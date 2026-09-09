Asennusongelmat

|Vaihe 1: Varmista Windowsin ja laitteiston yhteensopivuus
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1 Tarkista Windows-käyttöjärjestelmäsi versio.
2 Varmista, että tuote tukee Windows-versiota ja laitteisto vastaa vaatimuksia. Katso ohjeaihe Järjestelmävaatimukset.
3 Jos versiot eivät ole yhteensopivia, asenna tuotteesta versio, jota järjestelmäsi tukee, tai päivitä järjestelmäsi tuetun yhdistelmän mukaiseksi.
|Yhteensopimattoman käyttöjärjestelmän/laitteiston on havaittu aiheuttavan asennusten epäonnistumisia Windows-laitteissa.
|Vaihe 2: Asenna odottavat Windows-päivitykset ja käynnistä laite uudelleen
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1 Avaa Asetukset.
2 Siirry Windows Update -osioon.
3 Asenna odottavat päivitykset.
4 Käynnistä tietokone uudelleen (jotkin päivitykset edellyttävät monta uudelleenkäynnistystä).
5 Kokeile Autodeskin asennusohjelmaa uudelleen.
|Odottavat käyttöjärjestelmän päivitykset tai uudelleenkäynnistykset voivat estää Autodeskin asennusohjelman käynnistymisen tai suorittamisen.
|Vaihe 3: Suorita asennusohjelma järjestelmänvalvojana
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1 Etsi asennustiedosto (usein setup.exe tai Autodeskin luoma suoritettava asennustiedosto).
2 Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella.
3 Valitse Suorita järjestelmänvalvojana.
4 Hyväksy vahvistus Käyttäjätilien valvonta -ikkunassa.
5 Kokeile asennusta uudelleen.
|Käyttöoikeuksien riittämättömyys voi estää asennusohjelmaa käynnistymästä tai kirjoittamasta tarvittavia tiedostoja.
|Vaihe 4: Poista virustorjunta/tietoturvatyökalu hetkellisesti käytöstä
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1 Poista virustorjunta hetkeksi käytöstä (tai pyydä tarvittaessa IT-osastoa tekemään se).
2 Suorita Autodeskin asennusohjelma uudelleen.
3 Ota virustorjunta taas käyttöön, kun asennus on valmis.
|Tietoturvaohjelmisto voi rajoittaa asennusprosesseja tai estää asennusohjelman komponentteja kesken asennuksen.
|Vaihe 5: Vaihda latausmenetelmää (asennus, lataus, suora lataus tai mukautettu asennus)
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1 Kirjaudu Autodesk Account -tilillesi ja avaa Tuotteet ja palvelut -alue.
2 Valitse samalle tuotteelle toinen lataustapa (valitse esimerkiksi Asenna-vaihtoehdon sijasta Lataa tai Suora lataus). Katso ohjeaihe Tuotteen asentaminen.
3 Lataa asennusohjelma uudelleen uutta yritystä varten.
|Eri latausmenetelmät on suunniteltu eri käyttötapauksiin (yksittäinen laite vs. offline-tila vs. joustava ajoitus), ja menetelmän vaihtaminen voi auttaa ratkaisemaan lataamisen tai asennusohjelman luonnin ongelmia.
|Vaihe 6: Poista väliaikaiset asennustiedostot (yleinen tapa korjata vioittuneet paketit)
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1 Poista sisältö polusta C:\Autodesk\WI
2 Tyhjennä käyttäjän tilapäiskansio seuraavassa polussa: C:\Users\\AppData\Local\Temp
3 Tyhjennä ODIS-välimuistikansio seuraavassa polussa: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4 Jos et näe AppData-kansiota, ota piilotetut tiedostot (englanniksi) ja kansiot käyttöön ja yritä sitten uudelleen.
5 Yritä asennusta uudelleen.
|Välimuistissa olevat tai osittain ladatut asennusohjelman tiedot voivat vioittua sekä estää asennusohjelman käyttöliittymää näkymästä tai asennusta valmistumasta.
|Vaihe 7: Asenna Autodesk Installer -komponentti uudelleen (ODIS/AdODIS)
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Tämä koskee vain tuotteita, joissa käytetään New Installation Experience -asennusohjelmaa (yleensä vuoden 2022 ja uudemmat versiot). Vaiheet:
1 Siirry seuraavaan polkuun: C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1
2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoa RemoveODIS.exe ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana.
