Asennusongelmat

Autodesk-tuotteiden asentamisen yhteydessä voi ilmetä virheitä useista eri syistä. Ongelmat liittyvät usein järjestelmäpäivityksiin, käyttöoikeuksiin, tietoturvaohjelmistoihin, vioittuneisiin asennusohjelman komponentteihin, verkon rajoituksiin tai puutteellisiin/vioittuneisiin latauksiin. Useinkaan ongelma ei johdu yksittäisestä tekijästä, vaan syynä on monien tekijöiden summa – esimerkiksi odottava käyttöjärjestelmäpäivitys yhdessä virustorjunnan rajoituksen kanssa tai vanhentunut/vioittunut asennusohjelma ja sen lisäksi virheellinen latauspaketti.

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit nopeasti tunnistaa ja ratkaista yleisimpiä asennusvirheitä. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja kokeile asennusta uudelleen jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma laitteesta, asennusohjelman komponenteista, lataustavasta vai ympäristön rajoittavista tekijöistä.

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).