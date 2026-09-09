Selvitä asennukseen, lisenssien aktivointiin, kaatumisiin ja tiedostoihin liittyviä ongelmia.

Autodesk-tuotteiden lisäosat ja laajennukset

Lisäosat ja laajennukset parantavat Autodesk-tuotteita tarjoamalla lisätoimintoja ja mukautusmahdollisuuksia. Joskus ne voivat kuitenkin aiheuttaa ongelmia, kuten ohjelman kaatumisen, ominaisuuksien puuttumisen tai odottamatonta toimintaa, jos ne ovat vanhentuneita, yhteensopimattomia tai ristiriidassa muiden laajennusten kanssa.

 

Useinkaan taustalla ei ole yksittäinen lisäosa vaan monien tekijöiden summa. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi ongelma versioiden yhteensopivuudessa, useiden laajennusten vuorovaikutus tai jäljelle jääneet aiempien asennusten määritykset.

 

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit tunnistaa ja ratkaista lisäosiin ja laajennuksiin liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma tietystä lisäosasta, määrityksestä vai järjestelmän sisäisistä vuorovaikutuksista.

 

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).

Windows-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Poista kaikki lisäosat ja laajennukset käytöstä

1 Avaa Autodesk-tuote.

2 Siirry lisäosien tai laajennusten hallintaan (sijainti vaihtelee tuotteittain).

3 Poista kaikki lisäosat käytöstä.

4 Sulje tuote ja avaa se uudelleen.

5 Testaa ongelmakohta uudelleen.

 Näin voit selvittää, johtuuko ongelma lisäosasta tai laajennuksesta eikä itse tuotteesta.
Vaihe 2: Ota lisäosat uudelleen käyttöön yksitellen

1 Avaa Autodesk-tuote uudelleen.

2 Ota lisäosat käyttöön yksi kerrallaan.

3 Käynnistä tuote uudelleen kunkin lisäosan käyttöönoton jälkeen.

4 Testaa ominaisuutta tai työnkulkua aina jokaisen muutoksen jälkeen.

 Tämä auttaa tunnistamaan, mikä lisäosa aiheuttaa ongelman.
Vaihe 3: Tarkista lisäosan yhteensopivuus tuoteversion kanssa

1 Tarkista Autodesk-tuotteesi versio.

2 Tarkista lisäosan tiedot tai lähde.

3 Varmista, että lisäosa tukee tuoteversiota.

4 Poista käytöstä kaikki lisäosat, joille ei ole tukea tai jotka ovat vanhentuneet.

 Vanhoille versioille kehitetyt lisäosat eivät välttämättä toimi oikein uusissa tuotejulkaisuissa.
Vaihe 4: Päivitä lisäosat ja laajennukset

1 Avaa lisäosan lähde (Autodesk App Store tai kolmannen osapuolen palveluntarjoaja).

2 Tarkista saatavilla olevat päivitykset.

3 Lataa ja asenna uusin versio.

4 Käynnistä Autodesk-tuote uudelleen.

 Päivitykset sisältävät usein virheenkorjauksia ja yhteensopivuuden parannuksia.
Vaihe 5: Poista ongelmalliset lisäosat tai poista niiden asennus

1 Avaa Sovellukset ja ominaisuudet -osio.

2 Etsi lisäosa tai laajennus.

3 Valitse se ja poista sen asennus.

4 Käynnistä järjestelmä uudelleen.

5 Avaa Autodesk-tuote uudelleen.

 Viallisen tai yhteensopimattoman lisäosan poistaminen ratkaisee ristiriidat ja palauttaa vakauden.
Vaihe 6: Tarkista lisäosien päällekkäisyys tai ristiriitaisuus

1 Tarkista, mitä lisäosia on asennettuna.

2 Tarkista, onko samasta lisäosasta useita versioita tai suorittavatko useat lisäosat samankaltaisia toimintoja.

3 Poista päällekkäiset lisäosat kokonaan tai poista ne käytöstä.

 Ristiriitaiset lisäosat voivat häiritä toisiaan ja aiheuttaa odottamatonta toimintaa.
Vaihe 7: Palauta tuotteen asetukset

1 Sulje Autodesk-tuote.

2 Avaa Windowsin Aloitus-valikko.

3 Etsi tuotteen nimi ja sitten Palauta asetukset oletusarvoihin.

4 Valitse palautusvaihtoehto.

5 Vahvista asetusten palautus.

6 Käynnistä tuote uudelleen.

 Poistaa jäljelle jääneet lisäosan määritykset ja palauttaa oletustoiminnan.
Vaihe 8: Käynnistä järjestelmä uudelleen

1 Käynnistä tietokone uudelleen.

2 Avaa Autodesk-tuote uudelleen.

3 Testaa toiminta uudelleen.

 Varmistaa, että kaikki muutokset tulevat voimaan, ja tyhjentää välimuistissa olevat prosessit.

