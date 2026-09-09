Selvitä asennukseen, lisenssien aktivointiin, kaatumisiin ja tiedostoihin liittyviä ongelmia.

Kaatumiset ja suorituskykyongelmat

Autodesk-tuotteet voivat kaatua tai jumittua tai niiden suorituskyky voi hidastua useista eri syistä. Ongelmat liittyvät usein järjestelmän kokoonpanoon, grafiikka-asetuksiin, tiedostojen monimutkaisuuteen taikka ristiriitoihin muiden tietokoneessasi käynnissä olevien ohjelmistojen kanssa. Useinkaan taustalla ei ole yksittäinen ongelma vaan monien tekijöiden summa, esimerkiksi vanhentuneita ohjaimia, rajallinen järjestelmän kapasiteetti tai työskentely suurten tai vioittuneiden tiedostojen kanssa.

 

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit nopeasti tunnistaa ja ratkaista yleisimpiä vakauteen ja suorituskykyyn liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma järjestelmästä, tiedostoista vai ohjelmiston määrityksestä.

 

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).

Windows-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Käynnistä järjestelmä uudelleen

1 Tallenna kaikki avoimet työt.

2 Sulje Autodesk-tuote.

3 Käynnistä tietokone uudelleen.

4 Avaa tuote uudelleen.

 Uudelleenkäynnistys poistaa väliaikaiset muistiongelmat ja nollaa taustaprosessit, jotka saattavat aiheuttaa kaatumisia tai hidastaa suorituskykyä.
Vaihe 2: Päivitä Autodesk-tuote

1 Avaa Windowsin Aloitus-valikko.

2 Etsi ja avaa Autodesk Access.

3 Tarkista päivitysosiosta saatavilla olevien päivitysten luettelo.

4 Napsauta jokaisen päivitettävän tuotteen vieressä olevaa Päivitä-painiketta.

5 Odota, että asennus on valmis.

6 Käynnistä Autodesk-tuote uudelleen.

Autodesk Access on työpöytäsovellus, joka on suunniteltu päivitysten asentamiseen nopeasti ja helposti suoraan järjestelmän kautta ilman, että niitä tarvitsee ladata manuaalisesti.

Huomautus: Päivitykset ovat haettavissa joko Autodesk Accessin kautta tai lataamalla ne Autodesk Account -tililtä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Ohjelmiston päivittäminen.
Vaihe 3: Päivitä näytönohjaimet

1 Tarkista tietokoneesi näytönohjain (GPU).

2 Siirry valmistajan verkkosivuille (NVIDIA, AMD tai Intel).

3 Lataa uusin suositeltu ohjain.

4 Asenna ohjain.

5 Käynnistä tietokone uudelleen.

 Vanhentuneet tai yhteensopimattomat ohjaimet ovat yleinen syy ohjelmien kaatumiseen ja näyttöongelmiin.
Vaihe 4: Sulje taustalla toimivat sovellukset

1 Avaa Tehtävienhallinta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + Vaihto + Esc.

2 Tarkista käynnissä olevat sovellukset.

3 Valitse tarpeettomat ohjelmat.

4 Napsauta Lopeta tehtävä -painiketta.

5 Avaa Autodesk-tuote uudelleen.

 Muut sovellukset voivat kuluttaa järjestelmän resursseja niin, että sen suorituskyky ja vakaus heikkenevät.
Vaihe 5: Tarkista järjestelmävaatimukset

1 Tarkista Autodesk-tuotteen järjestelmävaatimukset.

2 Vertaa vaatimuksia järjestelmäsi teknisiin tietoihin:

- RAM-muisti

- suoritin

- GPU

- levytila.

3 Vaihda laitteiston osia tarvittaessa.

 Ohjelmien suorituskyky voi kärsiä ja ohjelmat voivat kaatua, jos suositellut järjestelmävaatimukset eivät täyty.
Vaihe 6: Testaa eri tiedostolla

1 Avaa Autodesk-tuote.

2 Luo uusi tiedosto tai avaa tuttu työtiedosto.

3 Suorita perustoimintoja.

Tämä auttaa määrittämään, johtuuko ongelma vioittuneesta tai liian monimutkaisesta tiedostosta eikä itse järjestelmästä.

