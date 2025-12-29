Ecco alcune cose importanti da sapere sul rinnovo di un abbonamento:

Per rinnovare l'abbonamento di un'organizzazione, è necessario essere l'acquirente dell'abbonamento.

Gli acquirenti sono considerati il contatto principale dell'account. Per "acquirente" si intende la persona che effettua l'ordine e riceve e-mail da Autodesk in merito all'acquisto, alla fatturazione e al rinnovo. Inoltre gestisce ulteriori funzionalità self-service nell'account, come la modifica della durata e l'aggiunta di postazioni. Gli acquirenti sono anche gli amministratori principali (admin) dell'abbonamento, a meno che non assegnino tale ruolo a un'altra persona nell’organizzazione. Anche se scelgono di effettuare tale riassegnazione, manterranno comunque le responsabilità in capo agli acquirenti. Il ruolo dell'acquirente è tradizionalmente definito Contract Manager.

È possibile rinnovare gli abbonamenti Autodesk, singolarmente o in blocco, in modo automatico oppure manuale, tramite la pagina di pagamento o mediante un preventivo. L'operazione può essere effettuata a partire da 90 giorni prima della data di rinnovo e fino a 30 o 45 giorni dopo la data di scadenza, a seconda dell'idoneità e dei termini applicabili. Tuttavia, per evitare di perdere l'accesso al software, è consigliabile rinnovare l'abbonamento prima della data di rinnovo o di scadenza. Visitare l'Autodesk Account.

Per alcuni abbonamenti, i rinnovi possono essere gestiti solo manualmente. Se in Autodesk Account non sono disponibili opzioni per il rinnovo, contattare il proprio Partner Autodesk o il nostro team delle vendite.

Per ridurre il numero di postazioni o cambiare la durata del rinnovo, accedere ai dettagli dell'abbonamento nel proprio Autodesk Account e apportare le modifiche necessarie. Al termine dell'operazione, è possibile effettuare il rinnovo automatico o richiedere un preventivo al proprio Partner Autodesk o al team delle vendite di Autodesk.

Nota: i metodi rinnovo potrebbero non essere disponibili per tutti gli abbonamenti o in tutti i paesi.