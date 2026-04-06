Trenta giorni prima della scadenza dell'accesso al piano Education annuale, si riceverà un promemoria tramite e-mail. La data di scadenza è indicata anche nella notifica del banner personalizzato quando si accede al proprio account nella pagina dei prodotti didattici del sito Web Autodesk Education Community.
Se non si rinnova l'accesso, l'accesso gratuito termina alla scadenza del piano Education. Sarà comunque possibile accedere ad eventuali file archiviati in Drive, ma non sarà possibile modificarli o caricare nuovi file.
Nota I documenti archiviati nel servizio cloud Autodesk rimangono disponibili per 30 giorni dopo la scadenza dell'accesso al piano Education. Assicurarsi di recuperare i file archiviati nel servizio cloud Autodesk prima del termine di questo periodo.
Per ulteriori informazioni, seguire le istruzioni riportate di seguito o guardare questo breve video:
How to renew access (1:35 min.)