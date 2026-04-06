Abilitazione di SSO

Se l'istituto ha bisogno di licenze sia didattiche sia commerciali, è possibile separarle in più account Autodesk, gestiti da diversi amministratori IT o dal team di Autodesk, per evitare confusione e assegnazioni accidentali di licenze.
Tenere presente che, se è stata selezionata l'opzione Concedere automaticamente ai nuovi utenti l'accesso con SSO, il team di Autodesk che ha abilitato l'autenticazione SSO è quello in cui appariranno i nuovi utenti,.
Separare le licenze didattiche e commerciali in due team di Autodesk in un unico account Autodesk:
- Creare un team di Autodesk per l'assegnazione delle licenze commerciali. Vedere Gestione dei team.
- Spostare gli utenti che necessitano di una licenza commerciale nel nuovo team. Vedere Aggiunta e rimozione di utenti.
- Assegnare le licenze commerciali al team o a singoli utenti. Vedere Assegnazione dell'accesso ai prodotti.
Nota Se l'istituto intende utilizzare la sincronizzazione della directory come parte di un'offerta commerciale, è necessario tenere presenti le attuali restrizioni per il team di Autodesk.
- Per gli utenti che necessitano sia di una licenza commerciale sia di una licenza didattica: se questi utenti utilizzano un unico account (tramite il dominio dell'istituto), non potranno utilizzare contemporaneamente entrambi i diritti del prodotto. La licenza commerciale sarà il loro diritto di default.
- Per gli utenti con una licenza commerciale che utilizzano un dispositivo installato con una licenza didattica: se un dispositivo è attivato con una licenza basata sul numero di serie e l'utente effettua l'accesso, il dispositivo continuerà ad utilizzare la licenza basata sul numero di serie, a meno che l'utente non modifichi il tipo di licenza. Gli utenti che necessitano di una licenza commerciale dovrebbero evitare di utilizzare dispositivi destinati ad un uso didattico.