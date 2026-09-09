Selvitä asennukseen, lisenssien aktivointiin, kaatumisiin ja tiedostoihin liittyviä ongelmia.

Lisenssien aktivointiin tai laiterajoituksiin liittyvät ongelmat

Autodesk-tuotteiden lisenssien aktivoinnissa tai laiterajoituksissa voi ilmetä ongelmia useista eri syistä. Ongelmat liittyvät usein tilien määrityksiin, laitteiden käyttörajoituksiin, verkkoyhteyksiin tai järjestelmän lisenssikomponentteihin. Useinkaan taustalla ei ole yksittäinen ongelma vaan monien tekijöiden summa. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi se, että käyttäjä on kirjautuneena useilla laitteilla, lisensointipalvelut ovat vanhentuneet tai Autodesk-palvelinten käyttöä on rajoitettu.

 

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit nopeasti tunnistaa ja ratkaista yleisimpiä lisenssien aktivointiin ja laiterajoituksiin liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma tilistä, laitteen käytöstä vai järjestelmän määrityksestä.

 

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).

Windows-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Käynnistä järjestelmä uudelleen

1 Käynnistä tietokone uudelleen.

2 Avaa Autodesk-tuote uudelleen.

 Tyhjentää välimuistissa olevat lisensointi-istunnot ja nollaa palvelut.
Vaihe 2: Kirjaudu ulos ja sitten takaisin sisään

1 Avaa Autodesk-tuote.

2 Napsauta profiiliasi tai käyttäjäkuvaketta.

3 Valitse Kirjaudu ulos.

4 Sulje tuote ja avaa se uudelleen. Kirjaudu takaisin sisään.

 Istunnon päivittäminen poistaa väliaikaiset todennusongelmat.
Vaihe 3: Tarkista laiterajoitus

1 Sulje Autodesk-tuotteet kaikissa muissa laitteissa.

2 Varmista, että kyseisiä ohjelmia ei ole käynnissä taustalla.

3 Käynnistä tuote uudelleen laitteessa, jossa haluat käyttää sitä.

 Vain yksi aktiivinen istunto voi olla käynnissä kerrallaan. Sisäänkirjautuminen useilla laitteilla voi aiheuttaa laiterajoituksesta johtuvia virheitä.
Vaihe 4: Tarkista lisenssimääritys

1 Siirry osoitteeseen https://manage.autodesk.com.

2 Kirjaudu Autodesk Account -tilillesi.

3 Siirry Tuotteet ja palvelut -osioon.

4 Varmista, että tuote on määritetty tilillesi.

 Puuttuva tai vanhentunut lisenssi estää aktivoinnin.
Vaihe 5: Tarkista Autodesk-lisensointipalvelu

1 Paina näppäinyhdistelmää Windows + R.

2 Kirjoita services.msc

3 Paina Enter-näppäintä.

4 Etsi Autodesk Desktop Licensing Service.

5 Varmista seuraavat seikat:

- Tila on Käynnissä.

- Käynnistyksen tyyppi on Automaattinen.

6 Jos näin ei ole, napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Käynnistä.

 Tätä palvelua tarvitaan lisenssin vahvistamista varten. Jos se ei ole käynnissä, aktivointi epäonnistuu.
Vaihe 6: Varmista, että Autodesk Desktop Licensing Service on ajan tasalla

1 Lataa ja asenna uusin versio tai Autodesk Desktop Licensing Service (englanniksi).

 Vanhentuneet lisensointikomponentit voivat aiheuttaa aktivointivirheitä.
Vaihe 7: Varmista, että kirjautumiskomponentit ovat ajan tasalla

1 Päivitä Sign In Components.

- Autodeskin tuoteversiosta 2024 alkaen

 

Lataa ja asenna uusin versio tai Autodesk Identity Manager (englanniksi).

 

- Autodeskin tuoteversiot 2020–2023

 

Lataa ja asenna uusin versio tai Autodesk Single Sign-On Component (englanniksi).

 Nämä komponentit vastaavat todennuksesta. Vanhentuneet versiot voivat estää kirjautumisen tai aktivoinnin.
Vaihe 8: Tarkista verkko ja tarvittavat Autodeskin URL-osoitteet

1 Varmista pääsy URL-osoitteisiin (englanniksi), joita Autodesk-lisensoinnin toiminta edellyttää.

2 Poista VPN tai palomuuri väliaikaisesti käytöstä.

3 Yritä kirjautua sisään uudelleen.

4 Ota yhteyttä IT-osastoon, jos olet yrityksen verkossa.

 Jos pääsy Autodesk-palvelimille on estetty verkossa, lisenssien vahvistaminen epäonnistuu.
Vaihe 9: Sulje taustalla toimivat Autodesk-prosessit

1 Paina näppäinyhdistelmää Ctrl + Vaihto + Esc.

2 Avaa Tehtävienhallinta.

3 Lopeta kaikki Autodeskiin liittyvät prosessit.

4 Käynnistä tuote uudelleen.

 Jumiutuneet prosessit voivat estää lisenssien päivityksen.
Vaihe 10: Päivitä Autodesk-tuote

1 Avaa Windowsin Aloitus-valikko.

2 Etsi ja avaa Autodesk Access.

3 Tarkista päivitysosiosta saatavilla olevien päivitysten luettelo.

4 Napsauta jokaisen päivitettävän tuotteen vieressä olevaa Päivitä-painiketta.

5 Odota, että asennus on valmis.

6 Käynnistä Autodesk-tuote uudelleen.

Autodesk Access on työpöytäsovellus, joka on suunniteltu päivitysten asentamiseen nopeasti ja helposti suoraan järjestelmän kautta ilman, että niitä tarvitsee ladata manuaalisesti.