Mac-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Poista kaikki lisäosat ja laajennukset käytöstä

1 Avaa Autodesk-tuote.

2 Etsi lisäosiin tai laajennuksiin liittyvät asetukset.

3 Poista kaikki laajennukset käytöstä.

4 Käynnistä tuote uudelleen.

5 Testaa toiminta.

 Näin voit selvittää, johtuuko ongelma lisäosasta tai laajennuksesta eikä itse tuotteesta.
Vaihe 2: Ota laajennukset uudelleen käyttöön yksitellen

1 Ota laajennukset käyttöön yksi kerrallaan.

2 Käynnistä tuote uudelleen jokaisen jälkeen. Testaa ominaisuutta.

 Tämä auttaa tunnistamaan, mikä lisäosa aiheuttaa ongelman.
Vaihe 3: Tarkista yhteensopivuus

1 Tarkista Autodesk-tuotteesi versio.

2 Tarkista lisäosan tiedot tai lähde.

3 Varmista, että lisäosa tukee tuoteversiota.

4 Poista käytöstä kaikki lisäosat, joille ei ole tukea tai jotka ovat vanhentuneet.

 Vanhoille versioille kehitetyt lisäosat eivät välttämättä toimi oikein uusissa tuotejulkaisuissa.
Vaihe 4: Päivitä lisäosat ja laajennukset

1 Avaa lisäosan lähde (Autodesk App Store tai kolmannen osapuolen palveluntarjoaja).

2 Tarkista saatavilla olevat päivitykset.

3 Lataa ja asenna uusin versio.

4 Käynnistä Autodesk-tuote uudelleen.

 Päivitykset sisältävät usein virheenkorjauksia ja yhteensopivuuden parannuksia.
Vaihe 5: Poista ongelmalliset lisäosat tai poista niiden asennus

1 Etsi laajennuksiin liittyvät tiedostot tai sovellukset.

2 Poista ne tai poista niiden asennukset.

3 Käynnistä Mac uudelleen.

 Viallisen tai yhteensopimattoman lisäosan poistaminen ratkaisee ristiriidat ja palauttaa vakauden.
Vaihe 6: Palauta tuotteen asetukset

1 Sulje tuote.

2 Palauta oletusasetukset (vaihtelee tuotteittain).

3 Avaa uudelleen ja testaa.

 Poistaa laajennuksista jäljelle jääneet määritykset.

Tavallisimmat kysymykset

Miksi tuotteeni alkoi kaatua lisäosan asentamisen jälkeen?

Tämä johtuu yleensä jostakin seuraavista syistä:

  • Lisäosat eivät ole yhteensopivia.

  • Eri laajennusten välillä on ristiriitoja.

  • Liitännäisten versiot ovat vanhentuneet.

Miksi jokin ominaisuus puuttuu tai ei toimi?

Näin voi käydä seuraavissa tilanteissa:

  • Lisäosa ohittaa oletustoimintoja.

  • Laajennus ei latautunut oikein.

  • Yhteensopivuudessa on ongelmia.

Voinko käyttää useita lisäosia yhdessä?

Kyllä, mutta huomioi seuraavat seikat:

  • Jotkin lisäosat voivat olla keskenään ristiriidassa.

  • Päällekkäiset toiminnot voivat aiheuttaa odottamatonta toimintaa.

Mistä tiedän, mikä lisäosa aiheuttaa ongelman?

Poista kaikki lisäosat käytöstä ja ota ne uudelleen käyttöön yksi kerrallaan, jotta havaitset ongelman lähteen.

Onko minun poistettava lisäosia voidakseni korjata ongelmat?

Poistaminen ei aina ole tarpeen, päivittäminen tai käytöstä poistaminen voi ratkaista ongelman.

Katoaako työni, jos poistan lisäosien asennuksia?

Ei. Lisäosat vaikuttavat saatavilla oleviin toimintoihin, eivät projektitiedostoihin.

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