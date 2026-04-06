Gestione degli account per l'istruzione

Panoramica: piano Education

Autodesk offre agli studenti l'accesso allo stesso software di progettazione utilizzato dai professionisti leader mondiali per sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie per una carriera di successo.

 

Il piano Education offre agli studenti idonei l'accesso gratuito per utente singolo, della durata di un anno, al software e ai servizi Autodesk per scopi didattici. È possibile accedere a tutti i prodotti software disponibili dalla Education Community e, finché si risulta idonei, l'accesso è rinnovabile ogni anno.

Funzionalità incluse

  • I software e i servizi Autodesk a cui si accede tramite il piano Education contengono le stesse caratteristiche e funzionalità disponibili tramite l'abbonamento a pagamento.
  • L'accesso include la versione corrente e fino a tre versioni precedenti (se disponibili). Per un elenco dei software e dei servizi, vedere il sito della Education Community.
  • Si necessita di una lingua diversa? I software e i servizi Autodesk sono disponibili in inglese. Determinati prodotti potrebbero essere disponibili anche in altre lingue. Per ulteriori informazioni su prodotti specifici, vedere la pagina del prodotto Autodesk.

Limitazioni di utilizzo

  • I software e i servizi a cui si accede tramite il piano Education possono essere utilizzati solo per scopi direttamente correlati all'apprendimento e alla ricerca. Non possono essere utilizzati per scopi commerciali, professionali o per qualsiasi altro scopo di lucro.
  • Gli studenti devono soddisfare i requisiti di età minima (inglese) per partecipare al piano Education.
  • Gli utenti possono installare il software Autodesk su non più di tre dispositivi.

Servizi cloud

I servizi cloud Autodesk sono opzioni SaaS (Software-as-a-Service) che possono migliorare il modo di progettare, visualizzare, simulare e condividere il proprio lavoro con altri utenti. I servizi aggiuntivi e i componenti facoltativi selezionati, nonché i servizi che richiedono un uso intensivo della potenza di elaborazione, come le attività di rendering o simulazione, vengono archiviati in una posizione a cui è possibile accedere in qualsiasi momento tramite una connessione Internet.

 

È consigliabile utilizzare i servizi cloud in modo adeguato per garantire a tutti livelli di servizio ottimali. Gli utenti con un piano Education che fanno regolarmente un uso dei servizi cloud superiore alla media di mercato potrebbero essere sottoposti ad ulteriori limitazioni. Le restrizioni relative all'uso dei servizi cloud possono cambiare senza preavviso. Per ulteriori informazioni, vedere le Condizioni d'uso.

Condizioni di licenza e abbonamento

Le Condizioni d'uso specificano i termini e le condizioni per l'uso del software abbinato ad un piano Education.

 

Autodesk Drive e altri servizi Web sono offerti in base alle condizioni del contratto di servizio. Poiché le condizioni applicabili ad un determinato servizio possono variare, è consigliabile esaminare le condizioni specifiche di ciascun servizio. Tali condizioni si aggiungono alle condizioni applicabili all'utilizzo del software e degli abbonamenti Autodesk associati ad un servizio e alle condizioni per l'utilizzo del sito autodesk.com e di altri siti Web di Autodesk.

Verifica e privacy

Per mantenere il suo impegno a fornire software professionale gratuito da utilizzare nel settore didattico, Autodesk ha deciso di affidare a SheerID, un fornitore di servizi di verifica di terze parti, il compito di verificare l'idoneità per l'accesso didattico. A tale scopo, gli utenti devono fornire una prova del loro stato di iscritti, dipendenti o appaltatori rilasciata da un istituto didattico qualificato.

 

La protezione della privacy dei clienti è importante per Autodesk. Per ulteriori informazioni sulla modalità di raccolta, utilizzo e divulgazione dei dati personali, vedere l'Informativa sulla privacy di Autodesk.

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