Gestion des comptes pour les utilisateurs du secteur de l’enseignement

Présentation du plan Education

Afin d’aider les enseignants à développer leurs compétences et les connaissances nécessaires à leur réussite professionnelle, Autodesk leur propose un accès aux logiciels de conception utilisés par les plus grands professionnels.

 

Dans le cadre du plan Education, les enseignants éligibles peuvent profiter gratuitement, pendant un an, d’un accès utilisateur unique aux logiciels et services Autodesk à des fins éducatives. Ils peuvent accéder à tous les logiciels disponibles via Education Community. Cet accès est renouvelable tous les ans sous réserve d’éligibilité.

Contenu

  • Les spécifications et les fonctionnalités des logiciels et des services Autodesk accessibles dans le cadre du plan Education sont les mêmes que pour un abonnement payant.
  • L’accès inclut la version actuelle et jusqu’à trois versions antérieures (selon disponibilité). Pour obtenir la liste des logiciels et services, visitez le site Education Community.
  • Besoin d’une autre langue ? Les logiciels et services Autodesk sont disponibles en anglais. Certains produits sont également disponibles dans d’autres langues. Pour plus d’informations sur des produits spécifiques, consultez la page des produits Autodesk.

Restrictions d’utilisation

  • Les logiciels et services accessibles via le plan Education peuvent uniquement être utilisés dans le cadre de tâches directement liées à l’apprentissage et à la recherche. Toute utilisation à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives est interdite.
  • Pour participer au plan Education, les étudiants doivent répondre aux critères d’âge minimal (anglais).
  • Les utilisateurs peuvent installer les logiciels Autodesk sur un maximum de trois appareils.

Services cloud

Les services cloud Autodesk sont des options logicielles proposées en tant que services (SaaS) et conçues pour vous aider à améliorer la manière dont vous concevez, visualisez, simulez et partagez votre travail avec d’autres utilisateurs. Les services complémentaires et certains composants facultatifs, ainsi que le stockage et les services nécessitant une puissance de calcul élevée (rendu ou simulation, par exemple), sont stockés dans un emplacement accessible à tout moment si vous disposez d’une connexion Internet.

 

Veillez à faire un usage raisonné des services cloud pour garantir des niveaux de service adaptés à tous. Les utilisateurs d’un plan Education dont la consommation régulière de services cloud dépasse la moyenne du marché pourraient faire l’objet de restrictions supplémentaires. Les restrictions liées aux services cloud peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d’informations, consultez les Conditions générales d’utilisation.

Conditions d’abonnement et d’utilisation des licences

Les Conditions générales d’utilisation décrivent les termes et conditions d’utilisation des logiciels dans le cadre du plan Education.

 

Autodesk Drive et d’autres services Web sont proposés conformément aux conditions générales de service. Les conditions applicables varient d’un service à l’autre. Vérifiez donc les conditions associées à chaque service. Ces conditions s’ajoutent aux conditions applicables à votre utilisation des logiciels et abonnements Autodesk associés à un service, ainsi qu’aux conditions générales d’utilisation du site Web autodesk.fr et d’autres sites Web Autodesk.

Vérification et confidentialité

Autodesk s’engage à fournir gratuitement des logiciels professionnels pour une utilisation à des fins éducatives. Dans le cadre de cet engagement, SheerID, notre fournisseur de services de vérification, est chargé de vérifier l’éligibilité des personnes qui souhaitent accéder à des produits sous licence éducative. Pour confirmer leur éligibilité, les utilisateurs doivent fournir une preuve de leur statut (étudiant inscrit, employé ou sous-traitant) dans un établissement d’enseignement agréé.

 

Autodesk attache une grande importance à la confidentialité des données de ses clients. Pour plus d’informations sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos données personnelles, consultez la Déclaration de confidentialité d’Autodesk.

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L’Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.

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