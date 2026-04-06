Dans certains cas, vous devrez peut-être fournir des justificatifs supplémentaires pour prouver votre éligibilité incluant :
- Votre nom complet (correspondant au nom tel qu’il est indiqué dans le formulaire d’inscription)
- Le complet de l’établissement d’enseignement
- Une date de l’année scolaire en cours
Les exemples de documents appropriés suivants peuvent être utilisés à condition qu’ils incluent les informations ci-dessus :
- Lettre officielle de l’établissement d’enseignement (vous pouvez utiliser ce modèle (anglais))
- Justificatif d’inscription
- Reçu des frais de scolarité
- Carte d’étudiant ou d’employé (la photo n’est pas obligatoire)
- Relevé de notes
- Liste des professeurs provenant du site Web de l’établissement
Vous disposez de 14 jours pour charger un document approprié. Une fois que vous avez téléchargé votre document, un délai de plusieurs jours peut s’écouler avant la confirmation de votre éligibilité par SheerID, notre fournisseur de services de vérification tiers.
Une fois votre éligibilité confirmée, vous recevrez un e-mail de confirmation vous souhaitant la bienvenue dans Education Community.