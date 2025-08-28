Potenziato dalla tecnologia Autodesk AI, Autodesk Flow Studio, in precedenza Wonder Studio, è un set di strumenti 3D basato sul cloud che trasforma le riprese dal vivo in scene in CG modificabili, senza configurazioni complesse.
Genera automaticamente gli elementi essenziali per l'esportazione, come i dati di motion capture, il tracking della telecamera, le maschere alfa, gli sfondi puliti e i passaggi dei personaggi, pronti per l'uso in strumenti 3D come Autodesk Maya, Blender, Unreal e Autodesk 3ds Max tramite USD.
Flow Studio ti consente di raccontare le storie che hai sempre immaginato, grazie ad un'intelligenza artificiale veloce, accessibile e completamente sotto il tuo controllo.