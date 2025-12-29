Voici quelques informations importantes à connaître sur le renouvellement d’un abonnement :

Pour renouveler les abonnements de votre entreprise, vous devez être l’acheteur de l’abonnement.

Les acheteurs sont considérés comme le principal point de contact d’Autodesk, et vous êtes l’acheteur si vous passez la commande et recevez des courriels d’achat, de facturation et de renouvellement de la part d’Autodesk. Vous pouvez également gérer d’autres fonctions en libre-service dans le compte, telles que la modification de la durée et l’ajout de postes. Les acheteurs sont également l’administrateur principal (administrateur) de l’abonnement, sauf s’ils réaffectent le rôle d’administrateur. Les acheteurs peuvent réaffecter le rôle d’administrateur principal à l’un de leurs collaborateurs, tout en conservant leurs responsabilités d’acheteur. Le rôle d’acheteur est également désigné sous le terme « gestionnaire de contrats ».

Vous pouvez renouveler vos abonnements Autodesk automatiquement, manuellement par le biais d'un paiement en ligne ou sur devis, individuellement ou en masse, jusqu’à 90 jours avant votre date de renouvellement et jusqu’à 30 ou 45 jours après la date d’expiration, selon votre éligibilité et les conditions applicables. Toutefois, pour éviter de perdre l’accès à vos logiciels, il est préférable de renouveler votre abonnement avant la date de renouvellement/d’expiration. Rendez-vous sur votre compte Autodesk Account.

Dans certains cas, les renouvellements d’abonnements doivent être gérés manuellement. Si vous ne voyez aucune option de renouvellement dans votre compte Autodesk Account, contactez votre partenaire Autodesk ou notre équipe commerciale pour effectuer le renouvellement.

Si vous souhaitez réduire le nombre de postes ou modifier la durée de votre abonnement pour un renouvellement, rendez-vous dans les détails de l’abonnement dans votre compte Autodesk Account afin d'effectuer les modifications. Vous pouvez ensuite laisser le renouvellement automatique s’effectuer, ou demander un devis incluant ces modifications à votre partenaire Autodesk ou à notre équipe commerciale.

Remarque : Il est possible que toutes les méthodes de renouvellement ne soient pas disponibles pour tous les abonnements ou dans tous les pays.