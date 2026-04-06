Gestione degli account per l'istruzione

Rinnovo dell'accesso al software Education

L'accesso al piano Education scade dopo un anno. È possibile rinnovare l'accesso ogni anno per tutto il periodo di idoneità. È possibile avviare la procedura di rinnovo 30 giorni prima della data di scadenza.

 

Trenta giorni prima della scadenza dell'accesso al piano Education annuale, si riceverà un promemoria tramite e-mail. La data di scadenza è indicata anche nella notifica del banner personalizzato quando si accede al proprio account nella pagina dei prodotti didattici del sito Web Autodesk Education Community.

 

Se non si rinnova l'accesso, l'accesso gratuito termina alla scadenza del piano Education. Sarà comunque possibile accedere ad eventuali file archiviati in Drive, ma non sarà possibile modificarli o caricare nuovi file.

 

Nota I documenti archiviati nel servizio cloud Autodesk rimangono disponibili per 30 giorni dopo la scadenza dell'accesso al piano Education. Assicurarsi di recuperare i file archiviati nel servizio cloud Autodesk prima del termine di questo periodo.


Per ulteriori informazioni, seguire le istruzioni riportate di seguito o guardare questo breve video:

 

How to renew access (1:35 min.)

Rinnovo dell'accesso

  1. Consultare la pagina Chi è idoneo per assicurarsi di essere ancora idonei per l'accesso al piano didattico.
  2. Nella pagina dei prodotti didattici, accedere al proprio account.
  3. Fare clic su Rinnova nella notifica del banner.
  4. Completare la procedura di verifica immettendo le informazioni di base personali e sulla propria scuola. Se si dispone già di un Autodesk Account e non è stato ancora effettuato l'accesso, verrà chiesto di accedere per continuare.
  5. Una volta confermata l'idoneità, l'accesso e i prodotti elencati vengono automaticamente estesi per un altro anno.

Dopo aver rinnovato l'accesso, non è necessario scaricare una nuova versione del software installato, a meno che non si desideri utilizzare la versione più recente. Per scaricare la versione più recente, accedere alla pagina Tutti i prodotti e i servizi di Autodesk Account.

Riavvio dell'accesso

Se l'accesso è già scaduto e l'utente è ancora idoneo, è possibile riavviare l'accesso didattico:

  1. Nella pagina dei prodotti didattici, accedere al proprio account.
  2. Selezionare il prodotto desiderato nella pagina dei prodotti didattici.
  3. Quindi, selezionare il docente del piano di abbonamento.
  4. Completare la procedura di verifica immettendo le informazioni di base personali e sulla propria scuola. Inviare tutta la documentazione necessaria.
  5. Una volta verificata l'idoneità, l'accesso viene esteso automaticamente per un altro anno.

Nota Tutti i prodotti presenti nell'account prima della scadenza sono ora scaduti. Sarà necessario acquistare un altro abbonamento al prodotto alla pagina dei prodotti didattici, anche se il prodotto è già installato.

Vedere anche

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