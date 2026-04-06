Les modalités de renouvellement de l’accès à vos logiciels sous licence éducative varient en fonction du type de licence.

Un abonnement pour établissement d’enseignement expire trois ans après sa date de souscription. Vous pouvez consulter la date d’expiration dans votre compte Autodesk Account, dans la section Abonnements et contrats. Une fois l’abonnement arrivé à expiration, générez un nouvel abonnement pour établissement d’enseignement en accédant à la page des produits sous licence éducative et en sélectionnant le produit de votre choix. Si vous n’avez pas encore revérifié votre éligibilité au plan Education, vous serez invité à fournir des informations pour obtenir un accès sous licence éducative. Vous pouvez commencer le processus de renouvellement 30 jours avant la date d’expiration.

Pour en savoir plus, suivez les instructions ci-dessous ou regardez cette courte vidéo :

Comment renouveler l’accès (1 min 35 s)