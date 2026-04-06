Gestion des comptes pour les utilisateurs du secteur de l’enseignement

Éligibilité au plan Education

Les enseignants éligibles sont ceux qui sont employés par un établissement d’enseignement agréé ou qui sont des sous-traitants dans un établissement d’enseignement agréé. Pour être agréé, un établissement d’enseignement doit être reconnu par une agence gouvernementale officielle et sa mission principale doit consister à dispenser un enseignement aux étudiants inscrits. Sont inclus les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur agréés.

 

Comment confirmer l’éligibilité et configurer un compte (3 min 01 s)

 

Pour en savoir plus, consultez les Conditions générales d’utilisation Education.

 

Enseignants et membres du personnel enseignant

Les enseignants éligibles sont les employés et les sous-traitants indépendants dont la mission principale consiste à dispenser un enseignement aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement agréé.

Pour être agréé, un établissement d’enseignement doit être reconnu par une agence gouvernementale officielle et sa mission principale doit consister à dispenser un enseignement aux étudiants inscrits. Cela inclut toutes les écoles publiques et privées agréées, y compris :

  • Collèges et lycées

  • Instituts universitaires de premier cycle

  • Universités et écoles techniques

  • Programmes d’enseignement à domicile qui relèvent d’un organe d’enseignement à domicile reconnu à l’échelle nationale (ou qui sont expressément reconnus et acceptés par un organisme d’administration scolaire local comme autre choix qu’un établissement d’enseignement agréé)

  • Les types d’organismes suivants ne sont pas des établissements d’enseignement agréés :

  • Établissements d’enseignement non agréés

  • Centres de formation

  • Églises, hôpitaux, organismes de santé et bibliothèques publiques

  • Laboratoires de recherche

  • Organismes de formation continue

 

Remarque : à l’échelle mondiale, la plupart des établissements d’enseignement peuvent bénéficier d’une licence éducative. Les exceptions sont les institutions des pays soumis à l’embargo commercial des États-Unis. Pour en savoir plus, consultez l’article Conformité aux lois sur les exportations (anglais).

Participants et mentors dans le cadre de concours parrainés par Autodesk

Les étudiants inscrits et acceptés en tant que participants dans le cadre de ces concours parrainés par Autodesk (anglais), ainsi que les mentors qui les conseillent et les coachent, sont éligibles au plan Education. Tous les autres participants ayant besoin d’accéder à un logiciel Autodesk en vue d’un concours doivent contacter directement l’organisateur du concours. 

Personnes non éligibles au plan Education

  • Cours dispensés dans des centres de formation et des organismes de formation continue
    Les centres de formation et les organismes de formation continue ne sont pas considérés comme des établissements d’enseignement agréés. Par conséquent, les participants à ces cours ne sont pas éligibles au plan Education. Ils ne sont pas non plus autorisés à utiliser des versions d’évaluation gratuites de 30 jours à des fins de formation.
  • Formateurs professionnels
    Les formateurs agréés Autodesk (ou ACI) affiliés à un centre de formation agréé Autodesk (ATC) ou à un partenaire Autodesk qui est également un ATC ne sont pas éligibles au plan Education. Un ATC peut fournir aux instructeurs agréés Autodesk l’accès à des licences authentiques qu’ils peuvent utiliser à des fins de formation. Si vous êtes un organisme de formation indépendant, vous n’êtes pas éligible au plan Education et vous n’êtes pas autorisé à utiliser les versions d’évaluation gratuites de 30 jours à des fins de formation.

Besoin d’aide ? Demandez à l’Assistant Autodesk.

L’Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.

Demander à l’Assistant

Quel est votre niveau d’assistance actuel ?

Chaque plan d’abonnement inclut différentes catégories d’assistance. Découvrez le niveau d’assistance qui correspond à votre plan.

Voir les niveaux d’assistance