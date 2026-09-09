Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu
& rakentaminen
& rakentaminen
Integroidut tietomallinnustyökalut, kuten Revit, AutoCAD ja Civil 3D
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Tuotesuunnittelu ja
valmistava teollisuus
valmistava teollisuus
Ammattimaiset CAD/CAM-työkalut Inventoriin ja AutoCADiin
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