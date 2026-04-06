Activation de l’authentification SSO

Si votre établissement a besoin à la fois de licences éducatives et commerciales, vous pouvez les enregistrer dans des comptes Autodesk distincts, gérés par une équipe Autodesk ou par des administrateurs informatiques différents afin d’éviter toute confusion et toute attribution accidentelle de licence.
Notez que, si l’option Autoriser automatiquement les nouveaux utilisateurs à se connecter avec l’authentification SSO est activée, l’équipe Autodesk ayant activé l’authentification SSO est celle à laquelle les nouveaux utilisateurs sont ajoutés.
Pour scinder les licences éducatives et commerciales en deux équipes Autodesk au sein d’un même compte Autodesk, procédez comme suit :
- Créez une équipe Autodesk pour attribuer vos licences commerciales. Pour en savoir plus, consultez l’article Gestion des équipes.
- Déplacez les utilisateurs ayant besoin d’une licence commerciale vers la nouvelle équipe. Pour en savoir plus, consultez l’article Ajout et suppression d’utilisateurs.
- Attribuez les licences commerciales à l’équipe ou à des utilisateurs individuels. Pour en savoir plus, consultez l’article Attribution d’accès aux produits.
Remarque : si votre établissement envisage d’utiliser la synchronisation d’annuaire dans le cadre d’une offre commerciale, notez que des restrictions s’appliquent à l’équipe Autodesk.
- Utilisateurs ayant besoin à la fois d’une licence commerciale et d’une licence éducative : si ces utilisateurs utilisent un compte unique (via le domaine de votre établissement), ils ne pourront pas bénéficier des deux types de droits d’accès aux produits en même temps. Les droits d’accès par défaut seront ceux de la licence commerciale.
- Utilisateurs disposant d’une licence commerciale et utilisant un appareil sur lequel une licence éducative est installée : si un appareil est activé avec une licence basée sur un numéro de série et que l’utilisateur se connecte, l’appareil continuera d’utiliser la licence basée sur un numéro de série, sauf si l’utilisateur modifie le type de licence. Les utilisateurs ayant besoin d’une licence commerciale doivent éviter d’utiliser des appareils dédiés à l’enseignement.