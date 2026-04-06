Gestion des comptes pour les utilisateurs du secteur de l’enseignement

Activation de l’authentification SSO

Si vous êtes un administrateur informatique disposant d’un abonnement pour établissement d’enseignement, vous pouvez activer l’authentification SSO pour inviter facilement des étudiants et des enseignants dans votre compte Autodesk. Pour en savoir plus, consultez le Guide de configuration de l’authentification unique Autodesk.

Dans les établissements d’enseignement secondaire qui utilisent l’authentification SSO, l’administrateur informatique de l’établissement contrôle l’accès au produit. Si des étudiants ou des enseignants tentent d’accéder à des produits non attribués, ils seront invités à contacter l’administrateur informatique de leur établissement pour y accéder. Une fois attribués par l’administrateur informatique de leur établissement, les produits peuvent être affichés et téléchargés à partir de leur compte.

 

 

Préparation de la configuration

Nous vous recommandons d’utiliser l’adresse e-mail de votre établissement pour créer votre compte Autodesk, car vous devrez prouver votre éligibilité. Si vous devez utiliser une adresse e-mail d’administrateur informatique dédiée dans le cadre des pratiques internes de votre établissement, vous pouvez inviter un autre compte Autodesk utilisant l’adresse e-mail dédiée en tant qu’administrateur secondaire dans votre compte. Pour en savoir plus sur les rôles d’administrateur, consultez l’article Rôles d’administrateur dans la gestion des utilisateurs.

 

Suivez les étapes décrites dans le Guide de configuration de l’authentification unique Autodesk pour le domaine de votre établissement. Une fois les phases de configuration et de test terminées, vous devrez indiquer si vous souhaitez que les nouveaux utilisateurs bénéficient automatiquement d’un accès via l’authentification unique en cochant l’option Autoriser automatiquement les nouveaux utilisateurs à se connecter avec l’authentification SSO, le cas échéant. (Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment sous Modifier l’accès SSO.)

 

Pour en savoir plus, suivez les instructions ci-dessous ou regardez cette courte vidéo : Pour les établissements d’enseignement : comment activer l’authentification SSO (1 min 55 s)

Gestion des droits d’accès aux produits sous licence éducative

Si vous avez coché l’option Autoriser automatiquement les nouveaux utilisateurs à se connecter avec l’authentification SSO (vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment sous Modifier l’accès SSO), les nouveaux utilisateurs sont ajoutés à l’équipe Autodesk ayant activé l’authentification SSO pour le domaine de votre établissement. Une fois les utilisateurs ajoutés à votre équipe Autodesk, vous pouvez créer des groupes et déplacer des utilisateurs au sein de ces groupes.

  1. Si vous souhaitez organiser les utilisateurs de façon plus précise, créez un groupe Autodesk. Pour en savoir plus, consultez l’article Gestion des groupes.
  2. Pour attribuer des abonnements sous licence éducative à un groupe Autodesk ou à des utilisateurs individuels, consultez l’article Attribution d’accès aux produits.

Gestion conjointe des droits d’accès aux produits sous licence éducative et sous licence commerciale

Si votre établissement a besoin à la fois de licences éducatives et commerciales, vous pouvez les enregistrer dans des comptes Autodesk distincts, gérés par une équipe Autodesk ou par des administrateurs informatiques différents afin d’éviter toute confusion et toute attribution accidentelle de licence.

 

Notez que, si l’option Autoriser automatiquement les nouveaux utilisateurs à se connecter avec l’authentification SSO est activée, l’équipe Autodesk ayant activé l’authentification SSO est celle à laquelle les nouveaux utilisateurs sont ajoutés.

 

Pour scinder les licences éducatives et commerciales en deux équipes Autodesk au sein d’un même compte Autodesk, procédez comme suit :

  1. Créez une équipe Autodesk pour attribuer vos licences commerciales. Pour en savoir plus, consultez l’article Gestion des équipes.
  2. Déplacez les utilisateurs ayant besoin d’une licence commerciale vers la nouvelle équipe. Pour en savoir plus, consultez l’article Ajout et suppression d’utilisateurs.
  3. Attribuez les licences commerciales à l’équipe ou à des utilisateurs individuels. Pour en savoir plus, consultez l’article Attribution d’accès aux produits.

Remarque : si votre établissement envisage d’utiliser la synchronisation d’annuaire dans le cadre d’une offre commerciale, notez que des restrictions s’appliquent à l’équipe Autodesk. 

  • Utilisateurs ayant besoin à la fois d’une licence commerciale et d’une licence éducative : si ces utilisateurs utilisent un compte unique (via le domaine de votre établissement), ils ne pourront pas bénéficier des deux types de droits d’accès aux produits en même temps. Les droits d’accès par défaut seront ceux de la licence commerciale.
  • Utilisateurs disposant d’une licence commerciale et utilisant un appareil sur lequel une licence éducative est installée : si un appareil est activé avec une licence basée sur un numéro de série et que l’utilisateur se connecte, l’appareil continuera d’utiliser la licence basée sur un numéro de série, sauf si l’utilisateur modifie le type de licence. Les utilisateurs ayant besoin d’une licence commerciale doivent éviter d’utiliser des appareils dédiés à l’enseignement.

Prise en charge de la synchronisation d’annuaire

À ce jour, le programme Autodesk Education ne prend pas en charge la synchronisation d’annuaire pour les licences éducatives.

Suppression des données avec l’authentification SSO

Lorsqu’un étudiant obtient son diplôme et qu’il est supprimé du domaine, le contenu et le compte correspondants accessibles via l’authentification unique Autodesk sont conservés. La conservation des données des comptes étudiants accessibles via l’authentification unique suit les procédures Autodesk standard, qui sont sujettes à modification. Pour en savoir plus sur les pratiques de conservation des données, consultez l’article Quelles sont les pratiques d’Autodesk en matière de stockage et de conservation des données ? de la Déclaration de confidentialité d’Autodesk.

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