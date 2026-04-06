Si vous ne disposez pas d’un compte Autodesk Account, vous devez en créer un avant de pouvoir télécharger vos produits.
- Dans l’e-mail Autodesk vous informant de votre affectation à un produit, suivez les instructions pour créer un compte Autodesk Account. Entrez votre prénom, votre nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe. Le champ E-mail est prérempli avec l’adresse e-mail à laquelle vous avez reçu l’affectation de produit. Il s’agit également de votre nouvel ID utilisateur Autodesk.
- Indiquez que vous acceptez les conditions générales d’utilisation et la politique de confidentialité d’Autodesk en cochant la case correspondante, puis cliquez sur Créer un compte.
- Dans le message de vérification, cliquez sur Terminer.
- Dans la barre de navigation, accédez à Produits et services.
- Recherchez votre produit et cliquez sur le bouton Télécharger maintenant ou Afficher les téléchargements.
- Suivez les instructions à l’écran pour télécharger le logiciel Windows ou Mac.
- Après avoir téléchargé le fichier .exe ou .dmg, suivez les instructions à l’écran pour procéder à l’installation.
Conservez votre ID utilisateur et votre mot de passe Autodesk en lieu sûr, par exemple dans une application de gestion de mots de passe. Vous devez accéder aux téléchargements des produits à partir de votre compte et, dans certains cas, vous connecter aux produits Autodesk.