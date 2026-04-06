Gestion des comptes pour les utilisateurs du secteur de l’enseignement

Mise en route en tant qu’enseignant

Voici les étapes à suivre pour permettre aux enseignants de commencer à utiliser le plan Autodesk Education et d’accéder aux logiciels pour leur usage personnel. Pour obtenir de l’aide sur la configuration de salles de classe ou de salles informatiques, consultez l’article Configuration d’une classe en tant qu’enseignant.

 

Pour en savoir plus, suivez les instructions ci-dessous ou regardez cette courte vidéo :

 

Comment télécharger des produits et créer un compte (3 min 2 s)

 

Comment télécharger les produits (2 min 1 s)

Créer un compte pour les enseignants 

Si vous êtes un tout nouvel utilisateur, lorsque vous vous inscrivez au plan Education, votre compte Autodesk Account est créé automatiquement.

 

Autodesk utilise un système d’authentification unique (SSO) qui vous permet d’utiliser les mêmes adresse e-mail et mot de passe pour vous connecter à de nombreux sites Web Autodesk. Si vous vous êtes connecté à la page Enregistrement et activation, au site Education Community, à Autodesk Drive, aux groupes de discussion Autodesk ou à d’autres sites Web Autodesk, cela signifie que vous possédez déjà un compte Autodesk Account.

 

Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk, connectez-vous pour profiter d’une expérience optimale. Vérifiez votre éligibilité à l’accès aux produits sous licence éducative (voir ci-dessous).

 

Important :

Pour accéder aux logiciels et aux services dans le cadre du plan Education, vous devez confirmer votre éligibilité. Dans le cadre de ce processus, vous devrez peut-être fournir un justificatif d’emploi dans un établissement d’enseignement agréé. Vous ne pourrez pas accéder à votre logiciel dans le cadre du plan Education tant que votre éligibilité n’aura pas été confirmée. Veillez à entreprendre les démarches de confirmation de votre éligibilité suffisamment tôt afin de pouvoir accéder à votre logiciel avant le début de vos cours.

  • Si votre établissement n’est pas répertorié en tant qu’établissement d’enseignement agréé, la validation peut prendre sept jours ou plus.
  • Si vous devez fournir des documents supplémentaires, la confirmation de votre éligibilité peut prendre quelques jours.

Remarque : l’adresse e-mail de votre établissement d’enseignement n’est pas suffisante ni requise pour confirmer l’éligibilité. Pour en savoir plus sur ces exigences, consultez l’article « Fournir des justificatifs supplémentaires » ci-dessous.

 

Pour créer un compte Education :

  1. Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk Account, connectez-vous à l’aide de l’icône « Se connecter » située en haut à droite de la page.
  2. Sélectionnez le produit dont vous avez besoin sur la page de présentation des produits Education.
  3. Sélectionnez ensuite le plan d’abonnement correspondant à votre statut d’Enseignant.
  4. Finalisez le paiement en remplissant les informations de base sur votre établissement et vous-même. Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk Account et que vous ne vous êtes pas encore connecté, vous serez invité à le faire avant de continuer.
  5. Choisissez votre établissement dans la liste déroulante. Assurez-vous d’avoir sélectionné le type d’établissement approprié :
    • L’enseignement secondaire comprend les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire
    • L’enseignement supérieur comprend les universités, les grandes écoles et les lycées professionnels.

    Si vous sélectionnez un type incorrect, vous ne pourrez pas sélectionner votre établissement dans la liste.
    Si votre établissement ne figure pas dans la liste, cliquez sur Vous ne trouvez pas votre école ? et remplissez le formulaire. La validation peut prendre sept jours ou plus. Si vous suivez un enseignement à domicile, entrez À domicile dans le champ et sélectionnez Enseignement à domicile dans la liste déroulante.

  6. Vérifiez toutes les informations.
    Important : assurez-vous que les informations de votre profil sont correctes et qu’elles correspondent aux informations détenues par votre établissement, car vous ne pourrez pas les modifier par la suite.
  7. Vous devrez peut-être fournir des justificatifs supplémentaires pour démontrer votre éligibilité. Pour en savoir plus, consultez l’article « Fournir des justificatifs supplémentaires » ci-dessous.
  8. Après avoir rempli toutes les sections du formulaire de paiement, cliquez sur Soumettre.
  9. Une fois les informations de votre compte envoyées, vous recevrez un e-mail pour confirmer votre adresse e-mail. Cliquez sur le lien inclus dans l’e-mail pour activer votre compte.

