Gestione degli account per l'istruzione

Guida per gli studenti al piano Education

Di seguito sono illustrati i passaggi che gli studenti possono eseguire per ottenere l'accesso gratuito al software tramite il piano Autodesk Education sul proprio computer.

  • Studenti che desiderano installare i prodotti assegnati loro da un insegnante.
  • Studenti a cui non sono stati assegnati prodotti e che devono scaricarli autonomamente.
  • Studenti che desiderano rinnovare l'accesso al piano Education.

Per ulteriori informazioni, seguire le istruzioni riportate di seguito o guardare questi brevi video:
 

How to get products and create an account (2:42 min.)
 

How to download products (2:01 min.)
 

How to renew access (1:35 min.)

Gli studenti installano i prodotti loro assegnati

Quando un insegnante assegna uno o più prodotti, si riceve un'e-mail da Autodesk che indica i prodotti assegnati e dove è possibile scaricarli. Eseguire i passaggi seguenti, a seconda che si disponga già di un Autodesk Account o meno.

Gli studenti scaricano autonomamente i prodotti

Uno studente che non riceve l'assegnazione di un prodotto può comunque ottenere autonomamente il software Autodesk gratuito. Gli studenti possono creare un account e verificare la propria idoneità per il piano Autodesk Education. Eseguire i passaggi seguenti:

  1. Verificare la propria idoneità tramite l'indirizzo e-mail fornito dall'istituto accedendo alla pagina dei prodotti didattici e selezionando un prodotto. Sarà necessario verificare il proprio ruolo di studente presso un istituto didattico qualificato.

    Nota Potrebbe essere necessario inviare ulteriore documentazione per l'approvazione dell'idoneità. Assicurarsi che le informazioni del profilo siano corrette e che corrispondano a quelle del proprio istituto didattico perché non sarà possibile modificarle in seguito.

  2. Completare la creazione di un Autodesk Account facendo clic sul collegamento Completa la configurazione dell'account nell'e-mail ricevuta dopo aver compilato il profilo didattico. 
  3. Scaricare e installare il software dalla pagina Tutti i prodotti e i servizi di Autodesk Account
  4. Avviare il prodotto, accedere ad Autodesk Account e iniziare ad utilizzare il software.

Nota Dopo aver eseguito l'accesso al browser, potrebbe essere necessario fare clic su Vai al prodotto per tornare al software.

 

Gli studenti rinnovano l'accesso al prodotto

Per continuare ad accedere al software Education, è necessario rinnovare l'idoneità ogni anno. È possibile verificare la data di scadenza accedendo alla pagina dei prodotti didattici. Accedere per visualizzare il banner personalizzato nella parte superiore della pagina. Controllare anche la propria casella di posta, perché Autodesk invierà un promemoria tramite e-mail 30 giorni prima della scadenza dell'idoneità.

 

Per rinnovare l'accesso didattico al software Autodesk, vedere Rinnovo dell'accesso al software Education.

 

Nota: se non si effettua il rinnovo entro la data di scadenza, sarà necessario riavviare l'accesso al software didattico e agli abbonamenti di cui si disponeva, anche se un prodotto è già installato.

 

 

Studenti che si diplomano o cambiano scuola

Gli studenti cha cambiano scuola o si diplomano nella scuola secondaria possono tenere il loro Autodesk Account per usarlo nella nuova scuola. Gli studenti che si laureano non saranno più idonei per l'accesso didattico ma potranno comunque tenere il loro Autodesk Account per conservare dati e file.

 

Se ci si trasferisce in una nuova scuola, l'indirizzo e-mail del proprio Autodesk Account è l'indirizzo e-mail dell'istituto didattico e non si utilizza SSO per accedere, è possibile modificare l'indirizzo e-mail in Autodesk Account. Al successivo invio dei propri dati per l'idoneità, per la verifica verrà usato l'indirizzo e-mail della nuova scuola. È consigliabile continuare ad usare l'indirizzo e-mail della nuova scuola per aumentare le possibilità di riuscita del processo di verifica. 

 

Se ci si sta laureando e non si è più idonei per l'accesso didattico, il proprio Autodesk Account rimarrà comunque attivo e sarà possibile acquistare

i prodotti Autodesk, nonché tenere i file e i dati esistenti. Se l'indirizzo e-mail del proprio Autodesk Account è l'indirizzo e-mail dell'istituto didattico, è possibile modificare l'indirizzo e-mail in Autodesk Account

 

Se per l'indirizzo e-mail del proprio Autodesk Account viene utilizzato un indirizzo e-mail personale, non è necessario apportare alcuna modifica all'account.

 

 

 

Vedere anche

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