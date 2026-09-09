Selvitä asennukseen, lisenssien aktivointiin, kaatumisiin ja tiedostoihin liittyviä ongelmia.

Asennusongelmat

Autodesk-tuotteiden asentamisen yhteydessä voi ilmetä virheitä useista eri syistä. Ongelmat liittyvät usein järjestelmäpäivityksiin, käyttöoikeuksiin, tietoturvaohjelmistoihin, vioittuneisiin asennusohjelman komponentteihin, verkon rajoituksiin tai puutteellisiin/vioittuneisiin latauksiin. Useinkaan ongelma ei johdu yksittäisestä tekijästä, vaan syynä on monien tekijöiden summa – esimerkiksi odottava käyttöjärjestelmäpäivitys yhdessä virustorjunnan rajoituksen kanssa tai vanhentunut/vioittunut asennusohjelma ja sen lisäksi virheellinen latauspaketti.

 

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit nopeasti tunnistaa ja ratkaista yleisimpiä asennusvirheitä. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja kokeile asennusta uudelleen jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma laitteesta, asennusohjelman komponenteista, lataustavasta vai ympäristön rajoittavista tekijöistä.

 

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).

Windows-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Varmista Windowsin ja laitteiston yhteensopivuus

1 Tarkista Windows-käyttöjärjestelmäsi versio. 

2 Varmista, että tuote tukee Windows-versiota ja laitteisto vastaa vaatimuksia. Katso ohjeaihe Järjestelmävaatimukset.  

3 Jos versiot eivät ole yhteensopivia, asenna tuotteesta versio, jota järjestelmäsi tukee, tai päivitä järjestelmäsi tuetun yhdistelmän mukaiseksi. 

 Yhteensopimattoman käyttöjärjestelmän/laitteiston on havaittu aiheuttavan asennusten epäonnistumisia Windows-laitteissa.
Vaihe 2: Asenna odottavat Windows-päivitykset ja käynnistä laite uudelleen

1 Avaa Asetukset. 

2 Siirry Windows Update -osioon. 

3 Asenna odottavat päivitykset. 

4 Käynnistä tietokone uudelleen (jotkin päivitykset edellyttävät monta uudelleenkäynnistystä). 

5 Kokeile Autodeskin asennusohjelmaa uudelleen. 

 Odottavat käyttöjärjestelmän päivitykset tai uudelleenkäynnistykset voivat estää Autodeskin asennusohjelman käynnistymisen tai suorittamisen.
Vaihe 3: Suorita asennusohjelma järjestelmänvalvojana

1 Etsi asennustiedosto (usein setup.exe tai Autodeskin luoma suoritettava asennustiedosto). 

2 Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella. 

3 Valitse Suorita järjestelmänvalvojana. 

4 Hyväksy vahvistus Käyttäjätilien valvonta -ikkunassa. 

5 Kokeile asennusta uudelleen.  

 Käyttöoikeuksien riittämättömyys voi estää asennusohjelmaa käynnistymästä tai kirjoittamasta tarvittavia tiedostoja.
Vaihe 4: Poista virustorjunta/tietoturvatyökalu hetkellisesti käytöstä

1 Poista virustorjunta hetkeksi käytöstä (tai pyydä tarvittaessa IT-osastoa tekemään se). 

2 Suorita Autodeskin asennusohjelma uudelleen. 

3 Ota virustorjunta taas käyttöön, kun asennus on valmis.  

 Tietoturvaohjelmisto voi rajoittaa asennusprosesseja tai estää asennusohjelman komponentteja kesken asennuksen.
Vaihe 5: Vaihda latausmenetelmää (asennus, lataus, suora lataus tai mukautettu asennus)

1 Kirjaudu Autodesk Account -tilillesi ja avaa Tuotteet ja palvelut -alue. 

2 Valitse samalle tuotteelle toinen lataustapa (valitse esimerkiksi Asenna-vaihtoehdon sijasta Lataa tai Suora lataus). Katso ohjeaihe Tuotteen asentaminen

