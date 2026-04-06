À compter du 31 décembre 2027, Autodesk ne proposera plus de nouvelles licences réseau ni multipostes. Lors du renouvellement, Autodesk vous recommande de choisir des abonnements pour établissement d’enseignement. Toutefois, si votre licence avec numéro de série expire et que vous avez besoin de plus de temps pour passer à des abonnements pour établissement d’enseignement, renouvelez votre abonnement en suivant ces étapes :
- Cliquez sur Se connecter et sélectionnez Gérer la licence.
- Dans le gestionnaire de licences, développez les détails de la licence et sélectionnez Mettre à jour.
- Entrez à nouveau le numéro de série, puis cliquez sur Activer.
- Dans l’écran de bienvenue, cliquez sur Activer.
- Cliquez sur Terminer.
- La nouvelle date d’expiration s’affiche dans le gestionnaire de licences.
Conseil : pour trouver le numéro de série de votre produit, consultez la rubrique Affichage des informations de licence de votre produit.