Se non si dispone di un account in Autodesk Account, sarà necessario crearne uno prima di poter scaricare i prodotti.
- Seguire le istruzioni per creare un account in Autodesk Account contenute nell'e-mail di Autodesk ricevuta al momento dell'assegnazione di un prodotto. Immettere il nome, il cognome, l'indirizzo e-mail e la password. Il campo E-mail contiene l'indirizzo e-mail a cui è stata ricevuta l'assegnazione del prodotto. È anche il nuovo ID utente Autodesk.
- Selezionare la casella per accettare le Condizioni d'uso e l'Informativa sulla privacy di Autodesk e fare clic su Crea account.
- Fare clic su Fine nel messaggio di conferma.
- Accedere a Prodotti e servizi nella barra di navigazione.
- Individuare il prodotto e fare clic sul pulsante Scarica ora o Visualizza download.
- Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare il software per Windows o Mac.
- Dopo aver scaricato il file .exe o .dmg, seguire le istruzioni visualizzate per eseguire l'installazione.
Conservare l'ID utente e la password Autodesk in un luogo sicuro, ad esempio in un'applicazione di gestione delle password. È necessario accedere ai download dei prodotti dal proprio account e, in alcuni casi, eseguire l'accesso ai prodotti Autodesk.