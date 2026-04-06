È possibile installare il software in un massimo di tre dispositivi. Gli utenti a cui è stato assegnato un prodotto software possono accedervi finché il docente che ha eseguito l'assegnazione non annulla l'accesso o non lascia scadere l'idoneità per il piano Education.



Nota È possibile ricevere da un docente o un collega l'assegnazione del ruolo di amministratore secondario che consente di aggiungere e assegnare gli studenti, nonché gestire i team. Per ulteriori informazioni, vedere Ruoli amministrativi di Gestione utenti.