3 Lataa asennusohjelma uudelleen uutta yritystä varten.

 Eri latausmenetelmät on suunniteltu eri käyttötapauksiin (yksittäinen laite vs. offline-tila vs. joustava ajoitus), ja menetelmän vaihtaminen voi auttaa ratkaisemaan lataamisen tai asennusohjelman luonnin ongelmia.
Vaihe 6: Poista väliaikaiset asennustiedostot (yleinen tapa korjata vioittuneet paketit)

1 Poista sisältö polusta  C:\Autodesk\WI

2 Tyhjennä käyttäjän tilapäiskansio seuraavassa polussa:  C:\Users\\AppData\Local\Temp 

3 Tyhjennä ODIS-välimuistikansio seuraavassa polussa:  C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 

4 Jos et näe AppData-kansiota, ota piilotetut tiedostot (englanniksi) ja kansiot käyttöön ja yritä sitten uudelleen.

5 Yritä asennusta uudelleen. 

 Välimuistissa olevat tai osittain ladatut asennusohjelman tiedot voivat vioittua sekä estää asennusohjelman käyttöliittymää näkymästä tai asennusta valmistumasta.
Vaihe 7: Asenna Autodesk Installer -komponentti uudelleen (ODIS/AdODIS)

Tämä koskee vain tuotteita, joissa käytetään New Installation Experience -asennusohjelmaa (yleensä vuoden 2022 ja uudemmat versiot).   Vaiheet: 

1 Siirry seuraavaan polkuun:  C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1 

2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoa RemoveODIS.exe ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana. 

3 Lataa poistamisen jälkeen uusin ODIS-asennusohjelma AdODIS-installer.exe ja suorita se järjestelmänvalvojana. 

4 Käynnistä tietokone uudelleen. 

5 Kokeile Autodesk-tuotteen asennusta uudelleen. 

 Uusien tuotteiden asennuksessa käytetään On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) -ohjelmaa. Jos asennusohjelma on vanhentunut tai vioittunut, sen käynnistys voi epäonnistua tai asennus voi keskeytyä virheeseen.
Vaihe 8: Poista estetyt virheenkorjauksen rekisterimerkinnät (asennusohjelmaa ei voi suorittaa tai se sulkeutuu välittömästi)

1 Paina näppäinyhdistelmää Windows + R, kirjoita hakuun ”regedit” ja suorita järjestelmänvalvojana. 

2 Siirry kansioon  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 

3 Etsi Autodeskiin/ODIS-ohjelmaan liittyviä suoritustiedostoja (esimerkiksi AdskAccessServiceHost.exe). 

4 Jos virheenkorjausarvona on ”Estetty”, poista virheenkorjausarvo. 

5 Tee sama muille ODIS-ohjelmaan liittyville suoritustiedostoille, jotka ovat ODIS-asennuspolun luettelossa. 

6 Käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile taas asennusta.  

 Estetyt virheenkorjausmerkinnät voivat estää asennusohjelmia ja asennuspalveluita käynnistymästä.
Vaihe 9: Tarkista verkon/välityspalvelimen rajoitukset ja tarvittavat URL-osoitteet

1 Jos käytät VPN-yhteyttä / välityspalvelinta / yrityksen palomuuria, kokeile poistaa VPN hetkellisesti käytöstä, mikäli mahdollista. 

2 Varmista, että tarvittavat Autodeskin URL-osoitteet/protokollat on sallittu (kysy tarvittaessa IT-osastolta). 

3 Yritä asennusta uudelleen, kun verkkoyhteys on vahvistettu.

 Verkon rajoitukset voivat estää tarvittavien asennusohjelman komponenttien ja palveluiden latauksen, vahvistuksen tai asennuksen viimeistelyn.
Vaihe 10: Vapauta levytilaa

1 Varmista, että levyllä on tarpeeksi vapaata tilaa asennusohjelman purkukansiolle, väliaikaisille tiedostoille ja tuotteen lopulliselle asennukselle.