Si vous ne recevez pas l’e-mail de confirmation de création du compte :

  1. Attendez au moins 10 minutes.
  2. Consultez vos dossiers de spam ou de courrier indésirable.
  3. Assurez-vous que votre serveur de messagerie autorise la réception des e-mails provenant des adresses ou des domaines approuvés suivants :
    • noreply@autodesk.com (pour les e-mails de confirmation d’Autodesk Account)
    • studentcommunity@autodesk.com (si des informations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l’éligibilité)
    • no-reply@autodeskcommunications.com (pour les invitations envoyées aux étudiants par les enseignants)
  4. Si vous ne recevez toujours pas d’e-mail, essayez de vous reconnecter.
  5. Sélectionnez l’option de renvoi de l’e-mail d’activation lorsque vous y êtes invité.
  6. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez si vous avez correctement saisi votre adresse e-mail. Essayez de recréer votre compte, puis vérifiez l’adresse e-mail indiquée lors de la connexion.

Si vous avez oublié votre mot de passe :

  1. Pour réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur le lien Un oubli ? sur la page de connexion.
  2. Indiquez l’adresse e-mail utilisée pour créer votre compte.

Fournir des justificatifs supplémentaires

Vous devrez peut-être fournir des justificatifs supplémentaires pour démontrer votre éligibilité. Votre documentation doit comporter les informations suivantes :

  • Nom complet (correspondant au nom tel qu’il est indiqué dans le formulaire d’inscription de l’établissement)
  • Nom complet de l’établissement d’enseignement
  • Date de l’année scolaire en cours

Les exemples de documents appropriés suivants peuvent être utilisés à condition qu’ils incluent les informations ci-dessus :

  • Lettre officielle de l’établissement d’enseignement
    Remarque : voici des modèles de lettre de ce type pour les étudiants (anglais) et les enseignants (anglais).
  • Carte d’employé (la photo n’est pas obligatoire)
  • Liste des enseignants sur le site Web de l’établissement

Vous disposez de 14 jours pour charger un document approprié. Une fois que vous avez chargé votre document, un délai de plusieurs jours peut s’écouler avant la confirmation de votre éligibilité par SheerID.

 

Pour maintenir notre engagement à fournir gratuitement des logiciels professionnels destinés à une utilisation dans le domaine de l’éducation, Autodesk a confié à SheerID, un fournisseur de services de vérification tiers, la vérification de l’éligibilité à l’accès sous licence éducative (avec ou sans abonnement). Tous les clients souhaitant accéder gratuitement aux produits et aux services professionnels d’Autodesk via Education Community doivent fournir une preuve de leur statut (étudiant inscrit, employé ou sous-traitant) dans un établissement d’enseignement agréé.

 

Si vous avez des questions sur la confirmation de l’éligibilité qui ne sont pas traitées ici, contactez SheerID à l’adresse customerservice@sheerID.com.

 

Une fois votre éligibilité confirmée, vous bénéficierez d’un accès gratuit d’un an aux logiciels et aux services Autodesk sous licence éducative sur le site Education Community. Cet accès est renouvelable tous les ans tant que vous êtes éligible. Vous recevrez un e-mail de confirmation vous souhaitant la bienvenue parmi la communauté Education Community. Cet e-mail contient des liens vers la page Télécharger des produits, les ressources d’assistance et la page Education Community.

Commande de produits supplémentaires à partir de votre compte

  1. Connectez-vous à votre compte Autodesk Account.
  2. Sélectionnez un produit sur la page de présentation des produits Education.
  3. Sélectionnez le plan d’abonnement correspondant à votre statut d’Enseignant. 
  4. Passez au paiement.

Une fois le paiement validé, vous recevrez la confirmation de votre abonnement au produit. Vous recevrez également un e-mail de confirmation.  

Besoin d’aide ? Demandez à l’Assistant Autodesk.

L’Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.

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