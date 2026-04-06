Gli studenti cha cambiano scuola o si diplomano nella scuola secondaria possono tenere il loro Autodesk Account per usarlo nella nuova scuola. Gli studenti che si laureano non saranno più idonei per l'accesso didattico ma potranno comunque tenere il loro Autodesk Account per conservare dati e file.

Se ci si trasferisce in una nuova scuola, l'indirizzo e-mail del proprio Autodesk Account è l'indirizzo e-mail dell'istituto didattico e non si utilizza SSO per accedere, è possibile modificare l'indirizzo e-mail in Autodesk Account. Al successivo invio dei propri dati per l'idoneità, per la verifica verrà usato l'indirizzo e-mail della nuova scuola. È consigliabile continuare ad usare l'indirizzo e-mail della nuova scuola per aumentare le possibilità di riuscita del processo di verifica.

Se ci si sta laureando e non si è più idonei per l'accesso didattico, il proprio Autodesk Account rimarrà comunque attivo e sarà possibile acquistare

i prodotti Autodesk, nonché tenere i file e i dati esistenti. Se l'indirizzo e-mail del proprio Autodesk Account è l'indirizzo e-mail dell'istituto didattico, è possibile modificare l'indirizzo e-mail in Autodesk Account.

Se per l'indirizzo e-mail del proprio Autodesk Account viene utilizzato un indirizzo e-mail personale, non è necessario apportare alcuna modifica all'account.