2 Yritä asennusta uudelleen. 

 Levytilan riittämättömyys aiheuttaa suoraan asennusvirheitä.
Vaihe 11: Suorita puhdas asennuksen poisto ja asenna sitten uudelleen (Windows)

1 Suorita Autodesk-ohjelmiston puhdas asennuksen poisto. Katso ohjeaihe Autodesk-tuotteiden puhdas asennuksen poisto (englanniksi).  

2 Käynnistä järjestelmä uudelleen. 

3 Lataa asennusohjelma uudelleen Autodesk Account -tililtä. 

4 Asenna uudelleen. 

 Tavallinen asennuksen poisto voi jättää aiemmista asennuksista jälkiä, jotka estävät uudet asennukset. Autodeskin erityinen suositus on, että jos jälkiä ei voi poistaa tavallisella asennuksen poistolla tai Microsoftin vianmäärityksellä, puhdas asennuksen poisto voi olla tarpeen ennen uudelleenasennusta.
Vaihe 12: Jos asennus epäonnistuu edelleen, kokeile uutta paikallisen järjestelmänvalvojan Windows-profiilia

1 Luo uusi Windows-tili, jolla on paikallisen järjestelmänvalvojan rooli. 

2 Kirjaudu kyseiselle tilille. 

3 Lataa asennusohjelma uudelleen (uusi lataus). 

4 Yritä asennusta uudelleen.  

 Windows-profiilin vika tai rajoitus voi estää asennusohjelmia luomasta kansioita, kirjoittamasta tiedostoja tai käynnistämästä käyttöliittymää oikein.

Mac-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Varmista macOS-version ja laitteiston yhteensopivuus

1 Tarkista macOS-versiosi. 

2 Varmista, että tuote tukee macOS-versiota ja laitteisto vastaa vaatimuksia. Katso ohjeaihe Järjestelmävaatimukset.  

3 Jos versiot eivät ole yhteensopivia, asenna tuotteesta versio, jota järjestelmäsi tukee, tai päivitä järjestelmäsi tuetun yhdistelmän mukaiseksi.

 Yhteensopimattoman käyttöjärjestelmän/laitteiston on havaittu aiheuttavan asennusten epäonnistumisia macOS-laitteissa.
Vaihe 2: Varmista, että asennettava ohjelma sisältää täydellisen asennuksen (ei vain päivityspakettia)

1 Tarkista ladatun tiedoston nimi. 

2 Jos se näyttää päivityspaketilta (Update), lataa koko asennusohjelma Autodesk Account -tililtä. 

3 Asenna ensin koko tuote ja lisää päivitykset sen jälkeen. [autodesk.com] (englanniksi) 

 macOS-virheitä voi ilmetä, jos käyttäjä yrittää asentaa yksittäisen päivityksen asentamatta ensin perustuotetta. 
Vaihe 3: Kokeile asentaa ylläpitäjän tilillä

1 Varmista, että olet kirjautunut macOS-järjestelmään ylläpitäjäkäyttäjänä. 

2 Luo tarvittaessa uusi ylläpitäjätili ja asenna tuote sillä tilillä.

 Käyttöoikeuksien tai käyttäjäprofiilin rajoitukset voivat estää asennuksen.
Vaihe 4: Käynnistä macOS vikasietotilassa ja yritä uudelleen

1 Käynnistä Mac vikasietotilassa. 

2 Kokeile asennusta uudelleen.

 Vikasietotila voi auttaa sulkemaan pois kolmansien osapuolten tuotteiden (kuten fonttien ja taustapalvelujen) kanssa syntyvät ristiriidat, jotka estävät asennusohjelmien suorittamisen.
Vaihe 5: Suorita puhdas asennuksen poisto ja asenna uudelleen

1 Suorita Autodesk-ohjelmiston puhdas asennuksen poisto. Katso ohjeaihe Autodesk-tuotteiden puhdas asennuksen poisto (englanniksi). 

