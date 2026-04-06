Gestione degli account per l'istruzione

Guida introduttiva per il docente

Di seguito sono indicati i passaggi per consentire ai docenti di iniziare ad utilizzare il piano Autodesk Education per accedere al software per uso individuale. Per informazioni sull'impostazione di lezioni o laboratori, vedere Configurazione di una lezione come docente.

 

Per ulteriori informazioni, seguire le istruzioni riportate di seguito o guardare questo breve video:

 

How to get products and create an account (3:02 min.)

 

How to download products (2:01 min.)

Creazione di un account per docenti 

Se è la prima volta che si utilizza Autodesk, l'iscrizione al piano Education comporterà la creazione del proprio Autodesk Account.

 

Autodesk utilizza un sistema Single Sign-On (SSO). Questo significa che è possibile utilizzare la stessa combinazione di indirizzo e-mail e password per accedere a più siti Web di Autodesk. Se è stato eseguito l'accesso alla pagina Attivazione e registrazione, al sito Education Community, ad Autodesk Drive, ai gruppi di discussione Autodesk o ad altri siti Web di Autodesk, si dispone già di un Autodesk Account.

 

Se si dispone già di un Autodesk Account, eseguire innanzitutto l'accesso per ottenere l'esperienza migliore. Assicurarsi di essere idonei per l'accesso al software didattico (vedere di seguito).

 

Importante

Per accedere al software e ai servizi inclusi nel piano Education, è necessario verificare la propria idoneità. Durante questo processo, potrebbe essere necessario fornire la documentazione per dimostrare di essere dipendenti di un istituto didattico qualificato. Non sarà possibile accedere al software del piano Education finché la propria idoneità non sarà stata confermata. Avviare il processo di verifica della propria idoneità in anticipo per essere sicuri di poter accedere quando il corso inizierà.

  • Se il proprio istituto non è presente nell'elenco degli istituti didattici qualificati, potrebbero essere necessari almeno sette giorni per la convalida.
  • Se viene richiesto di caricare la documentazione, potrebbero essere necessari alcuni giorni per la verifica dell'idoneità.

Nota Per confermare l'idoneità, non è sufficiente né richiesto specificare l'indirizzo e-mail del proprio istituto didattico. Per informazioni su questi requisiti, vedere "Inviare documentazione aggiuntiva" di seguito.

 

Per creare un account Education:

  1. Se si dispone già di un Autodesk Account, accedere utilizzando l'icona "Accedi" nella parte superiore destra della pagina.
  2. Selezionare il prodotto desiderato nella pagina dei prodotti didattici.
  3. Quindi, selezionare il piano di abbonamento per docente.
  4. Completare la procedura di verifica immettendo le informazioni di base personali e sulla propria scuola. Se si dispone già di un Autodesk Account e non è stato ancora effettuato l'accesso, verrà chiesto di accedere per continuare.
  5. Scegliere il proprio istituto nell'elenco a discesa. Verificare di aver selezionato il segmento giusto per il proprio istituto:
    • "Scuola superiore/Secondaria" include il segmento dalle elementari alle medie.
    • "Università/Scuola secondaria di secondo grado" include le università, nonché i licei e gli istituti tecnici e professionali.

    Se si sceglie il segmento sbagliato, non sarà possibile selezionare la propria scuola nell'elenco.
    Se la propria scuola non è inclusa nell'elenco, fare clic su Impossibile trovare la scuola? e compilare il modulo. La convalida può richiedere almeno sette giorni. Per l'istruzione domiciliare, digitare Istruzione domiciliare nel campo e selezionare Istruzione domiciliare nell'elenco a discesa.

  6. Controllare tutte le informazioni.
    Importante Assicurarsi che le informazioni del profilo siano corrette e che corrispondano a quelle del proprio istituto didattico perché non sarà possibile modificarle in seguito.
  7. Potrebbe essere necessario dover inviare documentazione aggiuntiva per la verifica dell'idoneità. Per informazioni su cosa inviare, vedere "Inviare documentazione aggiuntiva" di seguito.
  8. Dopo aver completato tutte le sezioni del modulo di pagamento, fare clic su Invia.
  9. Una volta inviate le informazioni relative al proprio account, si riceverà un'e-mail per verificare il proprio indirizzo. Fare clic sul collegamento nell'e-mail per attivare l'account.

