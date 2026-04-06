I docenti idonei sono i dipendenti e i professori a contratto indipendenti il cui compito principale è quello di offrire un servizio di formazione agli studenti iscritti presso un istituto didattico qualificato.
Per "istituto didattico qualificato" si intende un istituto che è stato accreditato da un ente governativo autorizzato la cui finalità principale consiste nell'offrire un servizio di formazione agli studenti iscritti. Sono incluse tutte le scuole pubbliche e private accreditate, tra cui:
Nota La maggior parte degli istituti didattici di tutto il mondo ha diritto all'accesso didattico. Fanno eccezione le istituzioni nei paesi soggetti all'embargo commerciale degli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, vedere Conformità delle esportazioni (inglese).