Gestion des comptes pour les utilisateurs du secteur de l’enseignement

Renouvellement de l’accès aux logiciels du plan Education

Votre accès au plan Education expire au bout d’un an. Vous pouvez renouveler votre accès tous les ans tant que vous êtes éligible. Vous pouvez commencer le processus de renouvellement 30 jours avant la date d’expiration.

 

Trente jours avant l’expiration de votre accès d’un an au plan Education, vous recevrez un e-mail de rappel. Lors de votre connexion à votre compte sur la page des produits Education du site Web d’Autodesk Education Community, la date d’expiration s’affichera également dans la bannière de notification personnalisée.

 

Si vous ne renouvelez pas votre accès, votre accès gratuit prendra fin à l’expiration de votre plan Education. Si vous avez stocké des fichiers dans Drive, vous pouvez continuer à y accéder, mais vous ne pourrez pas les modifier ni charger de nouveaux fichiers.

 

Remarque : les documents stockés dans le service cloud d’Autodesk restent disponibles pendant 30 jours après l’expiration de l’accès à votre plan Education. Assurez-vous de récupérer tous les fichiers stockés dans le service cloud d’Autodesk avant la fin de cette période.


Pour en savoir plus, suivez les instructions ci-dessous ou regardez cette courte vidéo :

 

Comment renouveler l’accès (1 min 35 s)

Renouveler l’accès

  1. Assurez-vous que vous êtes encore éligible à l’accès sous licence éducative en consultant qui est éligible.
  2. Connectez-vous à votre compte sur la page des produits Education.
  3. Cliquez sur Renouveler dans la bannière de notification.
  4. Finalisez le paiement en remplissant les informations de base sur votre établissement et vous-même. Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk Account et que vous ne vous êtes pas encore connecté, vous serez invité à le faire avant de continuer.
  5. Une fois que vous avez confirmé votre éligibilité, votre accès et les produits répertoriés sont automatiquement prolongés d’un an.

Une fois l’accès renouvelé, vous n’avez pas besoin de télécharger la nouvelle version de votre logiciel installé, sauf si vous le souhaitez. Pour télécharger la dernière version, accédez à Autodesk Account – Tous les produits et services.

Réactivation de l’accès

Si votre accès a expiré et que vous êtes toujours éligible, vous pouvez réactiver votre licence éducative.

  1. Connectez-vous à votre compte sur la page des produits Education.
  2. Sélectionnez le produit dont vous avez besoin sur la page de présentation des produits Education.
  3. Sélectionnez ensuite le plan d’abonnement correspondant à votre statut d’enseignant.
  4. Finalisez le paiement en remplissant les informations de base sur votre établissement et vous-même. Envoyez tous les documents nécessaires.
  5. Une fois votre éligibilité confirmée, votre accès est prolongé d’un an.

Remarque : tous les produits de votre compte antérieurs à leur expiration ont maintenant expiré. Vous devrez obtenir un autre abonnement à un produit à partir de la page des produits Education, même si votre produit est déjà installé.

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