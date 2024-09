Risoluzione autonoma dei problemi Risolvi i problemi con l'aiuto di colleghi ed esperti nei forum della community e ricevi risposte consultando la nostra Knowledge Base con Assistente Autodesk.

Risoluzione dei problemi con l'aiuto di uno specialista Richiedi l'assistenza di uno specialista Autodesk per risolvere i problemi. Invio di richieste di supporto Invia una richiesta di supporto online e ricevi aggiornamenti via e-mail durante il normale orario d'ufficio locale. (Risposta prioritaria) (Risposta prioritaria) Chat con un agente* Avvia una chat online con un agente utilizzando Assistente Autodesk durante il normale orario di ufficio locale. Prenotazione di una telefonata** Prenota una telefonata con uno specialista Autodesk durante il normale orario di ufficio locale. Richiesta di chiamata (solo amministratori) Ricevi una chiamata per la risoluzione di problemi critici in qualsiasi momento, anche di notte e nei fine settimana.

Prevenzione proattiva dei problemi Collabora con i tecnici specialisti per prevenire i problemi prima che si verifichino. Riduzione degli errori evitabili Ottimizza le prestazioni del software Autodesk ottenendo una maggiore visibilità sui problemi evitabili riscontrati dagli utenti. Assistenza per l'installazione client e l'aggiornamento Ottieni indicazioni dagli esperti su come gestire le implementazioni e gli aggiornamenti del software desktop Autodesk. Gestione tecnica degli account Collabora con uno specialista designato per esaminare le richieste di supporto e migliorare l'integrità tecnica generale delle soluzioni Autodesk.

Formazione dal vivo Segui le sessioni di formazione dal vivo personalizzate in base alle aree di interesse del tuo team e ai casi d'uso comuni, tenute dagli esperti Autodesk. (1 sessione ogni 90 giorni per la formazione degli utenti; sessioni illimitate per la formazione degli amministratori) (Sessioni illimitate)