Autodesk recommande d’annuler l’affectation d’étudiants à la fin de chaque trimestre ou au début du trimestre suivant afin de libérer des licences pour d’autres étudiants.
En tant qu’administrateur de votre compte Autodesk Account, vous avez accès à l’analyse de l’utilisation dans Autodesk Account. Vous pouvez ainsi connaître le nombre de postes restants par produit.
Pour les établissements où l’authentification SSO est activée : si vous atteignez le nombre de postes d’un produit et qu’un étudiant tente de se connecter et qu’aucun droit d’accès n’est disponible, l’étudiant est redirigé vers la page de présentation des produits Education, où il pourra accéder aux produits et les télécharger de son propre chef.