dispone già di un Autodesk Account, eseguire innanzitutto l'accesso per ottenere l'esperienza migliore. Assicurarsi di essere idonei per l'accesso al software didattico (vedere di seguito).

Importante

Per accedere al software e ai servizi inclusi nel piano Education, è necessario verificare la propria idoneità. Durante questo processo, potrebbe essere necessario fornire la documentazione per dimostrare di essere dipendenti di un istituto didattico qualificato. Non sarà possibile accedere al software del piano Education finché la propria idoneità non sarà stata confermata. Avviare il processo di verifica della propria idoneità in anticipo per essere sicuri di poter accedere quando il corso inizierà.

Se il proprio istituto non è presente nell'elenco degli istituti didattici qualificati, potrebbero essere necessari almeno sette giorni per la convalida.

Se viene richiesto di caricare la documentazione, potrebbero essere necessari alcuni giorni per la verifica dell'idoneità.

Nota Per confermare l'idoneità, non è sufficiente né richiesto specificare l'indirizzo e-mail del proprio istituto didattico. Per informazioni su questi requisiti, vedere "Inviare documentazione aggiuntiva" di seguito.

Per creare un account Education: