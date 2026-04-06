Si vous êtes un enseignant ou un administrateur informatique éligible au plan Autodesk Education, vous pouvez affecter des produits Autodesk à vos étudiants. Pour chaque produit disponible sur le site Autodesk Education Community, vous pouvez accéder à 250 abonnements utilisateur unique avec le plan d’abonnement Salle de classe ou à 3 000 abonnements utilisateur unique avec le plan d’abonnement Établissement. En outre, les étudiants affectés à un produit peuvent l’installer sur un maximum de trois appareils.

Cette méthode d’affectation de produits permet aux étudiants d’ignorer le processus de confirmation d’éligibilité. Les étudiants sont néanmoins liés à votre éligibilité et perdent l’accès aux produits si votre éligibilité expire.