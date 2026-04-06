Les services cloud Autodesk sont des options logicielles proposées en tant que services (SaaS) et conçues pour vous aider à améliorer la manière dont vous concevez, visualisez, simulez et partagez votre travail avec d’autres utilisateurs. Les services complémentaires et certains composants facultatifs, ainsi que le stockage et les services nécessitant une puissance de calcul élevée (rendu ou simulation, par exemple), sont stockés dans un emplacement accessible à tout moment si vous disposez d’une connexion Internet.
Veillez à faire un usage raisonné des services cloud pour garantir des niveaux de service adaptés à tous. Les utilisateurs d’un plan Education dont la consommation régulière de services cloud dépasse la moyenne du marché pourraient faire l’objet de restrictions supplémentaires. Les restrictions liées aux services cloud peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d’informations, consultez les Conditions générales d’utilisation.