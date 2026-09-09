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Ominaisuuksiin tai työnkulkuihin liittyvät ongelmat

Autodesk-tuotteissa voi ilmetä ominaisuuksiin tai työnkulkuihin liittyviä ongelmia, kun työkalut, käskyt tai toiminnot eivät käyttäydy odotetulla tavalla. Ongelmat liittyvät usein tuotekokoonpanoon, käyttäjäasetuksiin, ympäristön määrityksiin tai sovelluksen sisäisiin ristiriitoihin.

 

Useinkaan taustalla ei ole yksittäinen ongelma vaan monien tekijöiden summa, esimerkiksi väärin määritetyt asetukset, vanhentuneet tuoteversiot tai mukautetut profiilit, jotka häiritsevät oletustyönkulkuja.

 

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit nopeasti tunnistaa ja ratkaista yleisimpiä ominaisuuksiin tai työnkulkuihin liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma asetuksista, ympäristöstä vai järjestelmän määrityksestä.

 

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).

Windows-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Käynnistä järjestelmä uudelleen

1 Käynnistä tietokone uudelleen.

2 Avaa Autodesk-tuote uudelleen.

3 Testaa ominaisuutta tai työnkulkua, jossa ongelma oli ilmennyt.

 Uudelleenkäynnistys tyhjentää tilapäisen muistin ja nollaa taustaprosessit, jotka voivat vaikuttaa ominaisuuksien toimintaan.
Vaihe 2: Käynnistä Autodesk-tuote uudelleen

1 Sulje Autodesk-tuote kokonaan.

2 Varmista, ettei mitään tuotteen ilmentymää ole käynnissä taustalla.

3 Avaa tuote uudelleen.

4 Testaa työnkulkua uudelleen.

 Tilapäiset sovellustason ongelmat voivat estää ominaisuuksia toimimasta oikein.
Vaihe 3: Palauta tuotteen asetukset oletusarvoihin

1 Sulje Autodesk-tuote.

2 Avaa Windowsin Aloitus-valikko.

3 Etsi tuotteen nimi ja valitse sitten Palauta asetukset oletusarvoihin.

4 Valitse palautusvaihtoehto.

5 Vahvista asetusten palautus.

6 Käynnistä tuote uudelleen.

 Vioittuneet tai väärin määritetyt asetukset ovat yksi ominaisuuksiin liittyvien ongelmien yleisimmistä syistä.
Vaihe 4: Päivitä Autodesk-tuote

1 Avaa Windowsin Aloitus-valikko.

2 Etsi ja avaa Autodesk Access.

3 Tarkista saatavilla olevat päivitykset.

4 Valitse tuotteesi kohdalla Päivitä.

5 Käynnistä tuote uudelleen asennuksen jälkeen.

 Päivitykset sisältävät virheenkorjauksia ja parannuksia, jotka ratkaisevat tunnettuja ominaisuuksiin ja työnkulkuihin liittyviä ongelmia.
Vaihe 5: Testaa uudessa tiedostossa tai puhtaassa ympäristössä

1 Avaa Autodesk-tuote.

2 Luo uusi tiedosto tai avaa tuttu työtiedosto.

3 Testaa ominaisuutta tai työnkulkua.

 Tämä auttaa määrittämään, liittyykö ongelma tiedostoon vai tuoteympäristöön.
Vaihe 6: Poista mukautetut asetukset tai profiilit käytöstä

1 Avaa tuotteen asetukset.

2 Vaihda oletusarvoiseen työtilaan tai profiiliin.

3 Poista mukautetut määritykset käytöstä.

4 Käynnistä tuote uudelleen.

 Mukautetut asetukset, työtilat tai määritykset voivat ohittaa oletustoiminnan ja aiheuttaa ongelmia.
Vaihe 7: Tarkista lisäosien tai laajennusten varalta

1 Avaa Autodesk-tuote.

2 Poista asennetut lisäosat tai laajennukset käytöstä.

3 Käynnistä tuote uudelleen.

4 Testaa ominaisuutta.

 Lisäosat ja laajennukset voivat olla ristiriidassa sisäänrakennettujen toimintojen kanssa ja häiritä työnkulkuja.
Vaihe 8: Tarkista käyttöoikeudet

1 Varmista, että käyttämälläsi järjestelmän käyttäjätilillä on tuotteen täydet käyttöoikeudet.

2 Jos käytät hallittua ympäristöä, tarkista asia IT-osastolta.

3 Varmista, että tarvittavat käyttöoikeudet on myönnetty.

 Jotkin ominaisuudet edellyttävät tiettyjä käyttöoikeuksia, ja rajoitetut ympäristöt voivat estää toimintoja.
Vaihe 9: Sulje taustalla toimivat sovellukset ja prosessit

