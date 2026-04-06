Si vous êtes un tout nouvel utilisateur, lorsque vous vous inscrivez au plan Education, votre compte Autodesk Account est créé automatiquement.
Autodesk utilise un système d’authentification unique (SSO) qui vous permet d’utiliser les mêmes adresse e-mail et mot de passe pour vous connecter à de nombreux sites Web Autodesk. Si vous vous êtes connecté à la page Enregistrement et activation, au site Education Community, à Autodesk Drive, aux groupes de discussion Autodesk ou à d’autres sites Web Autodesk, cela signifie que vous possédez déjà un compte Autodesk Account.
Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk, connectez-vous pour profiter d’une expérience optimale. Vérifiez votre éligibilité à l’accès aux produits sous licence éducative (voir ci-dessous).
Important :
Pour accéder aux logiciels et aux services dans le cadre du plan Education, vous devez confirmer votre éligibilité. Dans le cadre de ce processus, vous devrez peut-être fournir un justificatif d’emploi dans un établissement d’enseignement agréé. Vous ne pourrez pas accéder à votre logiciel dans le cadre du plan Education tant que votre éligibilité n’aura pas été confirmée. Veillez à entreprendre les démarches de confirmation de votre éligibilité suffisamment tôt afin de pouvoir accéder à votre logiciel avant le début de vos cours.
- Si votre établissement n’est pas répertorié en tant qu’établissement d’enseignement agréé, la validation peut prendre sept jours ou plus.
- Si vous devez fournir des documents supplémentaires, la confirmation de votre éligibilité peut prendre quelques jours.
Remarque : l’adresse e-mail de votre établissement d’enseignement n’est pas suffisante ni requise pour confirmer l’éligibilité. Pour en savoir plus sur ces exigences, consultez l’article « Fournir des justificatifs supplémentaires » ci-dessous.
Pour créer un compte Education :
- Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk Account, connectez-vous à l’aide de l’icône « Se connecter » située en haut à droite de la page.
- Sélectionnez le produit dont vous avez besoin sur la page de présentation des produits Education.
- Sélectionnez ensuite le plan d’abonnement correspondant à votre statut d’Enseignant.
- Finalisez le paiement en remplissant les informations de base sur votre établissement et vous-même. Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk Account et que vous ne vous êtes pas encore connecté, vous serez invité à le faire avant de continuer.
- Choisissez votre établissement dans la liste déroulante. Assurez-vous d’avoir sélectionné le type d’établissement approprié :
- L’enseignement secondaire comprend les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire
- L’enseignement supérieur comprend les universités, les grandes écoles et les lycées professionnels.
Si vous sélectionnez un type incorrect, vous ne pourrez pas sélectionner votre établissement dans la liste.
Si votre établissement ne figure pas dans la liste, cliquez sur Vous ne trouvez pas votre école ? et remplissez le formulaire. La validation peut prendre sept jours ou plus. Si vous suivez un enseignement à domicile, entrez À domicile dans le champ et sélectionnez Enseignement à domicile dans la liste déroulante.
- Vérifiez toutes les informations.
Important : assurez-vous que les informations de votre profil sont correctes et qu’elles correspondent aux informations détenues par votre établissement, car vous ne pourrez pas les modifier par la suite.
- Vous devrez peut-être fournir des justificatifs supplémentaires pour démontrer votre éligibilité. Pour en savoir plus, consultez l’article « Fournir des justificatifs supplémentaires » ci-dessous.
- Après avoir rempli toutes les sections du formulaire de paiement, cliquez sur Soumettre.
- Une fois les informations de votre compte envoyées, vous recevrez un e-mail pour confirmer votre adresse e-mail. Cliquez sur le lien inclus dans l’e-mail pour activer votre compte.