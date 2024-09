Ota yksi kirjautuminen käyttöön

Suosittelemme, että luot Autodesk Account -tilin laitoksesi sähköpostiosoitteella, sillä sinun on todistettava kelpoisuutesi. Jos erityinen IT-järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite on osa laitoksesi sisäistä käytäntöä, voit kutsua toisen Autodesk Account -tilin erityisellä IT-järjestelmänvalvojan sähköpostiosoitteella toissijaiseksi järjestelmänvalvojaksi. Lisätietoja järjestelmänvalvojan rooleista on kohdassa Käyttäjähallinnan järjestelmänvalvojan roolit .

Noudata Autodeskin yhden kirjautumisen asennusoppaan ohjeita laitoksesi verkkotunnukselle. Asennus- ja testausvaiheiden suorittamisen jälkeen sinulta kysytään, haluatko uusien käyttäjien saavan automaattisesti yhden kirjautumisen oikeudet valitsemalla Anna uusille käyttäjille automaattisesti oikeus kirjautua yhdellä kirjautumisella -vaihtoehdon. (Voit muuttaa tätä asetusta milloin tahansa kohdassa Muokkaa yhden kirjautumisen käyttöoikeuksia.)