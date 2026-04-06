I servizi cloud Autodesk sono opzioni SaaS (Software-as-a-Service) che possono migliorare il modo di progettare, visualizzare, simulare e condividere il proprio lavoro con altri utenti. I servizi aggiuntivi e i componenti facoltativi selezionati, nonché i servizi che richiedono un uso intensivo della potenza di elaborazione, come le attività di rendering o simulazione, vengono archiviati in una posizione a cui è possibile accedere in qualsiasi momento tramite una connessione Internet.
È consigliabile utilizzare i servizi cloud in modo adeguato per garantire a tutti livelli di servizio ottimali. Gli utenti con un piano Education che fanno regolarmente un uso dei servizi cloud superiore alla media di mercato potrebbero essere sottoposti ad ulteriori limitazioni. Le restrizioni relative all'uso dei servizi cloud possono cambiare senza preavviso. Per ulteriori informazioni, vedere le Condizioni d'uso.