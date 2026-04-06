Si vous êtes un tout nouvel utilisateur, lorsque vous vous inscrivez au plan Education, votre compte Autodesk Account est créé automatiquement.

Autodesk utilise un système d’authentification unique (SSO) qui vous permet d’utiliser les mêmes adresse e-mail et mot de passe pour vous connecter à de nombreux sites Web Autodesk. Si vous vous êtes connecté à la page Enregistrement et activation, au site Education Community, à Autodesk Drive, aux groupes de discussion Autodesk ou à d’autres sites Web Autodesk, cela signifie que vous possédez déjà un compte Autodesk Account.

Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk, connectez-vous pour profiter d’une expérience optimale. Vérifiez votre éligibilité à l’accès aux produits sous licence éducative (voir ci-dessous).

Important :

Pour accéder aux logiciels et aux services dans le cadre du plan Education, vous devez confirmer votre éligibilité. Dans le cadre de ce processus, vous devrez peut-être fournir un justificatif d’emploi dans un établissement d’enseignement agréé. Vous ne pourrez pas accéder à votre logiciel dans le cadre du plan Education tant que votre éligibilité n’aura pas été confirmée. Veillez à entreprendre les démarches de confirmation de votre éligibilité suffisamment tôt afin de pouvoir accéder à votre logiciel avant le début de vos cours.

Si votre établissement n’est pas répertorié en tant qu’établissement d’enseignement agréé, la validation peut prendre sept jours ou plus.

Si vous devez fournir des documents supplémentaires, la confirmation de votre éligibilité peut prendre quelques jours.

Remarque : l’adresse e-mail de votre établissement d’enseignement n’est pas suffisante ni requise pour confirmer l’éligibilité. Pour en savoir plus sur ces exigences, consultez l’article « Fournir des justificatifs supplémentaires » ci-dessous.

Pour créer un compte Education :