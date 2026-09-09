Selvitä asennukseen, lisenssien aktivointiin, kaatumisiin ja tiedostoihin liittyviä ongelmia.

Tiedosto- ja dataongelmat

Autodesk-tuotteissa voi ilmetä tiedosto- ja dataongelmia vioittumisen, tiedostokoon, tallennussijainnin tai odottamattomien järjestelmäkatkosten vuoksi. Ongelmat voivat vaikuttaa mahdollisuuteesi avata, tallentaa tai käyttää tiedostoja oikein.

 

Useinkaan ongelma ei johdu yksittäisestä tekijästä, vaan syynä on monien tekijöiden summa, esimerkiksi työskentely verkkosijainnista, puutteelliset tallennukset tai liian suuret tai monimutkaiset tiedostot.

 

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit tunnistaa ja ratkaista tavallisia tiedostoihin ja tietoihin liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma tiedostosta, tallennusympäristöstä vai järjestelmän määrityksestä.

 

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).

Windows-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Testaa eri tiedostolla

1 Avaa uusi tai tuttu työtiedosto.

2 Suorita perustoimintoja.

 Auttaa määrittämään, onko ongelma tiedostokohtainen.
Vaihe 2: Tallenna tiedosto uutena versiona

1 Avaa tiedosto.

2 Valitse Tallenna nimellä.

3 Luo uusi kopio.

 Poistaa piilossa olevat viat.
Vaihe 3: Työskentele paikallisen aseman kautta

1 Kopioi tiedosto työpöydälle tai Tiedostot-kansioon.

2 Avaa paikallisesti.

 Verkko-/pilvitallennus voi aiheuttaa vioittumista tai viivettä.
Vaihe 4: Tarkista tiedoston koko ja monimutkaisuus

1 Poista kohteet tai viittaukset, joita ei tarvita.

2 Tee tiedostosta mahdollisimman yksinkertainen.

 Suuret tai monimutkaiset tiedostot voivat aiheuttaa epävakautta.
Vaihe 5: Palauta tai korjaa tiedosto

1 Käytä sisäänrakennettuja palautustyökaluja (jos saatavilla).

2 Avaa tiedoston varmuuskopio tai automaattisesti tallennettu versio.

 Vioittuneet tiedostot on ehkä korjattava, jotta ne voivat toimia oikein.
Vaihe 6: Tarkista tiedoston käyttöoikeudet

1 Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella.

2 Varmista, että sinulla on täydet käyttöoikeudet.

 Käyttöoikeusongelmat voivat estää tallentamisen tai muokkaamisen.
Vaihe 7: Poista väliaikaisia tiedostoja

1 Sulje kaikki sovellukset.

2 Avaa Resurssienhallinta.

3 Siirryn polkuun C:\Users\\AppData\Local\Temp

4 Valitse ja poista mahdollisimman monta tiedostoa.

 Järjestelmään voi kertyä väliaikaisia tiedostoja, jotka kuluttavat järjestelmän resursseja, häiritsevät sen vakautta ja hidastavat suorituskykyä.

Mac-käyttäjille

(Samat vaiheet kuin Windowsissa)

  1. Testaa toisella tiedostolla

  2. Tallenna uutena versiona

  3. Työskentele paikallisesti (ei iCloudissa/verkossa)

  4. Yksinkertaista tiedostoa

  5. Avaa varmuuskopio

  6. Tarkista tiedoston käyttöoikeudet

  7. Käynnistä järjestelmä uudelleen

Samat syyt koskevat myös Mac-koneita (tallennus toimii eri tavalla mutta syyt ovat samat).

Tavallisimmat kysymykset

Miksi tiedostoni ei aukea?

Tämä johtuu yleensä jostakin seuraavista syistä:

  • Tiedosto on vioittunut.

  • Tiedoston versiota ei tueta.

  • Käyttöoikeuksia puuttuu.

  • Tiedosto on tallennettu sijaintiin, jota ei tueta tai joka ei ole käytettävissä.

Yritä avata varmuuskopio tai testaa tiedostoa toisella koneella varmistaaksesi ongelman syyn.

Miksi tiedostoni saa tuotteen kaatumaan?

Taustalla on yleensä jokin seuraavista syistä:

  • Tiedoston sisällä on vioittuneita tietoja.

  • Tiedosto on suuri tai sen rakenne on monimutkainen.

  • Tiedostossa on rikkinäisiä viittauksia tai linkkejä muihin tiedostoihin.

Jos muut tiedostot toimivat normaalisti, ongelma johtuu todennäköisesti kyseisestä tiedostosta.

Miksi tiedostoni avautuu tai toimii hyvin hitaasti?

Yleisiä syitä:

  • Tiedosto on suuri tai hyvin monimutkainen.

