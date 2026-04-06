È necessario disporre di un account Autodesk Education per distribuire il software a più utenti o dispositivi presso l'istituto. Se si lavora per un ufficio regionale o distrettuale e si è responsabili dell'acquisizione del software per più istituti didattici, sarà necessario creare un account distinto per ciascun istituto.

Seguire le istruzioni riportate di seguito o guardare questo breve video:

Get Products and Set Up an Account (2:35 min)