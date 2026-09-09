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Pilvikäyttöön ja synkronointiin liittyvät ongelmat Autodesk-tuotteissa

Autodesk-tuotteiden synkronoinnissa ja käytössä pilven kautta voi ilmetä erilaisia ongelmia Forma Data Management-, BIM 360- tai Autodesk Forma -palveluja tai muita pilvipalveluihin yhdistettyjä työnkulkuja käytettäessä. Ongelmat liittyvät usein käyttöoikeuksiin, verkkoyhteyksiin, projektimäärityksiin tai paikallisen järjestelmän ja pilvipalvelun väliseen synkronointitoimintaan.

 

Useinkaan taustalla ei ole yksittäinen ongelma vaan monien tekijöiden summa, esimerkiksi käyttöoikeuksien puuttuminen, suurten tiedostojen käyttö, verkon viive tai vanhentuneet synkronointikomponentit.

 

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit tunnistaa ja ratkaista yleisimpiä pilvipalveluihin ja synkronointiin liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma tilistä, projektin käyttöoikeuksista, synkronointiprosessista vai järjestelmän määrityksestä.

 

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).

Windows-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Käynnistä järjestelmä uudelleen

1 Käynnistä tietokone uudelleen.

2 Käynnistä Autodesk-tuote uudelleen.

 Nollaa synkronointiprosessit ja poistaa tilapäiset ongelmat.
Vaihe 2: Kirjaudu ulos ja sitten takaisin sisään

1 Avaa Autodesk-tuote tai Desktop Connector.

2 Kirjaudu ulos Autodesk Account -tililtäsi.

3 Sulje tuote ja avaa se uudelleen.

4 Kirjaudu takaisin sisään.

 Päivittää todennuksen ja varmistaa, että tili synkronoituu oikein pilvipalveluihin.
Vaihe 3: Tarkista pilviprojektin käyttöoikeudet

1 Siirry Forma Data Management- / BIM 360 -alustaan selaimella.

2 Avaa projektisi.

3 Varmista seuraavat seikat:

- Näet kansiot ja tiedostot.

- Voit avata tai ladata tiedostoja.

4 Jos näin ei ole:

- Ota yhteyttä projektin ylläpitäjään.

- Pyydä häntä tarkistamaan käyttöoikeutesi.

 Ongelmat pilven käytössä johtuvat usein puuttuvista tai virheellisistä käyttöoikeuksista.
Vaihe 4: Tarkista oikea tili ja projekti

1 Avaa Autodesk-tuote.

2 Varmista, että olet kirjautuneena oikealle Autodesk Account -tilille.

3 Valitse oikea pilvikeskus tai -tili.

4 Avaa oikea projekti.

 Väärän tilin tai keskuksen käyttäminen voi estää pilviprojektien käytön.
Vaihe 5: Tarkista Desktop Connectorin tila

1 Etsi Autodesk Desktop Connectorin kuvake.

2 Varmista, että se on käynnissä.

3 Tarkista synkronointitilan kuvakkeet:

Vihreä → Synkronoitu

Sininen → Synkronointi käynnissä

Punainen → Epäonnistui

 Desktop Connector hallitsee paikallisen järjestelmän ja pilvitallennustilan välistä synkronoitumista.
Vaihe 6: Varmista, että Desktop Connector on ajan tasalla

1 Avaa Autodesk Access.

2 Tarkista, onko Desktop Connectoriin päivityksiä.

3 Asenna uusin versio.

4 Käynnistä järjestelmä uudelleen.

 Uusimmat versiot sisältävät parannuksia luotettavuuteen sekä synkronointitoiminnan virheenkorjauksia.
Vaihe 7: Tarkista synkronointiongelmat (tiedostot eivät synkronoidu / ovat jumissa)

1 Katso, onko joissain tiedostoissa seuraavia merkintöjä:

- Odottaa synkronointia

- Synkronointi epäonnistui.

2 Kokeile seuraavia:

- Muokkaa tiedostoa ja tallenna se uudelleen.

- Päivitä Desktop Connector manuaalisesti.

3 Käynnistä Desktop Connector uudelleen.

 Tiedostot voivat jumiutua synkronointiin välimuistiongelmien tai toimintojen keskeytymisen vuoksi.
Vaihe 8: Tee tiedostosta yksinkertaisempi tai pienennä erän kokoa

1 Vältä suuren tiedostomäärän lataamista tai muokkaamista samaan aikaan.

2 Lataa tiedostot pienemmissä erissä.

3 Odota, että synkronointi valmistuu, ennen kuin aloitat toista synkronointia.

 Suurten toimintojen suorittaminen samanaikaisesti voi aiheuttaa synkronointivirheitä tai -viiveitä.
Vaihe 9: Tarkista tiedoston ja kansion asetukset

1 Tarkista pilviprojektisi kansioiden nimet.

2 Varmista, että niissä ei ole

- ylimääräisiä välilyöntejä alussa

- ylimääräisiä välilyöntejä lopussa.

3 Älä nimeä järjestelmäkansioita uudelleen.

