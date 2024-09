Il software per la progettazione di prodotti di consumo offre una suite completa di strumenti su misura per facilitare ogni fase del processo di progettazione dei prodotti. Le funzionalità principali includono la modellazione 3D avanzata, il rendering per visualizzazioni realistiche e gli strumenti CAD per modellazione e disegno precisi. Il supporto per il prototipo aiuta i progettisti a creare prototipi virtuali oppure ad esportare i progetti per la realizzazione di prototipi fisici, mentre gli strumenti di simulazione e analisi ottimizzano le prestazioni e l'affidabilità dei prodotti. Le funzionalità di collaborazione permettono di semplificare il lavoro in team, il controllo delle versioni garantisce l'integrità dei progetti e l'integrazione con altri strumenti software semplifica i workflow. Le librerie di componenti e materiali velocizzano le attività di progettazione, le opzioni di personalizzazione si adattano alle preferenze degli utenti e le interfacce intuitive rendono il software accessibile sia ai principianti sia agli esperti. La flessibilità dei prezzi, il supporto tecnico e le funzionalità di sicurezza migliorano ulteriormente il valore del software, consentendo ai progettisti di innovare, replicare e dare vita alle loro idee sui prodotti di consumo in modo efficiente.