Gestion des comptes pour les utilisateurs du secteur de l’enseignement

Configurer un cours

Si vous êtes un enseignant ou un administrateur informatique éligible au plan Autodesk Education, vous pouvez affecter des produits Autodesk à vos étudiants. Pour chaque produit disponible sur le site Autodesk Education Community, vous pouvez accéder à 250 abonnements utilisateur unique avec le plan d’abonnement Salle de classe ou à 3 000 abonnements utilisateur unique avec le plan d’abonnement Établissement. En outre, les étudiants affectés à un produit peuvent l’installer sur un maximum de trois appareils.

 

Cette méthode d’affectation de produits permet aux étudiants d’ignorer le processus de confirmation d’éligibilité. Les étudiants sont néanmoins liés à votre éligibilité et perdent l’accès aux produits si votre éligibilité expire.

 

Création d’un compte et vérification de votre éligibilité

Si vous êtes un tout nouvel utilisateur, lorsque vous vous inscrivez au plan Education, votre compte Autodesk Account est créé automatiquement. Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk, connectez-vous pour profiter d’une expérience optimale.

  1. Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk, connectez-vous.
  2. Sélectionnez le produit dont vous avez besoin sur la page de présentation des produits Education.
  3. Ensuite, sélectionnez le plan d’abonnement pour les établissements. 
  4. Finalisez le paiement en remplissant les informations de base sur votre établissement et vous-même. Étant donné que votre éligibilité ne peut être vérifiée qu’une seule fois, assurez-vous que toutes les informations fournies sont exactes. Si vous disposez déjà d’un compte Autodesk, vous serez invité à vous connecter avant de continuer.
  5. Une fois les informations de votre compte envoyées, vous recevrez un e-mail pour confirmer votre adresse e-mail. Cliquez sur le lien inclus dans l’e-mail pour activer votre compte.

 

Accès aux produits dont vous avez besoin

  1. Sélectionnez le produit dont vous avez besoin sur la page de présentation des produits Education.
  2. Ensuite, sélectionnez le plan d’abonnement correspondant à votre rôle. 
  3. Finalisez le paiement. Si votre éligibilité a déjà été vérifiée, continuez pour accéder à votre produit dans Autodesk Account. Si votre éligibilité n’a pas encore été vérifiée, vous recevrez un e-mail vous informant de votre statut.
  4. Dans Autodesk Account – Tous les produits et services, vous pouvez télécharger le produit sélectionné ou y accéder.
  5. Si vous avez besoin d’autres produits, revenez à la page de présentation des produits Education et sélectionnez un autre produit.
 

Pour en savoir plus, suivez les instructions ci-dessous ou regardez cette courte vidéo :
 

Comment télécharger des produits et créer un compte (2 min 54 s)

Ajout d’étudiants à votre compte et affectation d’étudiants à des produits

Vous disposez de plusieurs méthodes pour ajouter des étudiants à votre compte.

  • Si vous êtes un administrateur informatique disposant d’un abonnement Établissement, vous pouvez activer l’authentification SSO pour ces étudiants. Reportez-vous à la page Activation de l’authentification SSO

  • Vous pouvez éventuellement accorder des privilèges d’administrateur secondaire à un étudiant ou à un collègue de votre organisation pour qu’ils puissent vous aider à ajouter et à affecter des étudiants. Vous pouvez affecter autant d’administrateurs secondaires que nécessaire. Pour en savoir plus sur les administrateurs secondaires, consultez l’article Rôles des administrateurs dans la gestion des utilisateurs.

Pour affecter des étudiants à des produits :

  1. Connectez-vous à votre compte Autodesk Account.
  2. Dans Autodesk Account, vous pouvez affecter les étudiants aux abonnements de produits en tant que classe ou individuellement. Autodesk recommande de donner aux étudiants un accès uniquement aux produits dont ils ont besoin.

 

Pour en savoir plus, suivez les instructions de cette courte vidéo :

 

Pour les établissements d’enseignement : comment affecter des postes et annuler des affectations (2 min 29 s)

Envoi de notification aux étudiants

Lorsque vous affectez un étudiant à un produit, il reçoit automatiquement un ou deux e-mails d’Autodesk, selon qu’il possède ou non un compte Autodesk Account.

  • Si l’étudiant dispose d’un compte Autodesk Account, il reçoit un e-mail confirmant qu’il peut télécharger le produit qui lui a été affecté. Cet e-mail contient un lien vers Autodesk Account auquel l’étudiant se connecte à l’aide de son adresse e-mail et de son mot de passe. Une fois connecté, l’étudiant peut télécharger le logiciel du produit qui lui a été assigné et l’installer sur un maximum de trois ordinateurs.
  • Si l’étudiant ne dispose pas d’un compte Autodesk Account, il reçoit deux e-mails d’Autodesk. Le premier e-mail lui indique comment créer son propre compte Autodesk Account. Le deuxième e-mail contient un lien vers la page du compte où l’étudiant pour télécharger les produits qui lui ont été affectés.

Annulation de l’affectation d’étudiants à des produits 

Dans Autodesk Account, les administrateurs peuvent affecter et annuler l’affectation des accès aux produits et aux services aussi souvent que nécessaire. Nous vous recommandons d’effectuer cette opération à la fin de chaque trimestre ou au début du trimestre suivant afin de libérer des postes pour d’autres étudiants. Cette action peut être réalisée dans le portail pour chaque utilisateur ou via la suppression en bloc au niveau du groupe. Pour en savoir plus, consultez l’article Ajout et suppression d’utilisateurs.

 

Pour en savoir plus, regardez cette courte vidéo :

 

Pour les établissements d’enseignement : comment affecter des postes et annuler des affectations (2 min 29 s)

Nombre limite de postes et analyse

Autodesk recommande d’annuler l’affectation d’étudiants à la fin de chaque trimestre ou au début du trimestre suivant afin de libérer des licences pour d’autres étudiants.

 

En tant qu’administrateur de votre compte Autodesk Account, vous avez accès à l’analyse de l’utilisation dans Autodesk Account. Vous pouvez ainsi connaître le nombre de postes restants par produit.

 

Pour les établissements où l’authentification SSO est activée : si vous atteignez le nombre de postes d’un produit et qu’un étudiant tente de se connecter et qu’aucun droit d’accès n’est disponible, l’étudiant est redirigé vers la page de présentation des produits Education, où il pourra accéder aux produits et les télécharger de son propre chef.

Étudiants ayant besoin de produits supplémentaires

Si des étudiants ont besoin d’accéder à d’autres produits que ceux fournis par vous-même ou votre établissement, ils peuvent y accéder par eux-mêmes en suivant la procédure standard décrite sur la page de présentation des produits Education. Pour en savoir plus, consultez le Guide pour les étudiants : plan Education.

Voir aussi

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