Les enseignants éligibles sont les employés et les sous-traitants indépendants dont la mission principale consiste à dispenser un enseignement aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement agréé.

Pour être agréé, un établissement d’enseignement doit être reconnu par une agence gouvernementale officielle et sa mission principale doit consister à dispenser un enseignement aux étudiants inscrits. Cela inclut toutes les écoles publiques et privées agréées, y compris :

Collèges et lycées

Instituts universitaires de premier cycle

Universités et écoles techniques

Programmes d’enseignement à domicile qui relèvent d’un organe d’enseignement à domicile reconnu à l’échelle nationale (ou qui sont expressément reconnus et acceptés par un organisme d’administration scolaire local comme autre choix qu’un établissement d’enseignement agréé)

Les types d’organismes suivants ne sont pas des établissements d’enseignement agréés :

Établissements d’enseignement non agréés

Centres de formation

Églises, hôpitaux, organismes de santé et bibliothèques publiques

Laboratoires de recherche

Organismes de formation continue

Si votre organisme ne remplit pas les conditions requises, consultez l’article Options pour les organisations non éligibles.

Remarque : à l’échelle mondiale, la plupart des établissements d’enseignement peuvent bénéficier d’une licence éducative. Les exceptions sont les institutions des pays soumis à l’embargo commercial des États-Unis. Pour en savoir plus, consultez l’article Conformité aux lois sur les exportations (anglais).