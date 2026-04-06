Gestion des comptes pour les utilisateurs du secteur de l’enseignement

Renouvellement de l’accès des établissements aux logiciels éducatifs

Les modalités de renouvellement de l’accès à vos logiciels sous licence éducative varient en fonction du type de licence.

 

Un abonnement pour établissement d’enseignement expire trois ans après sa date de souscription. Vous pouvez consulter la date d’expiration dans votre compte Autodesk Account, dans la section Abonnements et contrats. Une fois l’abonnement arrivé à expiration, générez un nouvel abonnement pour établissement d’enseignement en accédant à la page des produits sous licence éducative et en sélectionnant le produit de votre choix. Si vous n’avez pas encore revérifié votre éligibilité au plan Education, vous serez invité à fournir des informations pour obtenir un accès sous licence éducative. Vous pouvez commencer le processus de renouvellement 30 jours avant la date d’expiration.

 

Pour en savoir plus, suivez les instructions ci-dessous ou regardez cette courte vidéo : 

 

Comment renouveler l’accès (1 min 35 s)

 

À compter du 31 décembre 2027, Autodesk ne proposera plus de nouvelles licences réseau ni multipostes. Lors du renouvellement, Autodesk vous recommande de choisir des abonnements pour établissement d’enseignement. Toutefois, si votre licence avec numéro de série expire et que vous avez besoin de plus de temps pour passer à des abonnements pour établissement d’enseignement, renouvelez votre abonnement en suivant ces étapes :

 

  • Licences autonomes multipostes : vous devez les réactiver en saisissant le numéro de série existant dans le produit à renouveler.

  1. Cliquez sur Se connecter et sélectionnez Gérer la licence. 
  2. Dans le gestionnaire de licences, développez les détails de la licence et sélectionnez Mettre à jour. 
  3. Entrez à nouveau le numéro de série, puis cliquez sur Activer. 
  4. Dans l’écran de bienvenue, cliquez sur Activer. 
  5. Cliquez sur Terminer. 
  6. La nouvelle date d’expiration s’affiche dans le gestionnaire de licences. 

 

Conseil : pour trouver le numéro de série de votre produit, consultez la rubrique Affichage des informations de licence de votre produit.

 

Besoin d’aide ? Demandez à l’Assistant Autodesk.

L’Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.

Demander à l’Assistant

Quel est votre niveau d’assistance actuel ?

Chaque plan d’abonnement inclut différentes catégories d’assistance. Découvrez le niveau d’assistance qui correspond à votre plan.

Voir les niveaux d’assistance