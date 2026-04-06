Activation de l’authentification SSO

Nous vous recommandons d’utiliser l’adresse e-mail de votre établissement pour créer votre compte Autodesk, car vous devrez prouver votre éligibilité. Si vous devez utiliser une adresse e-mail d’administrateur informatique dédiée dans le cadre des pratiques internes de votre établissement, vous pouvez inviter un autre compte Autodesk utilisant l’adresse e-mail dédiée en tant qu’administrateur secondaire dans votre compte. Pour en savoir plus sur les rôles d’administrateur, consultez l’article Rôles d’administrateur dans la gestion des utilisateurs .

Suivez les étapes décrites dans le Guide de configuration de l’authentification unique Autodesk pour le domaine de votre établissement. Une fois les phases de configuration et de test terminées, vous devrez indiquer si vous souhaitez que les nouveaux utilisateurs bénéficient automatiquement d’un accès via l’authentification unique en cochant l’option Autoriser automatiquement les nouveaux utilisateurs à se connecter avec l’authentification SSO, le cas échéant. (Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment sous Modifier l’accès SSO.)

Pour en savoir plus, suivez les instructions ci-dessous ou regardez cette courte vidéo : Pour les établissements d’enseignement : comment activer l’authentification SSO (1 min 55 s)