Gestion des comptes pour les utilisateurs du secteur de l’enseignement

Confirmation de l’éligibilité en tant qu’administrateur

Les administrateurs informatiques d’établissements d’enseignement doivent confirmer leur éligibilité pour obtenir l’accès aux licences éducatives multi-utilisateurs, utilisateur unique et réseau. Dans le cadre de ce processus, vous devrez peut-être fournir un justificatif d’emploi dans un établissement d’enseignement agréé.

 

Important : veillez à demander la confirmation de votre éligibilité suffisamment à l’avance afin de pouvoir accéder au logiciel avant le début de vos cours. Si votre établissement n’est pas répertorié en tant qu’établissement d’enseignement agréé, la validation peut prendre sept jours ou plus. Une fois votre éligibilité confirmée, vous bénéficierez d’un accès gratuit* d’un an aux logiciels et aux services Autodesk par le biais d’Autodesk Education Community. (Vous pouvez renouveler votre accès tous les ans tant que vous êtes éligible.)

Confirmation d’éligibilité et création d’un compte

Vous devez disposer d’un compte Autodesk Education pour fournir les logiciels à plusieurs utilisateurs ou les déployer sur plusieurs appareils de votre établissement. Si vous travaillez pour un bureau régional ou local et que vous gérez l’acquisition des logiciels pour plusieurs établissements d’enseignement, vous devez créer un compte par établissement.

 

Suivez les instructions ci-dessous ou regardez cette courte vidéo :

 

Télécharger des produits et configurer un compte (2 min 54 s)

 

Si vous êtes un tout nouvel utilisateur, lorsque vous vous inscrivez au plan Education, votre compte Autodesk Account est créé automatiquement. Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk, connectez-vous pour profiter d’une expérience optimale.

  1. Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk, connectez-vous. 
  2. Sélectionnez le produit dont vous avez besoin sur la page de présentation des produits Education
  3. Ensuite, sélectionnez le plan d’abonnement correspondant à votre rôle.  
  4. Finalisez le paiement en remplissant les informations de base sur votre établissement et vous-même. Étant donné que votre éligibilité ne peut être vérifiée qu’une seule fois, assurez-vous que toutes les informations fournies sont exactes.  
  5. Une fois les informations de votre compte envoyées, vous recevrez un e-mail pour confirmer votre adresse e-mail. Cliquez sur le lien inclus dans l’e-mail pour activer votre compte. 

Documents supplémentaires requis

Dans certains cas, vous devrez peut-être fournir des justificatifs supplémentaires pour prouver votre éligibilité incluant :

  • Votre nom complet (correspondant au nom tel qu’il est indiqué dans le formulaire d’inscription)
  • Le complet de l’établissement d’enseignement
  • Une date de l’année scolaire en cours

Les exemples de documents appropriés suivants peuvent être utilisés à condition qu’ils incluent les informations ci-dessus :

  • Lettre officielle de l’établissement d’enseignement (vous pouvez utiliser ce modèle (anglais))
  • Justificatif d’inscription
  • Reçu des frais de scolarité
  • Carte d’étudiant ou d’employé (la photo n’est pas obligatoire)
  • Relevé de notes
  • Liste des professeurs provenant du site Web de l’établissement

Vous disposez de 14 jours pour charger un document approprié. Une fois que vous avez téléchargé votre document, un délai de plusieurs jours peut s’écouler avant la confirmation de votre éligibilité par SheerID, notre fournisseur de services de vérification tiers.

 

Une fois votre éligibilité confirmée, vous recevrez un e-mail de confirmation vous souhaitant la bienvenue dans Education Community.

Voir aussi

Besoin d’aide ? Demandez à l’Assistant Autodesk.

L’Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.

Demander à l’Assistant

Quel est votre niveau d’assistance actuel ?

Chaque plan d’abonnement inclut différentes catégories d’assistance. Découvrez le niveau d’assistance qui correspond à votre plan.

Voir les niveaux d’assistance