Se non si riceve l'e-mail di conferma dell'account:

  1. Attendere almeno 10 minuti.
  2. Controllare se il messaggio è stato inserito nella cartella della posta indesiderata.
  3. Assicurarsi che il proprio server e-mail consenta la ricezione di e-mail dai seguenti indirizzi o domini attendibili:
    • noreply@autodesk.com (per le e-mail di conferma di Autodesk Account)
    • studentcommunity@autodesk.com (se sono necessarie ulteriori informazioni per confermare l'idoneità)
    • no-reply@autodeskcommunications.com (per gli inviti di studenti da parte di docenti)
  4. Se l'e-mail non è ancora stata ricevuta, provare ad accedere di nuovo.
  5. Quando richiesto, inviare nuovamente l'e-mail di attivazione.
  6. Se il problema persiste, è possibile che l'indirizzo e-mail non sia stato digitato correttamente. Provare a creare di nuovo il proprio account e verificare l'indirizzo e-mail al momento dell'accesso.

Se si dimentica la password:

  1. Per reimpostare la password, fare clic su Dimenticata? nella pagina di accesso.
  2. Immettere l'indirizzo e-mail utilizzato per creare il proprio account.

Invio della documentazione aggiuntiva

Potrebbe essere necessario dover inviare documentazione aggiuntiva per la verifica dell'idoneità. La documentazione deve includere:

  • Nome completo (corrispondente al nome indicato al momento dell'iscrizione presso l'istituto didattico)
  • Nome completo dell'istituto didattico
  • Una data inclusa nell'anno scolastico corrente

Di seguito sono indicati alcuni esempi di documentazione appropriata, supponendo che includano le informazioni indicate sopra:

  • Lettera ufficiale dell'istituto didattico
    Nota Qui sono disponibili alcuni modelli di tale lettera per studenti (inglese) e docenti (inglese).
  • ID dipendente (la foto non è necessaria)
  • Elenco dei docenti sul sito Web dell'istituto

È necessario caricare un documento idoneo entro 14 giorni. Dopo aver caricato la documentazione, potrebbero essere necessari un paio di giorni per la conferma dell'idoneità tramite SheerID.

 

Per mantenere l'impegno a fornire software professionale gratuito per un uso legittimo nel settore didattico, Autodesk ha deciso di affidare a SheerID, un fornitore di servizi di verifica di terze parti, il compito di verificare l'idoneità per l'accesso agli abbonamenti o alle licenze didattiche. Chiunque desideri accedere gratuitamente ai prodotti e ai servizi professionali Autodesk tramite Education Community deve fornire la prova di essere iscritto, dipendente o professore a contratto rilasciata da un istituto didattico qualificato.

 

Per qualsiasi domanda sulla verifica dell'idoneità non inclusa in questo documento, contattare SheerID all'indirizzo customerservice@sheerID.com.

 

Una volta confermata l'idoneità, si riceverà un anno di accesso didattico gratuito al software e ai servizi Autodesk disponibili nel sito Education Community. L'accesso è rinnovabile ogni anno finché si è idonei. Verificare di aver ricevuto un'e-mail di conferma di benvenuto ad Education Community. Questa e-mail contiene collegamenti alla pagina Scarica i prodotti, alle risorse di supporto e alla pagina Education Community.

Acquisto di prodotti aggiuntivi dal proprio account

  1. Accedere ad Autodesk Account.
  2. Selezionare un prodotto nella pagina dei prodotti didattici.
  3. Selezionare il piano di abbonamento per docente. 
  4. Continuare con la procedura di acquisto.

Dopo il checkout, si riceverà la conferma dell'abbonamento al nuovo prodotto. Si riceverà inoltre un'e-mail di conferma.  

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