 

Huomautus: Päivitykset ovat haettavissa joko Autodesk Accessin kautta tai lataamalla ne Autodesk Account -tililtä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Ohjelmiston päivittäminen.

Mac-käyttäjille

Vaihe Ohje Miksi tämä vaihe on tarpeen
Vaihe 1: Käynnistä Mac uudelleen

Napsauta Omenavalikkoa.

Valitse Käynnistä uudelleen.

Avaa tuote uudelleen.

 Tyhjentää välimuistissa olevat istunnot ja päivittää järjestelmäprosessit.
Vaihe 2: Kirjaudu ulos ja sitten takaisin sisään

Avaa Autodesk-tuote.

Napsauta profiiliasi tai käyttäjäkuvaketta.

Valitse Kirjaudu ulos.

Sulje tuote ja avaa se uudelleen.

Kirjaudu takaisin sisään.

 Ratkaisee istunto- ja todennusongelmia.
Vaihe 3: Tarkista laiterajoitus

Sulje Autodesk-tuotteet kaikissa muissa laitteissa.

Varmista, että kyseisiä ohjelmia ei ole käynnissä taustalla.

Käynnistä tuote uudelleen laitteessa, jossa haluat käyttää sitä.

 Vain yksi aktiivinen istunto voi olla käynnissä kerrallaan. Sisäänkirjautuminen useilla laitteilla voi aiheuttaa laiterajoituksesta johtuvia virheitä.
Vaihe 4: Tarkista lisenssimääritys

Siirry osoitteeseen https://manage.autodesk.com.

Kirjaudu Autodesk Account -tilillesi.

Siirry Tuotteet ja palvelut -osioon.

Varmista, että tuote on määritetty tilillesi.

 Puuttuva tai vanhentunut lisenssi estää aktivoinnin.
Vaihe 5: Varmista, että lisensointi- ja kirjautumiskomponentit ovat ajan tasalla

Kirjaudu sisään osoitteessa https://manage.autodesk.com

Asenna kaikki asennettuihin Autodesk-tuotteisiin saatavilla olevat päivitykset.

Käynnistä tuote uudelleen.

 macOS-versioissa lisensointi- ja kirjautumiskomponentit sisältyvät tuotteeseen.
Vaihe 6: Tarkista verkko ja tarvittavat Autodeskin URL-osoitteet

Varmista pääsy URL-osoitteisiin (englanniksi), joita Autodesk-lisensoinnin toiminta edellyttää.

Poista VPN tai palomuuri väliaikaisesti käytöstä.

Yritä kirjautua sisään uudelleen.

Ota yhteyttä IT-osastoon, jos olet yrityksen verkossa.

 Jos pääsy Autodesk-palvelimille on estetty verkossa, lisenssien vahvistaminen epäonnistuu.
Vaihe 7: Sulje taustalla toimivat sovellukset

Paina näppäinyhdistelmää Komento + Optio + Esc.

Pakota Autodesk-sovellukset lopettamaan.

Käynnistä tuote uudelleen.

 Taustaprosessit voivat estää lisenssien päivityksen.

Tavallisimmat kysymykset

Miksi saan virheen laiterajoituksen täyttymisestä?

Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että tuote on jo käynnissä toisessa laitteessa. Sulje se muissa laitteissa ja yritä uudelleen.

 

Miten laiterajoitusongelmat voi korjata?

  • Kirjaudu ulos muilla laitteilla.

  • Sulje kaikki aktiiviset istunnot.

  • Kirjaudu taas sisään.

Miksi en voi aktivoida lisenssiä?

Yleisiä syitä:

  • Tilillesi ei ole määritetty lisenssiä.

  • Tilaus on vanhentunut.

  • Lisensointipalvelu ei ole käynnissä (Windows).

  • Identiteetti- tai lisensointikomponentit ovat vanhentuneet.

  • Verkko estää pääsyn.

Miten voin tarkistaa, onko minulla voimassa oleva lisenssi?

Kirjaudu Autodesk Account -tilillesi ja katso tiedot Tuotteet ja palvelut -osiosta.

Tarvitsenko internetyhteyden Autodesk-tuotteiden käyttöä varten?

Kyllä, useimmat lisenssin vahvistamisen jälkeen tehtävät tuotteiden verkkovahvistukset ovat voimassa 30 päivän ajan. 30 päivän offline-jakson jälkeen sisäänkirjautumista varten tarvitaan internetyhteys, jotta lisenssi voidaan vahvistaa.

Poistaako uloskirjautuminen tai lisensoinnin vianmääritys työni?

Ei. Nämä toimet vaikuttavat vain lisensointiin ja todentamiseen, eivät tiedostoihisi.

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