3 Lataa poistamisen jälkeen uusin ODIS-asennusohjelma AdODIS-installer.exe ja suorita se järjestelmänvalvojana.
4 Käynnistä tietokone uudelleen.
5 Kokeile Autodesk-tuotteen asennusta uudelleen.
|Uusien tuotteiden asennuksessa käytetään On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) -ohjelmaa. Jos asennusohjelma on vanhentunut tai vioittunut, sen käynnistys voi epäonnistua tai asennus voi keskeytyä virheeseen.
|Vaihe 8: Poista estetyt virheenkorjauksen rekisterimerkinnät (asennusohjelmaa ei voi suorittaa tai se sulkeutuu välittömästi)
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1 Paina näppäinyhdistelmää Windows + R, kirjoita hakuun ”regedit” ja suorita järjestelmänvalvojana.
2 Siirry kansioon HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3 Etsi Autodeskiin/ODIS-ohjelmaan liittyviä suoritustiedostoja (esimerkiksi AdskAccessServiceHost.exe).
4 Jos virheenkorjausarvona on ”Estetty”, poista virheenkorjausarvo.
5 Tee sama muille ODIS-ohjelmaan liittyville suoritustiedostoille, jotka ovat ODIS-asennuspolun luettelossa.
6 Käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile taas asennusta.
|Estetyt virheenkorjausmerkinnät voivat estää asennusohjelmia ja asennuspalveluita käynnistymästä.
|Vaihe 9: Tarkista verkon/välityspalvelimen rajoitukset ja tarvittavat URL-osoitteet
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1 Jos käytät VPN-yhteyttä / välityspalvelinta / yrityksen palomuuria, kokeile poistaa VPN hetkellisesti käytöstä, mikäli mahdollista.
2 Varmista, että tarvittavat Autodeskin URL-osoitteet/protokollat on sallittu (kysy tarvittaessa IT-osastolta).
3 Yritä asennusta uudelleen, kun verkkoyhteys on vahvistettu.
|Verkon rajoitukset voivat estää tarvittavien asennusohjelman komponenttien ja palveluiden latauksen, vahvistuksen tai asennuksen viimeistelyn.
|Vaihe 10: Vapauta levytilaa
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1 Varmista, että levyllä on tarpeeksi vapaata tilaa asennusohjelman purkukansiolle, väliaikaisille tiedostoille ja tuotteen lopulliselle asennukselle.
2 Yritä asennusta uudelleen.
|Levytilan riittämättömyys aiheuttaa suoraan asennusvirheitä.
|Vaihe 11: Suorita puhdas asennuksen poisto ja asenna sitten uudelleen (Windows)
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1 Suorita Autodesk-ohjelmiston puhdas asennuksen poisto. Katso ohjeaihe Autodesk-tuotteiden puhdas asennuksen poisto (englanniksi).
2 Käynnistä järjestelmä uudelleen.
3 Lataa asennusohjelma uudelleen Autodesk Account -tililtä.
4 Asenna uudelleen.
|Tavallinen asennuksen poisto voi jättää aiemmista asennuksista jälkiä, jotka estävät uudet asennukset. Autodeskin erityinen suositus on, että jos jälkiä ei voi poistaa tavallisella asennuksen poistolla tai Microsoftin vianmäärityksellä, puhdas asennuksen poisto voi olla tarpeen ennen uudelleenasennusta.
|Vaihe 12: Jos asennus epäonnistuu edelleen, kokeile uutta paikallisen järjestelmänvalvojan Windows-profiilia
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1 Luo uusi Windows-tili, jolla on paikallisen järjestelmänvalvojan rooli.
2 Kirjaudu kyseiselle tilille.
3 Lataa asennusohjelma uudelleen (uusi lataus).
4 Yritä asennusta uudelleen.
|Windows-profiilin vika tai rajoitus voi estää asennusohjelmia luomasta kansioita, kirjoittamasta tiedostoja tai käynnistämästä käyttöliittymää oikein.