Se l'accesso è già scaduto e l'utente è ancora idoneo, è possibile riavviare l'accesso didattico:

Nella pagina dei prodotti didattici, accedere al proprio account. Selezionare il prodotto desiderato nella pagina dei prodotti didattici. Quindi, selezionare il docente del piano di abbonamento. Completare la procedura di verifica immettendo le informazioni di base personali e sulla propria scuola. Inviare tutta la documentazione necessaria. Una volta verificata l'idoneità, l'accesso viene esteso automaticamente per un altro anno.

Nota Tutti i prodotti presenti nell'account prima della scadenza sono ora scaduti. Sarà necessario acquistare un altro abbonamento al prodotto alla pagina dei prodotti didattici, anche se il prodotto è già installato.