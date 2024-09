Autodesk Fusion offre varie aree di progettazione per la creazione di modelli 3D con funzionalità come modellazione, simulazione, produzione, lamiera, creazione di superfici e aree di lavoro della mesh. Dopo aver selezionato l'area di lavoro appropriata, è possibile utilizzare diversi strumenti professionali per creare forme di base per l'ideazione, ad esempio disegni per la documentazione del prodotto, potenti strumenti di mesh per oggetti 3D digitalizzati, creazione di superfici per la progettazione industriale e persino modelli di produzione per l'ambiente CAM. È quindi possibile perfezionare le idee utilizzando le ulteriori funzionalità offerte nelle estensioni, come le informazioni sulla fattibilità dei prodotti fornite da Product Design Extension.