Gestione degli account per l'istruzione

Verifica dell'idoneità come amministratore

Gli amministratori IT di istituti didattici devono verificare la loro idoneità per ottenere l'accesso alle licenze didattiche per utente singolo, multiutente e di rete. Durante questo processo, potrebbe essere necessario fornire la documentazione per dimostrare di essere dipendenti di un istituto didattico qualificato.

 

Importante Avviare il processo di verifica della propria idoneità in anticipo per essere sicuri di poter accedere quando il corso inizierà. Se il proprio istituto non è presente nell'elenco degli istituti didattici qualificati, potrebbero essere necessari almeno sette giorni per la convalida. Una volta verificata l'idoneità, si riceverà un anno di accesso didattico gratuito* al software e ai servizi Autodesk disponibili nel sito Autodesk Education Community. (È possibile rinnovare l'accesso ogni anno in cui si risulta idonei).

Verifica dell'idoneità e creazione di un account

È necessario disporre di un account Autodesk Education per distribuire il software a più utenti o dispositivi presso l'istituto. Se si lavora per un ufficio regionale o distrettuale e si è responsabili dell'acquisizione del software per più istituti didattici, sarà necessario creare un account distinto per ciascun istituto.

 

Seguire le istruzioni riportate di seguito o guardare questo breve video:

 

Get Products and Set Up an Account (2:35 min)

 

Se è la prima volta che si utilizza Autodesk, l'iscrizione al piano Education comporterà la creazione del proprio Autodesk Account. Se si dispone già di un Autodesk Account, eseguire innanzitutto l'accesso per ottenere l'esperienza migliore.

  1. Se si dispone già di un Autodesk Account, eseguire l'accesso. 
  2. Selezionare il prodotto desiderato nella pagina dei prodotti didattici
  3. Quindi, selezionare il piano di abbonamento più adatto al proprio ruolo.  
  4. Completare la procedura di verifica immettendo le informazioni di base personali e sulla propria scuola. Poiché la procedura di verifica può essere eseguita una sola volta, assicurarsi che tutte le informazioni fornite siano corrette.  
  5. Una volta inviate le informazioni relative al proprio account, si riceverà un'e-mail per verificare il proprio indirizzo. Fare clic sul collegamento nell'e-mail per attivare l'account. 

Requisiti per la documentazione aggiuntiva

In alcuni casi potrebbe essere richiesto di inviare dimostrazioni di idoneità aggiuntive.

  • Nome completo (corrispondente al nome indicato al momento dell'iscrizione presso l'istituto didattico)
  • Nome completo dell'istituto didattico
  • Una data inclusa nell'anno scolastico corrente

Di seguito sono indicati alcuni esempi di documentazione appropriata, supponendo che includano le informazioni indicate sopra:

  • Lettera ufficiale dell'istituto didattico (è possibile utilizzare questo modello (inglese))
  • Ricevuta dell'iscrizione
  • Ricevuta della retta universitaria
  • ID studente o dipendente (la foto non è necessaria)
  • Curriculum
  • Elenco dei docenti sul sito Web dell'istituto

È necessario caricare un documento idoneo entro 14 giorni. Dopo aver caricato la documentazione, potrebbero essere necessari un paio di giorni per la conferma dell'idoneità tramite SheerID, il nostro provider di servizi di verifica di terze parti.

 

Una volta verificata l'idoneità, si riceverà un'e-mail di conferma con un messaggio di benvenuto nella Education Community.

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