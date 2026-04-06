Gestione degli account per l'istruzione

Idoneità al piano Education

I docenti idonei sono coloro che lavorano come dipendenti o a contratto presso un istituto didattico qualificato. Per "istituto didattico qualificato" si intende un istituto che è stato accreditato da un ente governativo autorizzato la cui finalità principale consiste nell'offrire un servizio di formazione agli studenti iscritti. In questa categoria rientrano le scuole medie, le scuole superiori e le università accreditate.

 

How to confirm eligibility and set up an account (3:01 minutes)

 

Per ulteriori informazioni, consultare le Condizioni d'uso della versione didattica.

 

Docenti e professori universitari

I docenti idonei sono i dipendenti e i professori a contratto indipendenti il cui compito principale è quello di offrire un servizio di formazione agli studenti iscritti presso un istituto didattico qualificato.

Per "istituto didattico qualificato" si intende un istituto che è stato accreditato da un ente governativo autorizzato la cui finalità principale consiste nell'offrire un servizio di formazione agli studenti iscritti. Sono incluse tutte le scuole pubbliche e private accreditate, tra cui:

  • Scuole secondarie inferiori

  • Licei e istituti tecnici

  • Università e scuole di formazione superiore

  • Programmi di istruzione domiciliare appartenenti ad un ente di istruzione domiciliare riconosciuto a livello nazionale o espressamente riconosciuto da un ente governativo scolastico locale come alternativa accettabile ad un'istituzione educativa accreditata

  • I seguenti tipi di organizzazione non sono istituti didattici qualificati:

  • Istituti didattici non accreditati

  • Centri di formazione

  • Chiese, ospedali, servizi sanitari e biblioteche pubbliche

  • Laboratori di ricerca

  • Programmi di riqualificazione professionale

 

Nota La maggior parte degli istituti didattici di tutto il mondo ha diritto all'accesso didattico. Fanno eccezione le istituzioni nei paesi soggetti all'embargo commerciale degli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, vedere Conformità delle esportazioni (inglese).

Partecipanti e mentori di concorsi sponsorizzati da Autodesk

Gli studenti regolarmente registrati e accettati come concorrenti in concorsi sponsorizzati da Autodesk (inglese), nonché i mentori che forniscono loro formazione e istruzione sono idonei per il piano Education. Gli altri partecipanti che hanno bisogno di utilizzare il software Autodesk per il concorso devono contattare direttamente l'organizzatore. 

Non idonei per il piano Education

  • I partecipanti ai corsi presso centri di formazione e programmi di riqualificazione
    Centri di formazione e programmi di riqualificazionenon sono considerati istituti didattici qualificati. Pertanto, gli utenti che frequentano tali corsi non sono idonei per il piano Education. Inoltre, non possono utilizzare le prove gratuite di 30 giorni per scopi di formazione.
  • I docenti professionisti
    docenti certificati Autodesk (noti come ACI) affiliati ad un Centro di formazione autorizzato (ATC) o ad un partner Autodesk che sia anche un Centro ATC non sono idonei per il piano Education. Un Centro ATC può fornire ai docenti certificati Autodesk l'accesso a licenze originali che possono essere utilizzate per scopi di formazione. I fornitori di servizi di formazione indipendente non sono idonei per il piano Education e non possono utilizzare le prove gratuite di 30 giorni per scopi di formazione.

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