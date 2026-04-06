Gestione degli account per l'istruzione

Abilitazione di SSO

Gli amministratori IT con un abbonamento per istituti didattici possono abilitare il sistema di autenticazione SSO per invitare facilmente studenti e docenti nel proprio Autodesk Account. Per istruzioni dettagliate, consultare la Guida alla configurazione di Single Sign-On Autodesk.

Nelle scuole secondarie che utilizzano SSO, l'amministratore IT dell'istituto controlla l'accesso ai prodotti. Se gli studenti o i docenti tentano di accedere a prodotti non assegnati, verrà chiesto loro di contattare l'amministratore IT dell'istituto didattico per ottenere l'accesso. Una volta assegnati dall'amministratore IT dell'istituto, i prodotti possono essere visualizzati e scaricati dal loro account.

 

 

Preparazione per la configurazione

Per creare il proprio Autodesk Account, è consigliabile utilizzare l'e-mail istituzionale perché sarà necessario dimostrare la propria idoneità. Se un'e-mail di amministratore IT dedicata viene utilizzata per le procedure interne dell'istituto, è possibile invitare un altro account Autodesk utilizzando l'e-mail di amministratore IT dedicata come amministratore secondario dell'account. Per ulteriori informazioni sui ruoli amministrativi, vedere Ruoli amministrativi di Gestione utenti.

 

Seguire i passaggi descritti nella Guida alla configurazione di Single Sign-on Autodesk per il dominio del proprio istituto. Dopo aver completato le fasi di configurazione e di test, verrà chiesto se si desidera che i nuovi utenti ricevano automaticamente l'accesso con Single Sign-On selezionando l'opzione Concedere automaticamente ai nuovi utenti l'accesso con SSO. È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento in Modifica accesso SSO.

 

Per ulteriori informazioni, seguire le istruzioni riportate di seguito o guardare questo breve video:Enable SSO for institutions (1:55 min.)

Gestione dei diritti didattici

Se è stata selezionata l'opzione Concedere automaticamente ai nuovi utenti l'accesso con SSO (è possibile verificare questa impostazione in qualsiasi momento in Modifica accesso SSO), il team di Autodesk che ha abilitato SSO per il dominio del proprio istituto è quello in cui appariranno i nuovi utenti. Una volta aggiunto l'utente al team di Autodesk, è possibile creare gruppi e spostare gli utenti all'interno di questi gruppi.

  1. Se si desidera un'ulteriore organizzazione degli utenti, creare un gruppo Autodesk. Vedere Gestione dei gruppi.
  2. Per assegnare gli abbonamenti didattici ad un gruppo o a singoli utenti di Autodesk, vedere Assegnazione dell'accesso ai prodotti.

Gestione congiunta dei diritti per le licenze didattiche e commerciali

Se l'istituto ha bisogno di licenze sia didattiche sia commerciali, è possibile separarle in più account Autodesk, gestiti da diversi amministratori IT o dal team di Autodesk, per evitare confusione e assegnazioni accidentali di licenze.

 

Tenere presente che, se è stata selezionata l'opzione Concedere automaticamente ai nuovi utenti l'accesso con SSO, il team di Autodesk che ha abilitato l'autenticazione SSO è quello in cui appariranno i nuovi utenti,.

 

Separare le licenze didattiche e commerciali in due team di Autodesk in un unico account Autodesk:

  1. Creare un team di Autodesk per l'assegnazione delle licenze commerciali. Vedere Gestione dei team.
  2. Spostare gli utenti che necessitano di una licenza commerciale nel nuovo team. Vedere Aggiunta e rimozione di utenti.
  3. Assegnare le licenze commerciali al team o a singoli utenti. Vedere Assegnazione dell'accesso ai prodotti.

Nota Se l'istituto intende utilizzare la sincronizzazione della directory come parte di un'offerta commerciale, è necessario tenere presenti le attuali restrizioni per il team di Autodesk. 

  • Per gli utenti che necessitano sia di una licenza commerciale sia di una licenza didattica: se questi utenti utilizzano un unico account (tramite il dominio dell'istituto), non potranno utilizzare contemporaneamente entrambi i diritti del prodotto. La licenza commerciale sarà il loro diritto di default.
  • Per gli utenti con una licenza commerciale che utilizzano un dispositivo installato con una licenza didattica: se un dispositivo è attivato con una licenza basata sul numero di serie e l'utente effettua l'accesso, il dispositivo continuerà ad utilizzare la licenza basata sul numero di serie, a meno che l'utente non modifichi il tipo di licenza. Gli utenti che necessitano di una licenza commerciale dovrebbero evitare di utilizzare dispositivi destinati ad un uso didattico.

Supporto per la sincronizzazione della directory

Il piano Autodesk Education non supporta attualmente la sincronizzazione della directory per le licenze didattiche.

Eliminazione di dati con SSO

Quando uno studente completa il suo corso di studi e viene eliminato dal dominio, l'account studente e i contenuti sottostanti Autodesk SSO rimangono invariati. La conservazione dei dati dell'account studente SSO seguirà i processi standard di Autodesk, che sono soggetti a modifiche. Per ulteriori informazioni sulle pratiche di conservazione dei dati, consultare la sezione "Quali sono le pratiche di archiviazione e conservazione dei dati di Autodesk?" dell'Informativa sulla privacy di Autodesk.

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