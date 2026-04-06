Trente jours avant l’expiration de votre accès d’un an au plan Education, vous recevrez un e-mail de rappel. Lors de votre connexion à votre compte sur la page des produits Education du site Web d’Autodesk Education Community, la date d’expiration s’affichera également dans la bannière de notification personnalisée.

Si vous ne renouvelez pas votre accès, votre accès gratuit prendra fin à l’expiration de votre plan Education. Si vous avez stocké des fichiers dans Drive, vous pouvez continuer à y accéder, mais vous ne pourrez pas les modifier ni charger de nouveaux fichiers.

Remarque : les documents stockés dans le service cloud d’Autodesk restent disponibles pendant 30 jours après l’expiration de l’accès à votre plan Education. Assurez-vous de récupérer tous les fichiers stockés dans le service cloud d’Autodesk avant la fin de cette période.



Pour en savoir plus, suivez les instructions ci-dessous ou regardez cette courte vidéo :

Comment renouveler l’accès (1 min 35 s)