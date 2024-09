Jos et käytä Autodesk-tuotteiden selainversioita, määritä prosessi, jolla valitsemasi Autodesk-tuotteet pysyvät ajan tasalla jokaisessa tietokoneessa. Tämä on tärkeää, koska jotkut tuotteet, esimerkiksi Fusion 360, päivitetään 4–8 viikon välein ja voivat vanhentua nopeasti. Näin varmistetaan, että opiskelijoiden koulun laitteissa käyttämä ohjelmistoversio on sama ohjelmistoversio, jota he käyttävät kotilaitteissa.