Jos ongelma ilmenee vain yhden tiedoston yhteydessä, kyseisessä tiedostossa on todennäköisesti jotakin, mikä aiheuttaa ongelman. Kokeile tallentaa uusi versio, yksinkertaistaa tiedostoa tai työstää paikallista kopiota. Jos ongelma ilmenee useissa tiedostoissa, se liittyy todennäköisesti käytössäsi olevaan järjestelmään tai määritykseen. Jatka vianmääritysvaiheita, niin voit päivittää, nollata ja optimoida ympäristön. Jos ongelmat jatkuvat ja erityisesti jos saat jonkin tietyn virheilmoituksen, katso lisäohjeita Autodeskin tukikeskuksesta.
Vaihe 7: Poista väliaikaisia tiedostoja

1 Sulje kaikki sovellukset.

2 Avaa Resurssienhallinta.

3 Siirryn polkuun C:\Users\\AppData\Local\Temp

4 Valitse ja poista mahdollisimman monta tiedostoa.

Huomautus: Jos näet viestin, jonka mukaan tiedostoa ei voi poistaa, tiedosto on todennäköisesti parhaillaan Windowsin tai jonkin muun sovelluksen käytössä. Tämä on normaalia. Ohita kyseiset tiedostot ja jatka muiden poistamista.

5 Käynnistä tietokone uudelleen.

 Järjestelmään voi kertyä väliaikaisia tiedostoja, jotka kuluttavat järjestelmän resursseja, häiritsevät sen vakautta ja hidastavat suorituskykyä.
Vaihe 8: Siirrä tiedostot paikalliselle asemalle

1 Etsi työtiedosto.

2 Kopioi se paikalliseen kansioon (esim. Työpöytä tai Tiedostot).

3 Avaa tiedosto uudesta sijainnista.

 Työskentely verkossa tai pilvipalveluun synkronoiduissa sijainneissa voi aiheuttaa viivettä ja suorituskykyongelmia.
Vaihe 9: Säädä grafiikka-asetuksia

Osa A: Muuta grafiikka-asetuksia Autodesk-tuotteessa.

A1 Avaa Autodesk-tuote.

A2 Avaa asetusvalikko:

- Paina näppäinyhdistelmää Ctrl + Vaihto + P (tai kirjoita komentoriville OPTIONS, jos se on käytettävissä).

- Tai siirry yläreunan työkaluriviltä asetusvalikkoon.

A3 Siirry Grafiikka- tai Suorituskyky-välilehteen.

A4 Avaa grafiikan suorituskykyä tai laitteistoasetuksia koskeva osio.

A5 Aseta laitteistokiihdytys (Hardware Acceleration)

- pois käytöstä, jos ohjelmistossa on ollut kaatumisia tai näyttöongelmia

- käyttöön, jos suorituskyky on hidas ja järjestelmä tukee tätä vaihtoehtoa.

A6 Ota muutokset käyttöön.

A7 Sulje Autodesk-tuote ja käynnistä se uudelleen.

Osa B: Varmista, että oikea GPU on käytössä.

B1 Napsauta työpöydällä hiiren kakkospainiketta ja valitse Näytön asetukset.

B2 Vieritä alas ja valitse Grafiikka-asetukset.

B3 Valitse grafiikan suorituskykyasetuksista Selaa.

B4 Etsi ja valitse Autodesk-tuotteen suoritettava tiedosto (.exe) (yleensä kansiossa Program Files > Autodesk).

B5 Kun olet lisännyt sovelluksen luetteloon, napsauta sitä.

B6 Valitse Asetukset.

B7 Valitse korkea suorituskyky (erillinen GPU).

B8 Napsauta Tallenna-painiketta.

B9 Käynnistä Autodesk-tuote uudelleen.

A: Laitteistokiihdytys perustuu grafiikkasuorittimeen (GPU). Jos GPU, ohjain tai kokoonpano ei ole täysin yhteensopiva, se voi aiheuttaa kaatumisia, välkyntää tai viivettä.

