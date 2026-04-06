Abilitazione di SSO

Se l'istituto ha bisogno di licenze sia didattiche sia commerciali, è possibile separarle in più account Autodesk, gestiti da diversi amministratori IT o dal team di Autodesk, per evitare confusione e assegnazioni accidentali di licenze.

Tenere presente che, se è stata selezionata l'opzione Concedere automaticamente ai nuovi utenti l'accesso con SSO, il team di Autodesk che ha abilitato l'autenticazione SSO è quello in cui appariranno i nuovi utenti,.

Separare le licenze didattiche e commerciali in due team di Autodesk in un unico account Autodesk:

Creare un team di Autodesk per l'assegnazione delle licenze commerciali. Vedere Gestione dei team. Spostare gli utenti che necessitano di una licenza commerciale nel nuovo team. Vedere Aggiunta e rimozione di utenti. Assegnare le licenze commerciali al team o a singoli utenti. Vedere Assegnazione dell'accesso ai prodotti.

Nota Se l'istituto intende utilizzare la sincronizzazione della directory come parte di un'offerta commerciale, è necessario tenere presenti le attuali restrizioni per il team di Autodesk.