2 Käynnistä Mac uudelleen. 

3 Lataa asennusohjelma uudelleen Autodesk Account -tililtä. 

4 Asenna uudelleen.

 Aiemmista asennuksista jääneiden tiedostojen on havaittu aiheuttavan toistuvia asennusvirheitä.

Tavallisimmat kysymykset

Miksi asennusohjelma ei tee mitään, kun napsautan setup.exe-tiedostoa/asennusohjelmaa?

Yleisiä syitä: 

  • Järjestelmässä on odottavia käyttöjärjestelmäpäivityksiä tai se odottaa uudelleenkäynnistystä. 

  • Käyttöoikeudet eivät riitä (eli asennusta ei suoriteta järjestelmänvalvojana). 

  • Virustorjunta tai tietoturvaohjelmisto estää asennusohjelman. 

  • Asennusohjelman komponentit (ODIS/AdODIS) ovat vioittuneita tai vanhentuneita.

     

Mikä latausmenetelmä minun pitäisi valita Autodesk Account -tilillä?

Autodesk tarjoaa useita lataustapoja eri tarpeisiin: 

  • Asenna: paras nopeisiin asennuksiin yhdelle laitteelle. 

  • Lataa: lataa ensin tiedoston, joka sitten asennetaan (luotettavampi). 

  • Suora lataus: offline-asennusohjelma (hyvä epävakaille verkoille). 

  • Mukautettu asennus: käytetään käyttöönotoissa tai hallituissa ympäristöissä.

Jos asennus epäonnistuu, ongelma ratkeaa usein kokeilemalla toista menetelmää.

Miksi saan viestin, että tuotelataus koostuu useista tiedostoista tai että osia puuttuu?

Viesti viittaa yleensä siihen, että lataus on puutteellinen:

  • Yhtä tai useampaa tarvittavaa tiedostoa ei ladattu. 

  • Tiedostot eivät ole samassa kansiossa. 

  • Selain esti osan latauksesta (esimerkiksi ponnahdusikkunat tai suojaus). 

Korjaus: 

  • Varmista, että kaikki tiedostot latautuvat kokonaan. 

  • Pidä kaikki tiedostot samassa kansiossa. 

  • Kokeile toista latausmenetelmää. 

Mikä on ODIS/AdODIS ja mihin sitä tarvitaan?

ODIS (On-Demand Install Service) -ohjelmaa käytetään uudempien Autodesk-tuotteiden asennuksen hallinnassa.

Se vastaa asennusohjelman määrityksestä, riippuvuuksista ja asennuksen työnkulusta.

Jos ODIS 

  • on vanhentunut 

  • on vioittunut 

  • puuttuu

asennusohjelma saattaa 

  • jättää käynnistymättä

  • sulkeutua heti

  • epäonnistua virheen vuoksi (esimerkiksi virhe 4000). 

Miksi saan virheen 4000?

Tämä virhe liittyy Autodeskin uudempiin asennusjärjestelmiin, ja taustalla on usein jokin seuraavista syistä:

  • Asennusohjelman komponentit (ODIS/AdODIS) ovat vioittuneita.

  • Julkinen tiedostokansio puuttuu tai on määritetty väärin.

  • Virustorjunta tai tietoturvaohjelmisto puuttuu prosessiin. 

Miksi macOS antaa virheen ”Asennus epäonnistui” tai ”Asennusohjelmaa ei voi avata”?

Näin voi käydä seuraavissa tapauksissa:

  • Latasit päivityspaketin, et koko asennusohjelmaa. 

  • Perustuotetta ei ole vielä asennettu.

  • Sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia.

  • Käyttämääsi macOS-versiota tai laitteistoa ei tueta.

Asenna ensin koko tuote ja lisää päivitykset sen jälkeen.

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