B: Joissakin järjestelmissä oletuksena on integroitu grafiikka (iGPU) tehokkaamman erillisen grafiikkaprosessorin (dGPU) sijasta. Tämä voi vaikuttaa suorituskykyyn merkittävästi ja aiheuttaa epävakautta.
Vaihe 10: Palauta tuotteen asetukset

1 Sulje Autodesk-tuote.

2 Nollaa asetukset oletusasetuksiin Aloitus-valikon tai tuotteen työkalujen kautta.

3 Avaa tuote uudelleen.

 Vioittuneet tai väärin määritetyt asetukset voivat aiheuttaa odottamatonta toimintaa ja epävakautta.

Mac-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Käynnistä Mac uudelleen

1 Napsauta Omenavalikkoa.

2 Valitse Käynnistä uudelleen.

3 Avaa Autodesk-tuote uudelleen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

 Uudelleenkäynnistys poistaa väliaikaiset järjestelmäprosessit ja muistin ristiriidat, jotka saattavat aiheuttaa epävakautta.
Vaihe 2: Päivitä Autodesk-tuote (Mac)

Siirry osoitteeseen https://manage.autodesk.com

1 Kirjaudu Autodesk Account -tilillesi.

2 Siirry Tuotteet ja palvelut -osioon.

3 Valitse Tuotepäivitykset.

4 Etsi kyseinen tuote ja versio.

5 Napsauta Lataa-painiketta.

6 Avaa ladattu tiedosto (.dmg tai asennusohjelma).

7 Suorita asennus vaihe vaiheelta.

8 Käynnistä tuote uudelleen.

macOS-käyttöjärjestelmässä päivitykset ladataan yleensä Autodesk Account -tililtä eikä Autodesk Accessilla (joka on pääasiassa Windows-pohjainen työkalu).
Vaihe 3: Päivitä macOS ja järjestelmäkomponentit

1 Napsauta Omenavalikkoa.

2 Siirry kohtaan Järjestelmäasetukset.

3 Valitse Yleiset > Ohjelmistopäivitys.

4 Asenna saatavilla olevat päivitykset.

 macOS-päivitykset sisältävät järjestelmätason korjauksia, jotka parantavat sovellusten yhteensopivuutta ja suorituskykyä.
Vaihe 4: Sulje taustalla toimivat sovellukset

1 Paina näppäinyhdistelmää Komento + Optio + Esc.

2 Valitse kaikki tarpeettomat sovellukset.

3 Valitse Pakota lopettamaan.

4 Käynnistä Autodesk-tuote uudelleen.

 Taustasovellukset voivat käyttää järjestelmämuistia ja suoritinresursseja niin, että suorituskyky kärsii.
Vaihe 5: Tarkista järjestelmävaatimukset

1 Napsauta Omenavalikkoa.

2 Valitse Tietoja tästä Macista.

3 Tarkista:

- macOS-versio

- muisti (RAM)

- siru/prosessori.

4 Tarkista Autodesk-tuotteiden yhteensopivuus järjestelmävaatimusten perusteella.

 Jos järjestelmä ei täytä teknisiä vaatimuksia, ohjelmat saattavat silloin tällöin kaatua tai suorituskyky hidastua.
Vaihe 6: Testaa eri tiedostolla

1 Avaa Autodesk-tuote.

2 Luo uusi tiedosto tai avaa tuttu työtiedosto.

3 Testaa perustoimintoja.

Näin voidaan määrittää, johtuuko ongelma vioittuneesta tai liian monimutkaisesta tiedostosta.

Jos ongelma ilmenee vain yhden tiedoston yhteydessä, kyseisessä tiedostossa on todennäköisesti jotakin, mikä aiheuttaa ongelman. Kokeile tallentaa uusi versio, yksinkertaistaa tiedostoa tai työstää paikallista kopiota. Jos ongelma ilmenee useissa tiedostoissa, se liittyy todennäköisesti käytössäsi olevaan järjestelmään tai määritykseen. Jatka vianmääritysvaiheita, niin voit päivittää, nollata ja optimoida ympäristön. Jos ongelmat jatkuvat ja erityisesti jos saat jonkin tietyn virheilmoituksen, katso lisäohjeita Autodeskin tukikeskuksesta.
Vaihe 7: Poista väliaikaisia tiedostoja (Mac)

