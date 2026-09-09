Lisenssien aktivointiin tai laiterajoituksiin liittyvät ongelmat

Autodesk-tuotteiden lisenssien aktivoinnissa tai laiterajoituksissa voi ilmetä ongelmia useista eri syistä. Ongelmat liittyvät usein tilien määrityksiin, laitteiden käyttörajoituksiin, verkkoyhteyksiin tai järjestelmän lisenssikomponentteihin. Useinkaan taustalla ei ole yksittäinen ongelma vaan monien tekijöiden summa. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi se, että käyttäjä on kirjautuneena useilla laitteilla, lisensointipalvelut ovat vanhentuneet tai Autodesk-palvelinten käyttöä on rajoitettu.

Tämän artikkelin vaiheittaisilla vianmääritysohjeilla voit nopeasti tunnistaa ja ratkaista yleisimpiä lisenssien aktivointiin ja laiterajoituksiin liittyviä ongelmia. Noudata vaiheita annetussa järjestyksessä ja testaa tuotetta jokaisen vaiheen jälkeen. Näin voit selvittää, johtuuko ongelma tilistä, laitteen käytöstä vai järjestelmän määrityksestä.

Alla ovat vianetsintäohjeet ensin Windowsille ja sitten Macille, ja lopussa ovat aihetta koskevat tavallisimmat kysymykset (ja vastaukset sekä Windowsin että Macin käyttäjille).