  • Tiedostossa on liikaa objekteja, kuvatasoja tai viittauksia.

  • Yrität työskennellä verkon tai pilvipalvelun kautta.

Tiedoston siirtäminen paikalliseen asemaan ja muuttaminen yksinkertaisemmaksi parantaa usein suorituskykyä.

Miksi menetän jatkuvasti tekemääni työtä tai tekemiäni muutoksia?

Näin voi käydä seuraavissa tilanteissa:

  • Sovellus kaatuu ennen tallentamista.

  • Tiedosto on tallennettu sijaintiin, jossa on synkronointi- tai käyttöoikeusongelmia.

  • Automaattista tallennusta tai tiedoston varmuuskopiointia ei käytetä.

Säännöllinen tallentaminen ja automaattisen tallennuksen asetusten tarkistaminen voi auttaa estämään tietojen häviämisen.

Miksi en voi tallentaa tiedostoani?

Tämä voi johtua seuraavista syistä:

  • Tarvittavia tiedoston tai kansion käyttöoikeuksia ei ole.

  • Tiedosto on vain luku -muotoinen.

  • Tiedosto on toisen käyttäjän tai prosessin käytössä.

  • Tallennussijainnissa on ongelmia.

Kokeile tallentaa toiseen paikalliseen kansioon ja testaa tiedostoa sieltä käsin.

Miksi saan virheen, jonka mukaan tiedosto on käytössä tai tiedosto on lukittu?

Näin tapahtuu seuraavissa tilanteissa:

  • Tiedosto on avoinna toisessa tietokoneessa.

  • Taustaprosessi käyttää tiedostoa.

  • Pilvisynkronoinnin työkalut käyttävät tiedostoa parhaillaan.

Sulje tiedosto muualla tai käynnistä järjestelmä uudelleen, jotta tiedosto vapautuu.

Miksi tallentaminen kestää?

Mahdollisia syitä:

  • Tiedostokoko on suuri.

  • Verkossa tai pilvipohjaisessa tallennuksessa on viiveitä.

  • Tiedostossa on liian monta viittausta tai riippuvuutta.

Miksi tiedostoni toimii eri tavalla verkkoasemassa ja pilvitallennuspalvelussa?

Tämä voi johtua seuraavista syistä:

  • Yhteydessä on viivettä tai se on hidas.

  • Synkronoinnissa on viivettä tai ristiriitoja.

  • Joku toinen käyttäjä on lukinnut tiedoston.

Ongelma ratkeaa työstämällä tiedostosta paikallista kopiota.

Miksi muutokset eivät tallennu tai synkronoidu oikein?

Tämä voi johtua seuraavista syistä:

  • Verkossa on katkoksia.

  • Synkronoinnissa on ristiriitoja.

  • Tiedostojen käyttöoikeuksissa on ongelmia.

Varmista ennen tuotteen sulkemista, että synkronointi on valmis.

Mistä tiedän, onko tiedosto vioittunut?

Vioittumisen merkkejä ovat muun muassa seuraavat:

  • Tuote kaatuu, kun tiedosto avataan.

  • Elementtejä puuttuu tai ne ovat rikkonaisia.

  • Tallennettaessa tai muokattaessa tapahtuu odottamattomia virheitä.

Voiko vioittuneen tiedoston palauttaa?

Voit kokeilla seuraavaa:

  • Avaa automaattisesti tallennettu tai varmuuskopioitu tiedostoversio.

  • Käytä sisäänrakennettuja palautustyökaluja (jos saatavilla).

  • Tallenna tiedosto uutena versiona.

Palautuksen onnistuminen riippuu vioittumisen laajuudesta.

Miksi tiedosto toimii yhdessä tietokoneessa mutta ei toisessa?

Tämä viittaa yleensä johonkin seuraavista:

  • Ympäristössä tai järjestelmän kokoonpanossa on eroja.

  • Resursseja puuttuu (fontteja, viittauksia, laajennuksia).

  • Tuoteversioissa on eroja.

Pitääkö minun tehdä järjestelmän vai tiedoston vianmääritys?

  • Jos vain yhden tiedoston kanssa ilmenee ongelmia → tee tiedoston vianmääritys.

  • Jos useiden tiedostojen kanssa ilmenee ongelmia → tee järjestelmän vianmääritys.

Näin rajaat perimmäisen syyn mahdollisimman nopeasti.

Poistaako tiedosto-ongelmien korjaaminen tietoja?

Ei, useimmat vianmääritysvaiheet

  • luovat uusia kopioita

  • puhdistavat tai korjaavat tiedostoja.

Ota aina varmuuskopiot talteen ennen suurempien muutosten tekemistä.

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