Pilvikäyttöön ja synkronointiin liittyvät ongelmat Autodesk-tuotteissa

Autodesk-tuotteiden synkronoinnissa ja käytössä pilven kautta voi ilmetä erilaisia ongelmia Forma Data Management-, BIM 360- tai Autodesk Forma -palveluja tai muita pilvipalveluihin yhdistettyjä työnkulkuja käytettäessä. Ongelmat liittyvät usein käyttöoikeuksiin, verkkoyhteyksiin, projektimäärityksiin tai paikallisen järjestelmän ja pilvipalvelun väliseen synkronointitoimintaan.

Useinkaan taustalla ei ole yksittäinen ongelma vaan monien tekijöiden summa, esimerkiksi käyttöoikeuksien puuttuminen, suurten tiedostojen käyttö, verkon viive tai vanhentuneet synkronointikomponentit.

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit tunnistaa ja ratkaista yleisimpiä pilvipalveluihin ja synkronointiin liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma tilistä, projektin käyttöoikeuksista, synkronointiprosessista vai järjestelmän määrityksestä.

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).