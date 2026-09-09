Kaatumiset ja suorituskykyongelmat

Autodesk-tuotteet voivat kaatua tai jumittua tai niiden suorituskyky voi hidastua useista eri syistä. Ongelmat liittyvät usein järjestelmän kokoonpanoon, grafiikka-asetuksiin, tiedostojen monimutkaisuuteen taikka ristiriitoihin muiden tietokoneessasi käynnissä olevien ohjelmistojen kanssa. Useinkaan taustalla ei ole yksittäinen ongelma vaan monien tekijöiden summa, esimerkiksi vanhentuneita ohjaimia, rajallinen järjestelmän kapasiteetti tai työskentely suurten tai vioittuneiden tiedostojen kanssa.

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit nopeasti tunnistaa ja ratkaista yleisimpiä vakauteen ja suorituskykyyn liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma järjestelmästä, tiedostoista vai ohjelmiston määrityksestä.

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).