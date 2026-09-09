Autodesk-tuotteiden lisäosat ja laajennukset

Lisäosat ja laajennukset parantavat Autodesk-tuotteita tarjoamalla lisätoimintoja ja mukautusmahdollisuuksia. Joskus ne voivat kuitenkin aiheuttaa ongelmia, kuten ohjelman kaatumisen, ominaisuuksien puuttumisen tai odottamatonta toimintaa, jos ne ovat vanhentuneita, yhteensopimattomia tai ristiriidassa muiden laajennusten kanssa.

Useinkaan taustalla ei ole yksittäinen lisäosa vaan monien tekijöiden summa. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi ongelma versioiden yhteensopivuudessa, useiden laajennusten vuorovaikutus tai jäljelle jääneet aiempien asennusten määritykset.

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit tunnistaa ja ratkaista lisäosiin ja laajennuksiin liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma tietystä lisäosasta, määrityksestä vai järjestelmän sisäisistä vuorovaikutuksista.

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).