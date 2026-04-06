Gestion des comptes pour les utilisateurs du secteur de l’enseignement

Installation des produits affectés

Si un enseignant ou un collègue vous affecte un produit Autodesk, vous recevrez un e-mail d’Autodesk vous indiquant quels produits vous ont été affectés et où les télécharger. Suivez les étapes ci-dessous, selon que vous disposez déjà d’un compte Autodesk Account ou non.

 

Pour en savoir plus, suivez les instructions ci-dessous ou regardez cette courte vidéo :

 

Comment télécharger des produits Autodesk (2 min 1 s)

 

Vous pouvez installer un logiciel sur un maximum de trois appareils. Les utilisateurs pourront accéder aux logiciels qui leur sont affectés jusqu’à ce que l’enseignant annule cette affectation ou à l’expiration de leur éligibilité au plan Education.
 

Remarque : un enseignant ou collègue peut vous attribuer le rôle d’administrateur secondaire pour l’aider à ajouter et à affecter des étudiants, et à gérer des équipes. Pour plus d’informations, consultez l’article sur les rôles des administrateurs dans la gestion des utilisateurs.

Si vous ne disposez pas d’un compte

Si vous ne disposez pas d’un compte Autodesk Account, vous devez en créer un avant de pouvoir télécharger vos produits.

  1. Dans l’e-mail Autodesk vous informant de votre affectation à un produit, suivez les instructions pour créer un compte Autodesk Account. Entrez votre prénom, votre nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe. Le champ E-mail est prérempli avec l’adresse e-mail à laquelle vous avez reçu l’affectation de produit. Il s’agit également de votre nouvel ID utilisateur Autodesk.
  2. Indiquez que vous acceptez les conditions générales d’utilisation et la politique de confidentialité d’Autodesk en cochant la case correspondante, puis cliquez sur Créer un compte.
  3. Dans le message de vérification, cliquez sur Terminer.
  4. Dans la barre de navigation, accédez à Produits et services.
  5. Recherchez votre produit et cliquez sur le bouton Télécharger maintenant ou Afficher les téléchargements.
  6. Suivez les instructions à l’écran pour télécharger le logiciel Windows ou Mac.
  7. Après avoir téléchargé le fichier .exe ou .dmg, suivez les instructions à l’écran pour procéder à l’installation.

Conservez votre ID utilisateur et votre mot de passe Autodesk en lieu sûr, par exemple dans une application de gestion de mots de passe. Vous devez accéder aux téléchargements des produits à partir de votre compte et, dans certains cas, vous connecter aux produits Autodesk.

Si vous disposez d’un compte

Si vous disposez d’un compte Autodesk Account, connectez-vous et téléchargez vos produits.

  1. Dans l’e-mail Autodesk vous informant de votre affectation à un produit, cliquez sur le bouton de connexion pour commencer. Vous pouvez également accéder directement à Autodesk Account et vous connecter.
    Remarque : si vous y êtes invité, configurez la vérification en 2 étapes ou cliquez sur Me le rappeler ultérieurement.
  2. Dans la barre de navigation, cliquez sur Produits et services.
  3. Recherchez votre produit et cliquez sur Télécharger maintenant ou Afficher les téléchargements.
  4. Suivez les instructions à l’écran pour télécharger le logiciel Windows ou Mac.
  5. Après avoir téléchargé le fichier .exe ou .dmg, suivez les instructions à l’écran pour procéder à l’installation.

Voir aussi

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