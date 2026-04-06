Gestione degli account per l'istruzione

Installazione dei prodotti assegnati

Quando si riceve da un insegnante o un collega l'assegnazione di un prodotto Autodesk, si riceve anche un'e-mail da Autodesk che indica i prodotti assegnati e dove è possibile scaricarli. Eseguire i passaggi seguenti, a seconda che si disponga già di un Autodesk Account o meno.

 

Per ulteriori informazioni, seguire le istruzioni riportate di seguito o guardare questo breve video:

 

Come scaricare i prodotti Autodesk (2:01 min.)

 

È possibile installare il software in un massimo di tre dispositivi. Gli utenti a cui è stato assegnato un prodotto software possono accedervi finché il docente che ha eseguito l'assegnazione non annulla l'accesso o non lascia scadere l'idoneità per il piano Education.
 

Nota È possibile ricevere da un docente o un collega l'assegnazione del ruolo di amministratore secondario che consente di aggiungere e assegnare gli studenti, nonché gestire i team. Per ulteriori informazioni, vedere Ruoli amministrativi di Gestione utenti.

Se non si dispone di un account in Autodesk Account

Se non si dispone di un account in Autodesk Account, sarà necessario crearne uno prima di poter scaricare i prodotti.

  1. Seguire le istruzioni per creare un account in Autodesk Account contenute nell'e-mail di Autodesk ricevuta al momento dell'assegnazione di un prodotto. Immettere il nome, il cognome, l'indirizzo e-mail e la password. Il campo E-mail contiene l'indirizzo e-mail a cui è stata ricevuta l'assegnazione del prodotto. È anche il nuovo ID utente Autodesk.
  2. Selezionare la casella per accettare le Condizioni d'uso e l'Informativa sulla privacy di Autodesk e fare clic su Crea account.
  3. Fare clic su Fine nel messaggio di conferma.
  4. Accedere a Prodotti e servizi nella barra di navigazione.
  5. Individuare il prodotto e fare clic sul pulsante Scarica ora o Visualizza download.
  6. Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare il software per Windows o Mac.
  7. Dopo aver scaricato il file .exe o .dmg, seguire le istruzioni visualizzate per eseguire l'installazione.

Conservare l'ID utente e la password Autodesk in un luogo sicuro, ad esempio in un'applicazione di gestione delle password. È necessario accedere ai download dei prodotti dal proprio account e, in alcuni casi, eseguire l'accesso ai prodotti Autodesk.

Se si dispone di un account

Se si dispone di un account in Autodesk Account, accedere e scaricare i prodotti.

  1. Nell'e-mail di Autodesk ricevuta al momento dell'assegnazione dei prodotti, fare clic sul pulsante Accedi per iniziare. È inoltre possibile eseguire l'accesso direttamente in Autodesk Account.
    Nota Se viene richiesto, configurare la verifica in due passaggi oppure fare clic su Ricordamelo più tardi.
  2. Fare clic su Prodotti e servizi nella barra di navigazione.
  3. Individuare il prodotto e fare clic sul pulsante Scarica ora o Visualizza download.
  4. Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare il software per Windows o Mac.
  5. Dopo aver scaricato il file .exe o .dmg, seguire le istruzioni visualizzate per eseguire l'installazione.

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