1 Sulje kaikki sovellukset.

2 Avaa Finder.

3 Valitse Siirry > Siirry kansioon.

4 Kirjoita ~/Library/Caches

5 Avaa kansio ja poista välimuistista tarpeettomat tiedostot (kansioiden sisältä, ei itse kansioita).

6 Tee sama kansiossa /Library/Caches

7 Käynnistä Mac uudelleen.

 Järjestelmään voi ajan myötä kertyä väliaikaisia tiedostoja ja välimuistitiedostoja, jotka vievät levytilaa ja hidastavat suorituskykyä.
Vaihe 8: Työstä paikallista tiedostoa

1 Kopioi tiedosto paikalliseen kansioon (esim. Työpöytä tai Dokumentit).

2 Avaa tiedosto Macin kansiosta (ei iCloudista/verkosta).

 Pilvipalveluun tai verkkoasemiin tallennetut tiedostot voivat aiheuttaa viivettä ja epävakautta.
Vaihe 9: Säädä grafiikka-/näyttöasetuksia (Mac)

1 Avaa Autodesk-tuote.

2 Siirry asetuksiin.

3 Etsi grafiikka-/näyttöasetukset (jos käytettävissä).

4 Tee tarvittavat säädöt:

- Vähennä visuaalisia tehosteita (jos käytettävissä).

- Valitse alhaisemmat näytön laatu-/suorituskykyasetukset.

5 Käynnistä tuote uudelleen.

Macin grafiikkaan liittyvät suorituskykyongelmat johtuvat yleensä järjestelmän hallitsemasta grafiikkasuorittimen toiminnasta tai näytön asetuksista eivätkä manuaalisesta grafiikkasuorittimen valinnasta.
Vaihe 10: Palauta tuotteen asetukset

1 Sulje Autodesk-tuote.

2 Avaa tuote uudelleen pitäen samalla pikakomentojen nollauspainiketta painettuna (jos tuettu, vaihtelee tuotteittain).

3 Palauta oletusasetukset tuotteen vaihtoehtojen avulla.

 Vioittuneet asetukset voivat saada ohjelman kaatumaan tai toimimaan odottamattomalla tavalla.

Tavallisimmat kysymykset

Miksi Autodesk-tuotteeni kaatuu tai jumiutuu jatkuvasti?

Kaatumisen tai jumiutumisen taustalla on yleensä jokin seuraavista syistä:

  • Ohjelmisto on vanhentunut tai järjestelmään on päivityksiä.

  • Grafiikkaohjaimessa tai näytön määrityksessä on ongelmia.

  • Tiedostot tai asennus ovat vioittuneet.

  • Järjestelmän kapasiteetti ei riitä.

  • Muiden sovellusten tai liitännäisten kanssa on ristiriitoja. [autodesk.com] (englanniksi)

Mistä tiedän, johtuuko ongelma tiedostosta vai järjestelmästä?

  • Jos ongelma ilmenee vain yhtä tiedostoa käytettäessä, ongelma liittyy todennäköisesti tiedostoon.

  • Jos ongelma ilmenee useissa tiedostoissa, se liittyy todennäköisesti järjestelmään tai määritykseen.

Mitä tehdä, jos ongelma koskee vain yhtä tiedostoa?

  • Tallenna tiedosto uutena versiona.

  • Muuta tiedostoa yksinkertaisemmaksi.

  • Kokeile avata varmuuskopio tai palautettu versio.

Vioittuneet tai monimutkaiset tiedostot ovat yleinen syy kaatumisiin ja hitaaseen suorituskykyyn.

Täytyykö minun tehdä kaikki vianmäärityksen vaiheet?

Ei tarvitse. Noudata ohjeita järjestyksessä ja lopeta, kun ongelma ratkeaa.  Artikkelin tarkoituksena on auttaa sinua sulkemaan yksitellen pois mahdollisia ongelman syitä.

Häviääkö työni, jos nollaan asetukset tai tyhjennän välimuistin?

Ei, näillä vaiheilla on yleensä seuraavat tarkoitukset:

  • oletusasetusten palauttaminen

  • väliaikaisten tiedostojen / välimuistitiedostojen poistaminen.

Ne eivät poista projektitiedostoja mutta saattavat nollata mukauttamasi asetukset.

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