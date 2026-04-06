Les enseignants éligibles sont les employés et les sous-traitants indépendants dont la mission principale consiste à dispenser un enseignement aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement agréé.
Pour être agréé, un établissement d’enseignement doit être reconnu par une agence gouvernementale officielle et sa mission principale doit consister à dispenser un enseignement aux étudiants inscrits. Cela inclut toutes les écoles publiques et privées agréées, y compris :
Remarque : à l’échelle mondiale, la plupart des établissements d’enseignement peuvent bénéficier d’une licence éducative. Les exceptions sont les institutions des pays soumis à l’embargo commercial des États-Unis. Pour en savoir plus, consultez l’article Conformité aux lois sur les exportations (anglais).