 Virheelliset kansioiden nimet tai rakenteet voivat estää synkronoinnin.
Vaihe 10: Tarkista verkkoyhteys ja suorituskyky

1 Testaa internetyhteytesi nopeus.

2 Kokeile toista verkkoa (jos saatavilla).

3 Poista VPN väliaikaisesti käytöstä.

4 Yritä synkronoida uudelleen.

 Hitaat tai epävakaat verkko-olosuhteet voivat keskeyttää synkronoinnin ja pilvikäytön.
Vaihe 11: Tarkista, onko palvelukatkoksia

1 Tarkista Autodesk-pilvipalvelun tila Autodeskin tilanäytöstä.

2 Yritä työstää projekteja selaimen kautta.

3 Jos ongelma jatkuu, odota ja yritä myöhemmin uudelleen.

 Pilvipalvelut voivat olla tilapäisesti poissa käytöstä käyttökatkosten vuoksi.

Mac-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Käynnistä Mac uudelleen

1 Käynnistä Mac uudelleen.

2 Avaa Autodesk-tuote uudelleen.

 Tyhjentää välimuistissa olevat istunnot ja päivittää järjestelmäprosessit.
Vaihe 2: Kirjaudu ulos ja sitten takaisin sisään

1 Avaa Autodesk-tuote.

2 Napsauta profiiliasi tai käyttäjäkuvaketta.

3 Valitse Kirjaudu ulos.

4 Sulje tuote ja avaa se uudelleen.

5 Kirjaudu takaisin sisään.

 Ratkaisee istunto- ja todennusongelmia.
Vaihe 3: Tarkista pääsy pilvipalveluun selaimen kautta

1 Siirry Forma Data Management- / BIM 360 -alustalle.

2 Avaa projektisi.

3 Varmista, että voit käyttää tiedostoja.

 Vahvistaa, liittyykö ongelma tiliin vai itse sovellukseen.
Vaihe 4: Tarkista käyttöoikeudet

1 Varmista, että sinut on lisätty projektiin.

2 Ota tarvittaessa yhteyttä projektin ylläpitäjään.

3 Pyydä tarvittaessa poistamaan tilisi projektista ja lisäämään se sitten uudelleen.

 Käyttöoikeuksien synkronoinnissa tai määrityksessä voi olla virhe.
Vaihe 5: Varmista, että tili ja alue ovat oikeat

1 Varmista, että käytät oikeaa pilvialuetta (Yhdysvallat, EU jne.).

2 Varmista, että kirjautumiseen käytetty sähköposti vastaa määritettyä tiliä.

 Väärän tilin tai alueen käyttäminen voi estää pääsyn.
Vaihe 6: Tyhjennä selaimen välimuisti (jos verkkokäytössä on ongelmia)

1 Avaa selaimen asetukset.

2 Tyhjennä välimuisti ja evästeet.

3 Käynnistä selain uudelleen.

 Selainongelmat voivat estää pääsyn Autodeskin pilvipalveluihin.
Vaihe 7: Päivitä Autodesk-tuote

1 Siirry osoitteeseen https://manage.autodesk.com.

2 Lataa ja asenna päivitykset.

3 Käynnistä tuote uudelleen.

 Varmistaa yhteensopivuuden pilvipalveluiden kanssa.
Vaihe 8: Tarkista verkkoyhteys ja suorituskyky

1 Testaa internetyhteytesi nopeus.

2 Kokeile toista verkkoa (jos saatavilla).

3 Poista VPN väliaikaisesti käytöstä.

4 Yritä synkronoida uudelleen.

 Hitaat tai epävakaat verkko-olosuhteet voivat keskeyttää synkronoinnin ja pilvikäytön.
Vaihe 9: Tarkista palvelukatkosten varalta

1 Tarkista Autodesk-pilvipalvelun tila Autodeskin tilanäytöstä.

2 Yritä työstää projekteja selaimen kautta.

3 Jos ongelma jatkuu, odota ja yritä myöhemmin uudelleen.

 Pilvipalvelut voivat olla tilapäisesti poissa käytöstä käyttökatkosten vuoksi.

Tavallisimmat kysymykset

Miksi en pääse käyttämään pilviprojektia?

Taustalla on usein jokin seuraavista syistä:

  • Käyttöoikeuksia puuttuu.

  • Tili tai kirjautumistunnus on väärä.

  • Sinua ei ole lisätty projektiin.

Miksi tiedostoni eivät synkronoidu?

Yleisiä syitä:

  • Verkossa on ongelmia tai internetyhteys on hidas.

  • Käynnissä on suurten tiedostojen toimintoja.

  • Synkronointiprosessissa on keskeytyksiä.

  • Desktop Connectorissa on ongelmia.

Miksi kansiot näkyvät tyhjinä Desktop Connectorissa?

Näin voi käydä seuraavissa tilanteissa:

  • Kansioiden nimet ovat virheellisiä (esim. lopussa on välilyöntejä).

  • Käyttöoikeuksia puuttuu.

  • Synkronointi on epäonnistunut tai odottaa.

Miksi synkronointi on hidasta tai epäonnistuu?

Tämä voi johtua seuraavista syistä:

  • Käskyjonossa on suuria latauksia.

  • Viive on pitkä tai yhteys huono.

  • Useammalla projektilla on samankaltainen nimi.

  • Liian monta tiedostomuutosta on tehty kerralla.

Miksi pääsen projektiin selaimella mutta en tuotteessa?

Tämä viittaa yleensä johonkin seuraavista:

  • Käyttöoikeuksien synkronoinnissa on ongelma.

  • Tuotteessa on valittu väärä tili.

  • Paikallisessa määrityksessä on ongelma.

Tarvitsenko pilviominaisuuksien käyttämiseen internetyhteyden?

Kyllä, pilvityönkulkuihin tarvitaan aktiivinen internetyhteys. Jotkin työkalut saattavat mahdollistaa rajoitetun offline-työskentelyn.

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