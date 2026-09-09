Tiedosto- ja dataongelmat

Autodesk-tuotteissa voi ilmetä tiedosto- ja dataongelmia vioittumisen, tiedostokoon, tallennussijainnin tai odottamattomien järjestelmäkatkosten vuoksi. Ongelmat voivat vaikuttaa mahdollisuuteesi avata, tallentaa tai käyttää tiedostoja oikein.

Useinkaan ongelma ei johdu yksittäisestä tekijästä, vaan syynä on monien tekijöiden summa, esimerkiksi työskentely verkkosijainnista, puutteelliset tallennukset tai liian suuret tai monimutkaiset tiedostot.

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit tunnistaa ja ratkaista tavallisia tiedostoihin ja tietoihin liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma tiedostosta, tallennusympäristöstä vai järjestelmän määrityksestä.

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).