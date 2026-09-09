Ominaisuuksiin tai työnkulkuihin liittyvät ongelmat

Autodesk-tuotteissa voi ilmetä ominaisuuksiin tai työnkulkuihin liittyviä ongelmia, kun työkalut, käskyt tai toiminnot eivät käyttäydy odotetulla tavalla. Ongelmat liittyvät usein tuotekokoonpanoon, käyttäjäasetuksiin, ympäristön määrityksiin tai sovelluksen sisäisiin ristiriitoihin.

Useinkaan taustalla ei ole yksittäinen ongelma vaan monien tekijöiden summa, esimerkiksi väärin määritetyt asetukset, vanhentuneet tuoteversiot tai mukautetut profiilit, jotka häiritsevät oletustyönkulkuja.

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit nopeasti tunnistaa ja ratkaista yleisimpiä ominaisuuksiin tai työnkulkuihin liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma asetuksista, ympäristöstä vai järjestelmän määrityksestä.

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).