1 Paina näppäinyhdistelmää Ctrl + Vaihto + Esc.

2 Avaa Tehtävienhallinta.

3 Lopeta tarpeettomat sovellukset.

4 Käynnistä Autodesk-tuote uudelleen.

 Muut sovellukset voivat käyttää kapasiteettia ja häiritä ominaisuuksien suorittamista.
Vaihe 10: Korjaa tuote tai asenna se uudelleen (tarvittaessa)

1 Siirry Sovellukset ja ominaisuudet -osioon.

2 Etsi Autodesk-tuotteesi.

3 Valitse Muokkaa/Korjaa (jos käytettävissä).

4 Jos korjaus epäonnistuu, poista asennus ja asenna tuote uudelleen.

 Tämä ratkaisee perimmäiset asennukseen tai vioittuneisiin tuotekomponentteihin liittyvät ongelmat.

Mac-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Käynnistä Mac uudelleen

1 Napsauta Omenavalikkoa.

2 Valitse Käynnistä uudelleen.

3 Avaa Autodesk-tuote uudelleen.

 Tyhjentää järjestelmän tilan ja nollaa taustaprosessit.
Vaihe 2: Käynnistä Autodesk-tuote uudelleen

1 Sulje tuote kokonaan.

2 Avaa se uudelleen.

3 Testaa ominaisuutta uudelleen.

 Tilapäiset sovellusongelmat voivat vaikuttaa työnkulkuihin.
Vaihe 3: Palauta tuotteen asetukset

1 Sulje Autodesk-tuote.

2 Avaa uudelleen nollausmenetelmällä (vaihtelee tuotteittain).

3 Palauta oletusasetukset.

 Palauttaa vioittuneet tai ristiriidassa olevat määritykset oletusasetuksiinsa.
Vaihe 4: Päivitä Autodesk-tuote

1 Siirry osoitteeseen https://manage.autodesk.com.

2 Lataa ja asenna saatavilla olevat päivitykset.

3 Käynnistä tuote uudelleen.

 Varmistaa yhteensopivuuden ja ratkaisee tunnetut ongelmat.
Vaihe 5: Testaa uudessa tiedostossa

1 Luo uusi tiedosto.

2 Testaa ominaisuutta.

 Kertoo, onko ongelma tiedostokohtainen.
Vaihe 6: Poista lisäosat tai mukautetut määritykset käytöstä

1 Poista laajennukset kokonaan tai poista ne käytöstä.

2 Käynnistä tuote uudelleen.

 Lisäosien tai mukautettujen määritysten aiheuttamat ristiriidat voivat keskeyttää työnkulkuja.
Vaihe 7: Tarkista käyttöoikeudet ja järjestelmän määritys

1 Tarkista macOS-käyttöjärjestelmän käyttöoikeudet.

2 Tarkista järjestelmäasetukset.

3 Varmista, että täydet käyttöoikeudet on myönnetty.

 Rajoitetut käyttöoikeudet voivat estää joidenkin ominaisuuksien käytön.

Tavallisimmat kysymykset

Miksi työkalu tai komento ei toimi odotetulla tavalla?

Taustalla on usein jokin seuraavista syistä:

  • Asetukset on määritetty väärin.

  • Profiileja tai työtiloja on mukautettu.

  • Tuoteversio on vanhentunut.

  • Lisäosissa on ristiriitoja.

Miksi ominaisuus toimii yhdessä tiedostossa mutta ei toisessa?

Tämä viittaa yleensä johonkin seuraavista:

  • Kyseisen tiedoston määrityksessä on ongelmia.

  • Tiedosto on vioittunut.

  • Tiedoston sisältöä ei tueta.

Miksi työnkulku ei ole sellainen kuin odotin?

Tämä voi johtua seuraavista syistä:

  • Työtilaa tai käyttöliittymän asettelua on mukautettu.

  • Tuotteesta on eri versio.

  • Käyttäjämäärityksissä on eroja.

Miksi ongelma alkoi yhtäkkiä?

Yleisiä laukaisevia tekijöitä:

  • Hiljattain on tehty päivitys.

  • Uusi lisäosa on asennettu.

  • Asetuksissa tai määrityksissä on tehty muutoksia.

Onko minun nollattava asetukset korjatakseni ominaisuudessa esiintyvät ongelmat?

Kyllä, asetusten nollaaminen voi ratkaista useimmat kokoonpanoon liittyvät ongelmat vaikuttamatta tiedostoihisi mitenkään.

Poistaako nollaaminen tai uudelleenasentaminen tekemäni työn?

Ei. Nämä toimet nollaavat sovelluksen, eivät projektitiedostojasi.

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