Gestion des comptes pour les utilisateurs du secteur de l’enseignement

Guide pour les étudiants : plan Education

Si vous êtes étudiant, suivez cette procédure pour accéder gratuitement aux logiciels inclus dans le plan Autodesk Education sur votre ordinateur personnel.

  • Vous souhaitez installer un produit qui vous a été affecté par un enseignant.
  • Vous souhaitez installer vous-même un produit qui ne vous a pas été affecté.
  • Vous souhaitez renouveler votre accès au plan Education.

Pour en savoir plus, suivez les instructions ci-dessous ou regardez ces courtes vidéos :
 

Comment télécharger des produits et créer un compte (2 min 42 s)
 

Comment télécharger les produits (2 min 42 s)
 

Comment renouveler l’accès (1 min 35 s)

Installation par les étudiants de produits qui leur sont affectés

Autodesk vous a envoyé un e-mail indiquant quels produits votre enseignant vous a affectés et leur emplacement de téléchargement. Les étapes d’accès au logiciel varient selon que vous disposez ou non d’un compte Autodesk Account.

Obtention d’accès aux produits par les étudiants

Si aucun produit ne vous a été affecté, vous pouvez tout de même obtenir un accès gratuit à un logiciel Autodesk. En tant qu’étudiant, vous pouvez créer un compte et confirmer votre éligibilité au plan Autodesk Education. Procédez comme suit :

  1. Confirmez votre éligibilité avec l’adresse e-mail fournie par votre établissement scolaire. Pour ce faire, accédez à la page de présentation des produits Education et sélectionnez un produit. Cette étape implique la validation de votre statut d’étudiant dans un établissement d’enseignement agréé.

    Remarque : vous devrez peut-être fournir des justificatifs supplémentaires avant que votre éligibilité ne soit approuvée. Assurez-vous que les informations de votre profil sont correctes et qu’elles correspondent aux informations détenues par votre établissement scolaire, car vous ne pourrez pas les modifier par la suite.

  2. Finalisez la création de votre compte Autodesk Account en cliquant sur le lien Terminer la configuration du compte. Ce lien se trouve dans l’e-mail que vous avez reçu après avoir terminé votre profil Education. 
  3. Téléchargez et installez votre logiciel à partir de la page Tous les produits et services d’Autodesk Account
  4. Démarrez votre produit, connectez-vous à votre compte Autodesk Account et commencez à utiliser votre logiciel.

Remarque : une fois connecté à votre compte, vous devrez peut-être cliquer sur Accéder aux produits pour revenir à votre logiciel.

 

Renouvellement de l’accès aux produits par les étudiants

Pour conserver votre accès aux logiciels sous licence éducative, vous devez renouveler votre éligibilité chaque année.  Vous pouvez vérifier la date d’expiration en accédant à la page de présentation des produits Education. Connectez-vous pour afficher votre bannière personnalisée en haut de la page. Pensez également à consulter vos e-mails, car Autodesk vous enverra un rappel 30 jours avant l’expiration de votre éligibilité.

 

Pour renouveler l’accès aux logiciels Autodesk sous licence éducative, consultez la rubrique Renouvellement de l’accès aux logiciels du plan Education.

 

Remarque : si vous n’effectuez pas le renouvellement avant la date d’expiration, vous devrez réactiver l’accès à votre logiciel sous licence éducative et à tous les abonnements que vous avez souscrits, même pour les produits déjà installés.

 

 

Étudiants diplômés ou changeant d’école

Les étudiants qui changent d’école ou qui terminent leurs études secondaires peuvent conserver leur compte Autodesk Account pour l’utiliser dans leur nouvelle école. La fin des études dans le supérieur marque l’arrêt de l’accès sous licence éducative, mais il est possible de conserver le compte Autodesk Account pour préserver les données et fichiers.

 

Si vous changez d’établissement scolaire et que l’adresse e-mail associée à votre compte Autodesk Account est celle de votre ancien établissement scolaire, vous pouvez modifier cette adresse e-mail dans Autodesk Account (l’utilisation de l’authentification unique pour vous connecter vous dispense d’effectuer cette modification). Votre prochaine vérification d’éligibilité reposera sur la nouvelle adresse e-mail. Pour augmenter vos chances d’obtenir la validation de l’éligibilité lors de la vérification, nous vous recommandons de continuer à utiliser votre nouvelle adresse e-mail scolaire. 

 

Si vous avez terminé vos études et que vous ne pouvez plus bénéficier de l’accès sous licence éducative, votre compte Autodesk Account reste actif. Vous pouvez acheter

des produits Autodesk, et vos fichiers et données sont conservés. Si l’adresse e-mail associée à votre compte Autodesk Account est l’adresse e-mail de votre école, vous pouvez la modifier dans Autodesk Account

 

Si votre compte Autodesk Account a été créé avec une adresse e-mail personnelle, aucun changement n’est nécessaire.

 

 

 

Voir aussi

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