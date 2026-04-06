Si un enseignant ou un collègue vous affecte un produit Autodesk, vous recevrez un e-mail d’Autodesk vous indiquant quels produits vous ont été affectés et où les télécharger. Suivez les étapes ci-dessous, selon que vous disposez déjà d’un compte Autodesk Account ou non.

Pour en savoir plus, suivez les instructions ci-dessous ou regardez cette courte vidéo :

Comment télécharger des produits Autodesk (2 min 1 s)