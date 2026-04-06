Les étudiants qui changent d’école ou qui terminent leurs études secondaires peuvent conserver leur compte Autodesk Account pour l’utiliser dans leur nouvelle école. La fin des études dans le supérieur marque l’arrêt de l’accès sous licence éducative, mais il est possible de conserver le compte Autodesk Account pour préserver les données et fichiers.
Si vous changez d’établissement scolaire et que l’adresse e-mail associée à votre compte Autodesk Account est celle de votre ancien établissement scolaire, vous pouvez modifier cette adresse e-mail dans Autodesk Account (l’utilisation de l’authentification unique pour vous connecter vous dispense d’effectuer cette modification). Votre prochaine vérification d’éligibilité reposera sur la nouvelle adresse e-mail. Pour augmenter vos chances d’obtenir la validation de l’éligibilité lors de la vérification, nous vous recommandons de continuer à utiliser votre nouvelle adresse e-mail scolaire.
Si vous avez terminé vos études et que vous ne pouvez plus bénéficier de l’accès sous licence éducative, votre compte Autodesk Account reste actif. Vous pouvez acheter
des produits Autodesk, et vos fichiers et données sont conservés. Si l’adresse e-mail associée à votre compte Autodesk Account est l’adresse e-mail de votre école, vous pouvez la modifier dans Autodesk Account.
Si votre compte Autodesk Account a été créé avec une adresse e-mail personnelle, aucun changement n’est nécessaire.