In alcuni casi potrebbe essere richiesto di inviare dimostrazioni di idoneità aggiuntive.
- Nome completo (corrispondente al nome indicato al momento dell'iscrizione presso l'istituto didattico)
- Nome completo dell'istituto didattico
- Una data inclusa nell'anno scolastico corrente
Di seguito sono indicati alcuni esempi di documentazione appropriata, supponendo che includano le informazioni indicate sopra:
- Lettera ufficiale dell'istituto didattico (è possibile utilizzare questo modello (inglese))
- Ricevuta dell'iscrizione
- Ricevuta della retta universitaria
- ID studente o dipendente (la foto non è necessaria)
- Curriculum
- Elenco dei docenti sul sito Web dell'istituto
È necessario caricare un documento idoneo entro 14 giorni. Dopo aver caricato la documentazione, potrebbero essere necessari un paio di giorni per la conferma dell'idoneità tramite SheerID, il nostro provider di servizi di verifica di terze parti.
Una volta verificata l'idoneità, si riceverà un'e-mail di conferma con un messaggio di benvenuto nella Education Community.