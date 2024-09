Dans le secteur des produits de grande consommation (anglais), les logiciels de modélisation paramétrique sont utilisés pour concevoir et développer une large gamme de produits, notamment des appareils électroménagers, des appareils électroniques, du mobilier et des biens de consommation. Les concepteurs et les ingénieurs peuvent créer des conceptions de produits attrayantes et fonctionnelles, simuler le comportement des produits et optimiser les conceptions pour la fabrication et l’assemblage.