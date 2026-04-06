I docenti idonei sono i dipendenti e i professori a contratto indipendenti il cui compito principale è quello di offrire un servizio di formazione agli studenti iscritti presso un istituto didattico qualificato.

Per "istituto didattico qualificato" si intende un istituto che è stato accreditato da un ente governativo autorizzato la cui finalità principale consiste nell'offrire un servizio di formazione agli studenti iscritti. Sono incluse tutte le scuole pubbliche e private accreditate, tra cui:

Scuole secondarie inferiori

Licei e istituti tecnici

Università e scuole di formazione superiore

Programmi di istruzione domiciliare appartenenti ad un ente di istruzione domiciliare riconosciuto a livello nazionale o espressamente riconosciuto da un ente governativo scolastico locale come alternativa accettabile ad un'istituzione educativa accreditata

I seguenti tipi di organizzazione non sono istituti didattici qualificati:

Istituti didattici non accreditati

Centri di formazione

Chiese, ospedali, servizi sanitari e biblioteche pubbliche

Laboratori di ricerca

Programmi di riqualificazione professionale

Se l'organizzazione non è qualificata, vedere Opzioni per le organizzazioni che non sono qualificate.

Nota La maggior parte degli istituti didattici di tutto il mondo ha diritto all'accesso didattico. Fanno eccezione le istituzioni nei paesi soggetti all'embargo commerciale degli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, vedere Conformità delle esportazioni (inglese).